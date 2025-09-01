ETV Bharat / offbeat

నాలుగే నాలుగు పదార్థాలతో "పల్లీ నువ్వుల చిక్కీ" - ఈ టిప్స్​తో చేస్తే పంటికి అంటుకోకుండా క్రిస్పీగా ఉంటుంది! - PALLI NUVVULA CHIKKI

ఇంట్లోనే సింపుల్​గా చేసుకునే పల్లీ నువ్వుల పట్టీ - తక్కువ పదార్థాలతో ఎక్కువ రుచి!

Peanut Sesame Seeds Chikki
Peanut Sesame Seeds Chikki (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 10:22 AM IST

Palli Nuvvula Chikki Making : చిక్కీ అనగానే మనందరికీ రుచికరమైన పల్లీ, నువ్వుల పట్టీలు గుర్తుకు వస్తుంటాయి. వీటిని పిల్లలు, పెద్దలందరూ ఇష్టంగా తింటారు. సాధారణంగా ఈ చిక్కీలను బెల్లం లేదా పంచదారతో చేస్తారు. వీటిని తినాలనిపించినప్పుడల్లా చాలా మంది బయట దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేస్తుంటారు. అప్పుడు అవి తింటుంటే పంటికి అంటుకోకుండా కమ్మగా, మంచి రుచికరంగా అనిపిస్తాయి. కానీ అదే ఇంట్లో ఇవి తయారు చేస్తే అలా టేస్ట్ రావట్లేదని బాధపడుతుంటారు చాలా మంది. అలాంటివారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో పల్లీ నువ్వులతో కలిపి పట్టీ చేసుకొని చూడండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి. అదేవిధంగా అచ్చం బయట షాపులో కొన్న వాటిల్లా పర్ఫెక్ట్​గా కుదురుతాయి! ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ భలే ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? అనే వివరాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Peanut Sesame Seeds Chikki
పల్లీలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పల్లీలు- ఒక కప్పు
  • నువ్వులు - ఒక కప్పు
  • పంచదార - ఒక కప్పు (లేదంటే బెల్లం పొడిని వాడుకోవచ్చు)
  • వెన్న - ఒక టీ స్పూన్
Peanut Sesame Seeds Chikki
నువ్వులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకోని పాన్ పెట్టుకోవాలి. ఇందులో పల్లీలను వేసి దొరగా ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత వాటిని ఓ ప్లేట్​లో తీసుకోవాలి.
  • అదే పాన్​లో నువ్వులు వేసుకొని దొరగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత వాటిని ఓ ప్లేట్​లో తీసుకోవాలి.
  • మరోవైపు ఓ మిక్సీజార్ తీసుకోని కొద్దిగా పంచదార వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఆ పొడిని చిక్కీలు చేసే ప్రాంతంలో వేయాలి.
Peanut Sesame Seeds Chikki
వెన్న (Getty Images)
  • ఇప్పుడు అదే మిక్సీజార్​లో వేయించిన పల్లీలు, నువ్వులు వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని పాన్ పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు పంచదారను వేసి ఫ్రై చేయాలి. షుగర్ కరిగే విధంగా కలపాలి. ఉండలు లేకుండా చూసుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వాటిని పక్కన పెట్టాలి.
  • కరిగిన పంచదార మిశ్రమంలో ఒక టీ స్పూన్ వెన్న, ఆఫ్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు తయారు చేసుకున్న పల్లీనువ్వుల పౌడర్​ను వేసి కలపాలి.
Peanut Sesame Seeds Chikki
పంచదార (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత పంచదార పొడి వేసుకున్న ప్రాంతలో వేసి ఆరబెట్టాలి.
  • మిశ్రమాన్ని చపాతీ కర్రతో ఈవెన్​గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
Peanut Sesame Seeds Chikki
పల్లీ నువ్వుల చిక్కీలు (ETV Bharat)
  • పల్లీ నువ్వుల చిక్కీ పూర్తిగా చల్లారిన ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోండి. ఆపై వీటిని ఎయిర్​టైట్​ డబ్బాలో నిల్వ చేసుకుంటే కొద్దిరోజుల పాటు ఫ్రెష్​గా ఉంటాయి.
  • అంతే ఇలా సింపుల్​గా చేసుకుంటే టేస్టీ అండ్​ హెల్దీ పల్లీ నువ్వుల చిక్కీ రెడీ! వీటిని పిల్లలుపెద్దలూ ఇష్టంగా తింటారు. మరీ ఈ హెల్దీ పల్లీ నువ్వుల చిక్కీ తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి ట్రై చేయండి.

