"స్పెషల్ పల్లీ చట్నీ" రెసిపీ సీక్రెట్ ఇదే - ఈ ఒక్క చట్నీతో టిఫిన్ ఏదైనా టేస్టీగా ఉంటుంది!
హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో పల్లీ చట్నీ - పోపు పెట్టకుండా ఓసారి ఇలా కలిపి చేసేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 8, 2025 at 10:16 AM IST
Special Chutney : పల్లీ చట్నేయే కదా! చాలా సింపుల్ అనుకుంటారు చాలా మంది. అలాగే అనుకుంటే పల్లీ చట్నీ ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రుచిలో ఎలా చేయగలరు? ఇంట్లో ఒకలా, వీధుల్లో టిఫిన్ బండ్లు, హోటళ్లలో మరోలా, రెస్టారెంట్లలో ఇంకోలా ఎందుకు ఉంటుందో తెలుసా? ఎవరి తీరు వారిదే. పల్లీ చట్నీ తయారీ విధానం పూర్తి భిన్నంగా ఉంటుంది. కానీ, ఎవరెలా చేసినా సరే! ఒక్కసారి ఇలా ఈ విధానంలో చేసి చూడండి. చట్నీ కోసమే టిఫిన్ తినడం ఖాయం అంత బాగుంటుంది. ఈటీవీ భారత్ స్పెషల్ పల్లీ చట్నీ మీకోసం ప్రత్యేకం.
"ఉడిపి హోటల్ స్టైల్ చట్నీ" సీక్రెట్ ఇదే - ఇడ్లీ, దోసె, వడల్లోకి ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- పల్లీలు - 100 గ్రాములు
- పచ్చి మిర్చి - 3
- ఎండు మిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- వెల్లుల్లి - 5
- నూనె - 1 స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- పుదీనా - కొద్దిగా
- కొబ్బరి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- శనగపప్పు - 1 స్పూన్
- ఇంగువ - చిటికెడు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
ఇలా చేయండి :
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పొయ్యి మీద ప్యాన్ పెట్టుకుని పల్లీలను సన్నటి మంటపై 80శాతం వేయించాలి. మరో 3 నిమిషాల్లో పూర్తిగా వేగిపోతాయి అనుకున్నపుడు నూనె పోసుకుని కొబ్బరి, కరివేపాకు, ఎండు మిర్చి వేసి వేయించుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొత్తిమీర, పుదీనా వేసి కలపాలి.
- 2 నిమిషాల తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ పోపు గింజలు కూడా వేసుకోవాలి. అందులో మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చిశనగపప్పు ఉండేలా చూసుకోవాలి. దినుసులన్నీ వేగిన తర్వాత వెల్లుల్లి పాయలు, చిటికెడు ఇంగువ (ఆప్షనల్) వేసుకుని స్టవ్ కట్టేయాలి.
- ఇపుడు వేయించుకున్న దినుసులన్నింటీనీ ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
- చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని కొద్దిగా పల్స్ ఇస్తూ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. చివరగా మీకు కావల్సినన్ని నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని టేస్ట్ చూసుకుని గ్రైండ్ చేయాలి. ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న చట్నీ ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని ఇడ్లీ, దోసె, వడ మాత్రమే కాకుండా మీకు నచ్చిన టిఫిన్ లోకి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
"దాబా స్టైల్ పనీర్ కర్రీ" - ఇన్స్టెంట్గా, ఈజీగా ఇలా చేస్తే టేస్టీగా ఉంటుంది!
"రెస్టారెంట్ స్టైల్ కాజు టమోటా కర్రీ" - రోటీ, పుల్కా, చపాతీల్లోకి కమ్మగా ఉంటుంది!