కమ్మని " పల్లీ అటుకుల లడ్డూలు" - ఇలా చేశారంటే ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి! - PALLI ATUKULA LADDU

పిల్లలకు ఎంతో ఇష్టమైన పల్లీ అటుకుల లడ్డూలు - ఇలా బెల్లంతో మరింత హెల్దీగా చేసేయండి!

Peanut Poha Laddu
Peanut Poha Laddu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 5:20 PM IST

2 Min Read

Peanut Poha Laddu Recipe : ఎక్కువ మంది ఎంతో ఇష్టంగా తినే స్వీట్ రెసిపీల్లో లడ్డూ ఒకటి! కానీ ఎక్కువ మంది రొటీన్​గా రవ్వ లడ్డు, నువ్వుల లడ్డూలే చేసుకుంటూ ఉంటారు. అయితే ఈసారి రొటీన్​కు కాస్త భిన్నంగా పల్లీలు, అటుకులను కలిపి లడ్డూను ట్రై చేయండి. పిల్లలుపెద్దలూ ఇష్టంగా తింటారు. మరీ ఇప్పుడూ దీనిని ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందామా?

ఈజీగా అప్పటికప్పుడు చేసుకునే " పండ్ల పంచామృతం" - గుడిలో ప్రసాదం టేస్ట్ రావాలంటే ఇలా చేయండి!

Peanut Poha Laddu
పల్లీలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్ధాలు:

  • పల్లీలు - ఒక కప్పు
  • అటుకులు - ఒక కప్పు
  • బెల్లం - ఒకటిన్నర కప్పు
  • నెయ్యి - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - కొంచెం
  • బాదంపప్పు పలుకులు - కొద్దిగా
  • పచ్చి కొబ్బరి తురుము - అరకప్పు
Peanut Poha Laddu
అటుకులు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

Peanut Poha Laddu
బెల్లం (Getty Images)
  • ముందుగా స్టవ్​పై ఒక పాన్ పెట్టుకుని ఒక కప్పు అటుకులను వేసుకోవాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని తీసి ఓ ప్లేట్​లో తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఇదే పాన్​లోకి ఒక కప్పు పల్లీలు వేయాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేగనివ్వాలి. ఇలా తొమ్మిది నిమిషాలు ఉంచాలి. ఈ విధంగా చేస్తే పల్లీలోని పచ్చిదనం పోయి క్రిస్పీగా తయారవుతాయి. ఇప్పుడు స్టవ్​ ఆఫ్ చేసుకుని వీటిని వేరే ప్లేట్​లోకి తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇవి కాసేపు చల్లారిన తర్వాత వీటిపైన పొట్టును శుభ్రంగా తీసేయాలి.
  • మరోవైపు అటుకులను మిక్సీజార్​లోకి తీసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. గ్రైండ్ అయిన అటుకుల రవ్వను మరో ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • మళ్లీ మిక్సీజార్​లో పల్లీలను వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. వీటని మరీ మెత్తగా కాకుండా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​ ఆన్ చేసుకుని కడాయి పెట్టి ఒకటిన్నర కప్పు బెల్లం వేసి అరకప్పు వరకూ నీళ్లను పోయాలి. బెల్లం నీటిలో కరిగే వరకూ కలపాలి.
  • మరోవైపు ఇంకో పాన్ తీసకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యిని వేసి కరగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత ఇందులోకి కొన్ని జీడిపప్పు పలుకులు, మరికొన్ని బాదంపప్పు పలుకులను యాడ్ చేయాలి. అవి గోల్డెన్ కలర్​లోకి వచ్చాక అర కప్పు కొబ్బరి తురుమును వేసి కలపాలి. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి బెల్లం పాకాన్ని వడగట్టి పోయాలి.
  • ఇవి రెండు బాగా కలిసేలా విధంగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకున్న అటుకుల పొడి, పల్లీ పొడిని వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఉండలుగా రాకుండా కలపాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా యాలకుల పొడిని యాడ్ చేయాలి. ఇలా ఆరునిమిషాల పాటు ఉండనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత వీటిని పక్కకు దించుకొని ఉండలుగా మీకు ఏ సైజులో కావాలంటే ఆ సైజులో చేసుకోవచ్చు. ఈ పల్లీ అటుకుల ఉండలు ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి.
  • మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి.

అమ్మమ్మల కాలం స్వీట్ "వెన్న ఉండలు" - బియ్యంపిండితో ఇలా చేస్తే నోట్లో వెన్నలా కరిగిపోతాయి!

కమ్మని "వెన్న మురుకులు" - సరిగ్గా ఇదే కొలతలతో ట్రై చేయండి - స్వీట్ షాప్ స్టైల్లో కరకరలాడుతాయి!

