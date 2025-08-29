ETV Bharat / offbeat

మధురమైన "తమలపాకు - కొబ్బరి లడ్డూ" - రుచి అదిరిపోతుంది! - PAN COCONUT LADDU

- పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు! - ఇలా ప్రిపేర్ చేయండి, వారం రోజులు నిల్వ

Pan Coconut Laddu
Pan Coconut Laddu (ETV Bharat)
Published : August 29, 2025 at 2:25 PM IST

Pan Coconut Laddu: ఇంట్లో పూజలు, శుభకార్యాలు చేసినప్పుడు, వ్రతాల సమయంలో ముత్తైదువులకు వాయనమివ్వడానికి పూలు పండ్లతోపాటు తమలపాకులూ ప్రత్యేకమే. నోములు, వ్రతాల్లో తమలపాకులు లేనిదే తాంబూలం పూర్తికాదు. కేవలం ఇలాంటప్పుడు మాత్రమే కాదు ప్రస్తుతం జరుగుతున్న గణేష్​ నవరాత్రుల్లో కూడా గణపయ్య పూజ కోసం వీటిని ఉపయోగిస్తారు. కాగా చాలా వరకు పూజ చేసిన తర్వాత తమలపాకులు మిగిలిపోతుంటాయి. అయితే వాటిని కొద్దిమంది నేరుగా తింటే, మరికొద్దిమంది బజ్జీలు వంటివి వేసుకుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ అవే కాకుండా తమలపాకులు ఉపయోగించి ఓసారి లడ్డూలు చేయండి. అద్దిరిపోతాయి. ప్రిపరేషన్​ కూడా సింపులే. ఇక ఈ లడ్డూలు సుమారు వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని తమలపాకు కొబ్బరి లడ్డూలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Betel Leaf
తమలపాకులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • తమలపాకులు - 8
  • బెల్లం - 400 గ్రాములు
  • నీరు - 150ml
  • పచ్చి కొబ్బరి తురుము - 400 గ్రాములు
  • యాలకుల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • గుల్​కంద్​ - 4 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఎండు కొబ్బరి పొడి - తగినంత
Coconut
కొబ్బరి లడ్డూలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా తమలపాకులను శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా మెత్తటి క్లాత్​తో తుడిచి ఫ్యాన్​ గాలికి ఆరబెట్టాలి.
  • ఈలోపు పచ్చి కొబ్బరిని ముక్కలుగా చేసి తురుమి పైన చెప్పిన కొలత ప్రకారం తీసుకుని పక్కన పెట్టాలి.
  • తమలపాకులు ఆరిన తర్వాత కాడలు తీసేసి వాటిని రోల్​ చేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి బెల్లం తురుము, వాటర్​ పోసి కరిగించుకోవాలి. బెల్లం పూర్తిగా కరిగి లేత తీగ పాకం వచ్చే వరకు కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • బెల్లం తీగ పాకం రాగానే స్టవ్​ను పూర్తిగా సిమ్​లో పెట్టి కొబ్బరి తురుము, యాలకుల పొడి, గుల్​కంద్​ వేసి అన్నీ కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • బెల్లం, కొబ్బరి మిశ్రమం కాస్త దగ్గరపడిన తర్వాత సన్నగా తరిగిన తమలపాకు తరుగు వేసి మరో రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Jaggery
బెల్లం తురుము (Getty Images)
  • కొబ్బరి మిశ్రమం చక్కగా ఉడికి దగ్గరపడి, పాన్​కు అంటుకోకుండా సెపరేట్​ అయినప్పుడు స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మరోసారి కలిపి చేతికి నెయ్యి రాసుకుని కొబ్బరి మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ లడ్డూలుగా చేసుకుని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిశ్రమం మొత్తాన్ని ఇలానే చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఓ ప్లేట్​లోకి ఎండు కొబ్బరి పొడిని తీసుకోవాలి. ముందుగా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న ఓ లడ్డూను తీసుకుని కొబ్బరిపొడిలో రోల్​ చేసుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా అన్నింటిని కొబ్బరి పొడిలో రోల్​ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • చివరగా ఇవి పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే సుమారు వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Pan Coconut Laddu
తమలపాకు కొబ్బరి లడ్డూలు (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • ఈ లడ్డూల కోసం తీసుకుని తమలపాకులు తాజాగా ఉండాలి. అలాగే వాడిపోయినవి, పాడైనవి తీసుకోకూడదు.
  • బెల్లం మిశ్రమం ఎంత తీసుకుంటే, పచ్చి కొబ్బరి తురుము కూడా అదే కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి. అప్పుడే పర్ఫెక్ట్​గా ఉంటుంది.
  • లడ్డూలు పర్ఫెక్ట్​గా రావాలంటే పాకం సరిగ్గా ఉండాలి. ఓ తీగ పాకం రాగానే కొబ్బరి తురుము వేసుకుంటే టేస్టీగా ఉంటాయి. అదే లేత తీగ పాకం అయినా, ముదురు తీగ పాకం అయినా అవి అంత సరిగ్గా ఉండవు.

