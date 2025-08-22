ETV Bharat / offbeat

"వినాయక చవితి" స్పెషల్ స్వీట్ ​- ఈజీగా 'పాల తాలికల' రెసిపీ! - PALATHALIKALU RECIPE

రుచికరమైన పాలతాలికలు - ఎంతో సింపుల్​గా చేసే పద్ధతి ఇదే!

palathalikalu_recipe_in_telugu
palathalikalu_recipe_in_telugu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 4:56 PM IST

Updated : August 22, 2025 at 5:29 PM IST

2 Min Read

How to Make palathalikalu : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ పాలతాలికల పాయసమంటే ఇష్టమే. కప్పులో పాయసం వేసి ఇలా ఇవ్వగానే క్షణాల్లోనే ఎంతో ఇష్టంగా ఒకటికి రెండు కప్పులు ఆరగిస్తారు. వినాయక చవితి స్పెషల్​ పాలతాలికలు ఎలా చెయ్యాలో అని ఆలోచిస్తున్నారా? కొన్ని పదార్థాలతో చాలా సులభంగా పాలతాలికలు చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అది ఎలా తయారు చెయ్యాలో ఈ స్టోరీలో చూసెయ్యండి. హెల్దీ, టేస్టీ తాలికలతో మీ ఫెస్టివల్​ని మరింత స్పెషల్​గా సెలబ్రేట్​ చేసుకోండి.

"రవ్వ లడ్డూలు" అంటే ఇలా ఉండాలి - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే ఎన్ని రోజులైనా మృదువుగా ఉంటాయి!

palathalikalu_recipe_in_telugu
palathalikalu_recipe_in_telugu (gettyimages)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బెల్లం - ఒక కప్పు ( 200-220 గ్రాములు)
  • బియ్యంపిండి - ముప్పావు కప్పు
  • సగ్గుబియ్యం - పావుకప్పు
  • గోధుమ పిండి - 1 స్పూన్​
  • నీళ్లు - 2 కప్పులు
  • పాలు - 4 కప్పులు
  • నెయ్యి - 2 స్పూన్లు
  • బాదం - 6
  • జీడిపప్పు - 8
  • కిస్​మిస్ - 12
  • యాలకులపొడి - పావు స్పూన్
palathalikalu_recipe_in_telugu
palathalikalu_recipe_in_telugu (gettyimages)

తయారీ విధానం :

palathalikalu_recipe_in_telugu
palathalikalu_recipe_in_telugu (gettyimages)
  • ముందుగా పావుకప్పు సగ్గుబియ్యాన్ని 15 నిమిషాలపాటు గోరువెచ్చని నీళ్లలో నానబెట్టాలి. తర్వాత గ్యాస్​ స్టౌపైన ఒక గిన్నె పెట్టుకుని అందులో 200 నుంచి 220 గ్రాముల బెల్లం వేసి అందులోనే అరకప్పు నీళ్లు వేసుకోవాలి. దీన్ని పాకం పట్టాల్సిన అవసరం లేదు. బెల్లం కరిగితే సరిపోతుంది. ఆపైదీన్ని తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మరో గిన్నె స్టౌపైన పెట్టుకుని దానిలో ముప్పావు కప్పు నీళ్లు వేసుకుని ఒక స్పూన్​ బెల్లం తీసుకుని కరిగించాలి. ఆ నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు స్టౌ ఆపేసి అందులో ముప్పావు కప్పు బియ్యం పిండి వేసి కలపాలి. వేడిగా ఉన్నప్పుడు చేతులు తడి చేసుకుంటూ పిండిని ముద్దలా కలుపుకోవాలి. తాలికలు విరగకుండా ఉండటానికి దానిలో ఒక స్పూన్​ గోధుమ పిండి వేసుకోవాలి. జంతికల పిండి కలుపునే విధంగా దాన్నిముద్దగా కలిపి పెట్టుకోవాలి. అందులో నుంచి కొంచెం పిండిముద్ద తీసి పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
palathalikalu_recipe_in_telugu
palathalikalu_recipe_in_telugu (gettyimages)
  • మరో గిన్నెలో 2 కప్పుల నీళ్లు తీసుకుని అవి మరుగుతున్నప్పుడు అందులో పావుకప్పు సగ్గుబియ్యం వేసుకోవాలి. వాటిని నాలుగైదు నిమిషాలు ఉడికించాలి. అవి సగం ఉడికాక వాటిలో 4 కప్పుల పాలు వేసుకోవాలి. పాలు మరుగుతున్నప్పుడు జంతికలు గొట్టంలో పిండి ముద్దను వేసుకుని దాన్ని నొక్కుతూ పాలికలు అందులో వెయ్యాలి. వీటిని ఎక్కువగా కలపకుండా నాలుగైదు నిమిషాలు ఉడికించాలి.
palathalikalu_recipe_in_telugu
palathalikalu_recipe_in_telugu (gettyimages)
  • ముందుగా పక్కన పెట్టుకున్న పిండి ముద్దను నీళ్లలో వేసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి. దాన్ని మరుగుతున్న మిశ్రమంలో కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత తాలికలు ఉడికాయో లేదో చూసుకోవాలి. ఆపై ముందుగా చేసుకున్న బెల్లం సిరప్​ను అందులో కలుపుకోవాలి.
  • మరో చిన్న గిన్నెలో కొంచెం నెయ్యి వేసుకుని బాదం, జీడిపప్పు గోల్డ్​ కలర్​లోకి వచ్చేవరకు వేపుకోవాలి. అందులోనే కిస్​మిస్​కు కూడా కలిపి కొంత సమయం తర్వాత వాటిని పాలతాలికలలో కలుపుకోవాలి. ఆపై యాలకుల పొడిని కూడా వేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ పాలతాలికలు రెడీ.

చిరు జల్లుల్లో ఘాటైన "కమ్మటి రసం" - అన్నంలోకంటే తాగితే చాలనిపిస్తుంది!

కొత్తవాళ్లైనా ఈజీగా చేసుకునే "పాలక్ పులావ్" - లంచ్, డిన్నర్​లోకి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

How to Make palathalikalu : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ పాలతాలికల పాయసమంటే ఇష్టమే. కప్పులో పాయసం వేసి ఇలా ఇవ్వగానే క్షణాల్లోనే ఎంతో ఇష్టంగా ఒకటికి రెండు కప్పులు ఆరగిస్తారు. వినాయక చవితి స్పెషల్​ పాలతాలికలు ఎలా చెయ్యాలో అని ఆలోచిస్తున్నారా? కొన్ని పదార్థాలతో చాలా సులభంగా పాలతాలికలు చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అది ఎలా తయారు చెయ్యాలో ఈ స్టోరీలో చూసెయ్యండి. హెల్దీ, టేస్టీ తాలికలతో మీ ఫెస్టివల్​ని మరింత స్పెషల్​గా సెలబ్రేట్​ చేసుకోండి.

"రవ్వ లడ్డూలు" అంటే ఇలా ఉండాలి - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే ఎన్ని రోజులైనా మృదువుగా ఉంటాయి!

palathalikalu_recipe_in_telugu
palathalikalu_recipe_in_telugu (gettyimages)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బెల్లం - ఒక కప్పు ( 200-220 గ్రాములు)
  • బియ్యంపిండి - ముప్పావు కప్పు
  • సగ్గుబియ్యం - పావుకప్పు
  • గోధుమ పిండి - 1 స్పూన్​
  • నీళ్లు - 2 కప్పులు
  • పాలు - 4 కప్పులు
  • నెయ్యి - 2 స్పూన్లు
  • బాదం - 6
  • జీడిపప్పు - 8
  • కిస్​మిస్ - 12
  • యాలకులపొడి - పావు స్పూన్
palathalikalu_recipe_in_telugu
palathalikalu_recipe_in_telugu (gettyimages)

తయారీ విధానం :

palathalikalu_recipe_in_telugu
palathalikalu_recipe_in_telugu (gettyimages)
  • ముందుగా పావుకప్పు సగ్గుబియ్యాన్ని 15 నిమిషాలపాటు గోరువెచ్చని నీళ్లలో నానబెట్టాలి. తర్వాత గ్యాస్​ స్టౌపైన ఒక గిన్నె పెట్టుకుని అందులో 200 నుంచి 220 గ్రాముల బెల్లం వేసి అందులోనే అరకప్పు నీళ్లు వేసుకోవాలి. దీన్ని పాకం పట్టాల్సిన అవసరం లేదు. బెల్లం కరిగితే సరిపోతుంది. ఆపైదీన్ని తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మరో గిన్నె స్టౌపైన పెట్టుకుని దానిలో ముప్పావు కప్పు నీళ్లు వేసుకుని ఒక స్పూన్​ బెల్లం తీసుకుని కరిగించాలి. ఆ నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు స్టౌ ఆపేసి అందులో ముప్పావు కప్పు బియ్యం పిండి వేసి కలపాలి. వేడిగా ఉన్నప్పుడు చేతులు తడి చేసుకుంటూ పిండిని ముద్దలా కలుపుకోవాలి. తాలికలు విరగకుండా ఉండటానికి దానిలో ఒక స్పూన్​ గోధుమ పిండి వేసుకోవాలి. జంతికల పిండి కలుపునే విధంగా దాన్నిముద్దగా కలిపి పెట్టుకోవాలి. అందులో నుంచి కొంచెం పిండిముద్ద తీసి పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
palathalikalu_recipe_in_telugu
palathalikalu_recipe_in_telugu (gettyimages)
  • మరో గిన్నెలో 2 కప్పుల నీళ్లు తీసుకుని అవి మరుగుతున్నప్పుడు అందులో పావుకప్పు సగ్గుబియ్యం వేసుకోవాలి. వాటిని నాలుగైదు నిమిషాలు ఉడికించాలి. అవి సగం ఉడికాక వాటిలో 4 కప్పుల పాలు వేసుకోవాలి. పాలు మరుగుతున్నప్పుడు జంతికలు గొట్టంలో పిండి ముద్దను వేసుకుని దాన్ని నొక్కుతూ పాలికలు అందులో వెయ్యాలి. వీటిని ఎక్కువగా కలపకుండా నాలుగైదు నిమిషాలు ఉడికించాలి.
palathalikalu_recipe_in_telugu
palathalikalu_recipe_in_telugu (gettyimages)
  • ముందుగా పక్కన పెట్టుకున్న పిండి ముద్దను నీళ్లలో వేసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి. దాన్ని మరుగుతున్న మిశ్రమంలో కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత తాలికలు ఉడికాయో లేదో చూసుకోవాలి. ఆపై ముందుగా చేసుకున్న బెల్లం సిరప్​ను అందులో కలుపుకోవాలి.
  • మరో చిన్న గిన్నెలో కొంచెం నెయ్యి వేసుకుని బాదం, జీడిపప్పు గోల్డ్​ కలర్​లోకి వచ్చేవరకు వేపుకోవాలి. అందులోనే కిస్​మిస్​కు కూడా కలిపి కొంత సమయం తర్వాత వాటిని పాలతాలికలలో కలుపుకోవాలి. ఆపై యాలకుల పొడిని కూడా వేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ పాలతాలికలు రెడీ.

చిరు జల్లుల్లో ఘాటైన "కమ్మటి రసం" - అన్నంలోకంటే తాగితే చాలనిపిస్తుంది!

కొత్తవాళ్లైనా ఈజీగా చేసుకునే "పాలక్ పులావ్" - లంచ్, డిన్నర్​లోకి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

Last Updated : August 22, 2025 at 5:29 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PALATHALIKALU IN TELUGUపాల తాలికలు ఎలా చేయాలిVINAYAKA CHAVITHI SPECIAL RECIPEGANESH CHATURTHI RECIPESPALATHALIKALU RECIPE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

కొత్త కెప్టెన్ ప్రచారంపై BCCI క్లారిటీ- రేస్​లోకి మరో యంగ్ ప్లేయర్​!

పవన్​ కల్యాణ్ పోస్ట్​​కు చిరు రిప్లై- మెగాస్టార్​కు అల్లు అర్జున్, CM విషెస్​

ట్రక్ డ్రైవర్లకు లేబర్ వీసాలు నిలిపేసిన అమెరికా- మరో 5.5 కోట్ల మంది పత్రాల పరిశీలన

రష్యాకు భారత్ 'లాండ్రీమాట్'గా మారింది: వైట్‌హౌస్ వాణిజ్య సలహాదారు ఆరోపణలు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.