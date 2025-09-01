Palli Nuvvula Chikki Making : చిక్కీ అనగానే మనందరికీ రుచికరమైన పల్లీ, నువ్వుల పట్టీలు గుర్తుకు వస్తుంటాయి. వీటిని పిల్లలు, పెద్దలందరూ ఇష్టంగా తింటారు. సాధారణంగా ఈ చిక్కీలను బెల్లం లేదా పంచదారతో చేస్తారు. వీటిని తినాలనిపించినప్పుడల్లా చాలా మంది బయట దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేస్తుంటారు. అప్పుడు అవి తింటుంటే పంటికి అంటుకోకుండా కమ్మగా, మంచి రుచికరంగా అనిపిస్తాయి. కానీ అదే ఇంట్లో ఇవి తయారు చేస్తే అలా టేస్ట్ రావట్లేదని బాధపడుతుంటారు చాలా మంది. అలాంటివారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో పల్లీ నువ్వులతో కలిపి పట్టీ చేసుకొని చూడండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి. అదేవిధంగా అచ్చం బయట షాపులో కొన్న వాటిల్లా పర్ఫెక్ట్గా కుదురుతాయి! ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ భలే ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? అనే వివరాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
"గణేశ్ పూజ"కు వెళ్తున్నారా? 'ఈ నైవేద్యం' చేసి తీసుకెళ్లండి - ఎలా చేశారని మీ ఫ్రెండ్స్ ఆరా తీస్తారు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పల్లీలు- ఒక కప్పు
- నువ్వులు - ఒక కప్పు
- పంచదార - ఒక కప్పు (లేదంటే బెల్లం పొడిని వాడుకోవచ్చు)
- వెన్న - ఒక టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకోని పాన్ పెట్టుకోవాలి. ఇందులో పల్లీలను వేసి దొరగా ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత వాటిని ఓ ప్లేట్లో తీసుకోవాలి.
- అదే పాన్లో నువ్వులు వేసుకొని దొరగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత వాటిని ఓ ప్లేట్లో తీసుకోవాలి.
- మరోవైపు ఓ మిక్సీజార్ తీసుకోని కొద్దిగా పంచదార వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఆ పొడిని చిక్కీలు చేసే ప్రాంతంలో వేయాలి.
- ఇప్పుడు అదే మిక్సీజార్లో వేయించిన పల్లీలు, నువ్వులు వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని పాన్ పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు పంచదారను వేసి ఫ్రై చేయాలి. షుగర్ కరిగే విధంగా కలపాలి. ఉండలు లేకుండా చూసుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వాటిని పక్కన పెట్టాలి.
- కరిగిన పంచదార మిశ్రమంలో ఒక టీ స్పూన్ వెన్న, ఆఫ్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు తయారు చేసుకున్న పల్లీనువ్వుల పౌడర్ను వేసి కలపాలి.
- ఆ తర్వాత పంచదార పొడి వేసుకున్న ప్రాంతలో వేసి ఆరబెట్టాలి.
- మిశ్రమాన్ని చపాతీ కర్రతో ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- పల్లీ నువ్వుల చిక్కీ పూర్తిగా చల్లారిన ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి. ఆపై వీటిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో నిల్వ చేసుకుంటే కొద్దిరోజుల పాటు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి.
- అంతే ఇలా సింపుల్గా చేసుకుంటే టేస్టీ అండ్ హెల్దీ పల్లీ నువ్వుల చిక్కీ రెడీ! వీటిని పిల్లలుపెద్దలూ ఇష్టంగా తింటారు. మరీ ఈ హెల్దీ పల్లీ నువ్వుల చిక్కీ తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి ట్రై చేయండి.
వెడ్డింగ్ స్టైల్ "సేమియా కేసరి" - ఇలా ఉడికించి చేసుకుంటే గడ్డకట్టకుండా టేస్టీగా ఉంటుంది!
రొటీన్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి భిన్నంగా - "జొన్న దిబ్బరొట్టెలు" ట్రై చేయండి - క్రిస్పీగా, టేస్టీగా ఉంటాయి!