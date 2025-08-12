Hotel Style Chutney Recipe : ఇడ్లీ, దోసె, ఊతప్పం, బోండా, పూరీ ఇలా టిఫిన్ ఏదైనా సరే చట్నీ తప్పని సరి. అయితే, హోటళ్లలో పార్సిల్ టిఫిన్లలోకి ఇచ్చే గట్టి చట్నీ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. కాస్త కారంగా ఉండే ఈ చట్నీ ఇంకా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది. అలాగని ఇంట్లో చేస్తే అంత టేస్ట్ రాదు. ఎందుకంటే ఇంట్లో మాదిరిగా హోటళ్లలో చింతపండు వేయరు. పైగా పచ్చి వెల్లుల్లి పాయలను నేరుగా పల్లీలతో కలిపి మిక్సీ పట్టేస్తారు. మరి కొన్ని హోటళ్లలో పచ్చి మిర్చి వేయించకుండా ఉడికించి తీసుకుంటారు. ఇలా ఎన్ని రకాలుగా చేసినా గట్టి చట్నీ తయారీ ఎలాగో తెలుసుకుందాం.
కమ్మటి "జొన్న దోసెలు" - "నూనె లేకుండా చట్నీ" ఇలా ట్రై చేయండి!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- నూనె - 2 స్పూన్లు
- పల్లీలు - 1 కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 10
- పుట్నాలు - 1 కప్పు
- పచ్చి కొబ్బరి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
పోపు కోసం :
- వేరుశనగ నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- పచ్చిశనగపప్పు - 1 స్పూన్
- పసుపు - చిటికెడు
- ఎండు మిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఇంగువ - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- అడుగు మందం ఉండే పాన్ స్టవ్ పై పెట్టుకుని 2 స్పూన్ల నూనెలో 1 కప్పు పల్లీలు వేయించాలి. మంట ఎక్కువగా పెట్టకుండా సన్నటి మంటపై కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. ఆ తర్వాత కారానికి తగ్గట్టు పది పచ్చిమిర్చి, వేరుశనగలు తీసుకున్న కప్పుతోనే పుట్నాలు కూడా వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత పచ్చి కొబ్బరి కూడా వేసి దించుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
- అన్నింటినీ మిక్సీలోకి తీసుకుని అర స్పూన్ జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ మెత్తని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. చింతపండు, అల్లం, వెల్లుల్లి లేకుండా చట్నీ చేసుకుంటే హెటల్ స్టైల్ రుచి వస్తుంది. కొబ్బరి వేయడం వల్ల ఎక్కువ సేపు నిల్వ ఉండదు. ఇపుడు చట్నీలోకి పోపు పెట్టుకుని కలుపుకోవాలి.
- పోపు కోసం ఓ కడాయి పొయ్యి మీద పెట్టుకుని 1 టేబుల్ స్పూన్ వేరుశనగ నూనె వేసుకుని అందులో 1 టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 1 టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిశనగపప్పు వేసుకోవాలి. ఒక నిమిషం పాటు దోరగా వేయించిన తర్వాత చిటికెడు పసుపు, 2 ఎండు మిర్చి తుంచి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కరివేపాకు, చిటికెడు ఇంగువ వేసి చిటపటలాడిన తర్వాత స్టవ్ ఆపేసేయాలి.
- ఇలా రెడీ చేసుకున్న పోపును ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న చట్నీలో వేసి కలపాలి.
మినప్పప్పు లేకుండానే రుచికరమైన "వడలు" - అటుకులు, రవ్వతో అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
మౌత్ వాటరింగ్ "ముంత మసాలా" - ఇంట్లోనే రుచికరంగా తినాలంటే ఇలా చేయండి!