How to Make palathalikalu : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ పాలతాలికల పాయసమంటే ఇష్టమే. కప్పులో పాయసం వేసి ఇలా ఇవ్వగానే క్షణాల్లోనే ఎంతో ఇష్టంగా ఒకటికి రెండు కప్పులు ఆరగిస్తారు. వినాయక చవితి స్పెషల్ పాలతాలికలు ఎలా చెయ్యాలో అని ఆలోచిస్తున్నారా? కొన్ని పదార్థాలతో చాలా సులభంగా పాలతాలికలు చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అది ఎలా తయారు చెయ్యాలో ఈ స్టోరీలో చూసెయ్యండి. హెల్దీ, టేస్టీ తాలికలతో మీ ఫెస్టివల్ని మరింత స్పెషల్గా సెలబ్రేట్ చేసుకోండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బెల్లం - ఒక కప్పు ( 200-220 గ్రాములు)
- బియ్యంపిండి - ముప్పావు కప్పు
- సగ్గుబియ్యం - పావుకప్పు
- గోధుమ పిండి - 1 స్పూన్
- నీళ్లు - 2 కప్పులు
- పాలు - 4 కప్పులు
- నెయ్యి - 2 స్పూన్లు
- బాదం - 6
- జీడిపప్పు - 8
- కిస్మిస్ - 12
- యాలకులపొడి - పావు స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పావుకప్పు సగ్గుబియ్యాన్ని 15 నిమిషాలపాటు గోరువెచ్చని నీళ్లలో నానబెట్టాలి. తర్వాత గ్యాస్ స్టౌపైన ఒక గిన్నె పెట్టుకుని అందులో 200 నుంచి 220 గ్రాముల బెల్లం వేసి అందులోనే అరకప్పు నీళ్లు వేసుకోవాలి. దీన్ని పాకం పట్టాల్సిన అవసరం లేదు. బెల్లం కరిగితే సరిపోతుంది. ఆపైదీన్ని తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరో గిన్నె స్టౌపైన పెట్టుకుని దానిలో ముప్పావు కప్పు నీళ్లు వేసుకుని ఒక స్పూన్ బెల్లం తీసుకుని కరిగించాలి. ఆ నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు స్టౌ ఆపేసి అందులో ముప్పావు కప్పు బియ్యం పిండి వేసి కలపాలి. వేడిగా ఉన్నప్పుడు చేతులు తడి చేసుకుంటూ పిండిని ముద్దలా కలుపుకోవాలి. తాలికలు విరగకుండా ఉండటానికి దానిలో ఒక స్పూన్ గోధుమ పిండి వేసుకోవాలి. జంతికల పిండి కలుపునే విధంగా దాన్నిముద్దగా కలిపి పెట్టుకోవాలి. అందులో నుంచి కొంచెం పిండిముద్ద తీసి పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
- మరో గిన్నెలో 2 కప్పుల నీళ్లు తీసుకుని అవి మరుగుతున్నప్పుడు అందులో పావుకప్పు సగ్గుబియ్యం వేసుకోవాలి. వాటిని నాలుగైదు నిమిషాలు ఉడికించాలి. అవి సగం ఉడికాక వాటిలో 4 కప్పుల పాలు వేసుకోవాలి. పాలు మరుగుతున్నప్పుడు జంతికలు గొట్టంలో పిండి ముద్దను వేసుకుని దాన్ని నొక్కుతూ పాలికలు అందులో వెయ్యాలి. వీటిని ఎక్కువగా కలపకుండా నాలుగైదు నిమిషాలు ఉడికించాలి.
- ముందుగా పక్కన పెట్టుకున్న పిండి ముద్దను నీళ్లలో వేసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి. దాన్ని మరుగుతున్న మిశ్రమంలో కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత తాలికలు ఉడికాయో లేదో చూసుకోవాలి. ఆపై ముందుగా చేసుకున్న బెల్లం సిరప్ను అందులో కలుపుకోవాలి.
- మరో చిన్న గిన్నెలో కొంచెం నెయ్యి వేసుకుని బాదం, జీడిపప్పు గోల్డ్ కలర్లోకి వచ్చేవరకు వేపుకోవాలి. అందులోనే కిస్మిస్కు కూడా కలిపి కొంత సమయం తర్వాత వాటిని పాలతాలికలలో కలుపుకోవాలి. ఆపై యాలకుల పొడిని కూడా వేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ పాలతాలికలు రెడీ.
