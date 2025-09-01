Peanut Poha Laddu Recipe : ఎక్కువ మంది ఎంతో ఇష్టంగా తినే స్వీట్ రెసిపీల్లో లడ్డూ ఒకటి! కానీ ఎక్కువ మంది రొటీన్గా రవ్వ లడ్డు, నువ్వుల లడ్డూలే చేసుకుంటూ ఉంటారు. అయితే ఈసారి రొటీన్కు కాస్త భిన్నంగా పల్లీలు, అటుకులను కలిపి లడ్డూను ట్రై చేయండి. పిల్లలుపెద్దలూ ఇష్టంగా తింటారు. మరీ ఇప్పుడూ దీనిని ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్ధాలు:
- పల్లీలు - ఒక కప్పు
- అటుకులు - ఒక కప్పు
- బెల్లం - ఒకటిన్నర కప్పు
- నెయ్యి - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- జీడిపప్పు పలుకులు - కొంచెం
- బాదంపప్పు పలుకులు - కొద్దిగా
- పచ్చి కొబ్బరి తురుము - అరకప్పు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా స్టవ్పై ఒక పాన్ పెట్టుకుని ఒక కప్పు అటుకులను వేసుకోవాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని తీసి ఓ ప్లేట్లో తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఇదే పాన్లోకి ఒక కప్పు పల్లీలు వేయాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేగనివ్వాలి. ఇలా తొమ్మిది నిమిషాలు ఉంచాలి. ఈ విధంగా చేస్తే పల్లీలోని పచ్చిదనం పోయి క్రిస్పీగా తయారవుతాయి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని వీటిని వేరే ప్లేట్లోకి తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇవి కాసేపు చల్లారిన తర్వాత వీటిపైన పొట్టును శుభ్రంగా తీసేయాలి.
- మరోవైపు అటుకులను మిక్సీజార్లోకి తీసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. గ్రైండ్ అయిన అటుకుల రవ్వను మరో ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- మళ్లీ మిక్సీజార్లో పల్లీలను వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. వీటని మరీ మెత్తగా కాకుండా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని కడాయి పెట్టి ఒకటిన్నర కప్పు బెల్లం వేసి అరకప్పు వరకూ నీళ్లను పోయాలి. బెల్లం నీటిలో కరిగే వరకూ కలపాలి.
- మరోవైపు ఇంకో పాన్ తీసకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యిని వేసి కరగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత ఇందులోకి కొన్ని జీడిపప్పు పలుకులు, మరికొన్ని బాదంపప్పు పలుకులను యాడ్ చేయాలి. అవి గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చాక అర కప్పు కొబ్బరి తురుమును వేసి కలపాలి. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి బెల్లం పాకాన్ని వడగట్టి పోయాలి.
- ఇవి రెండు బాగా కలిసేలా విధంగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకున్న అటుకుల పొడి, పల్లీ పొడిని వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఉండలుగా రాకుండా కలపాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా యాలకుల పొడిని యాడ్ చేయాలి. ఇలా ఆరునిమిషాల పాటు ఉండనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత వీటిని పక్కకు దించుకొని ఉండలుగా మీకు ఏ సైజులో కావాలంటే ఆ సైజులో చేసుకోవచ్చు. ఈ పల్లీ అటుకుల ఉండలు ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి.
- మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి.
