ETV Bharat / offbeat

వినాయకుడికి ఇష్టమైన "పాల తాలికలు" - పాలు, తాలికలు విరగకుండా కమ్మగా! - PERFECT PALATHALIKALU RECIPE

- తాలికలు చేసే అసలైన పద్ధతి ఇదే! - గణపయ్యకు చక్కటి ప్రసాదం

Palathalikalu Recipe
Palathalikalu Recipe (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 25, 2025 at 11:47 AM IST

4 Min Read

Palathalikalu Recipe for Ganesh Charurthi 2025 : విఘ్నాలు తొలగించమంటూ విఘ్నేశ్వరుడిని మనసారా పూజించే పర్వదినమే వినాయకచవితి. ఈ నేపథ్యంలో బొజ్జ గణపయ్యకు వివిధ రకాల ప్రసాదాలు ప్రిపేర్ చేసి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. అలాంటి వాటిల్లో ఎక్కువ మంది చేసే రెసిపీల్లో ముందు వరుసలో ఉంటుంది "పాల తాలికలు". అయితే, చాలా మంది ఈ ప్రసాదం చేసినప్పుడు మంచి రుచికరంగా కుదరట్లేదని ఫీల్ అవుతుంటారు. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ టిప్స్, కొలతలతో "పాల తాలికలు" చేయండి. పాలు, తాలికలు విరిగిపోకుండా పర్ఫెక్ట్ రుచితో భలే కమ్మగా వస్తుంది. ఇందులో చివర్లో వేసే కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వల్ల టేస్ట్​ అచ్చం గుడిలో ప్రసాదంలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా మీరూ సింపుల్​గా ఇలా పాల తాలికలు చేసి గణనాథునికి నైవేద్యంగా సమర్పించండి.

Palathalikalu Recipe for Ganesh Charurthi
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - రెండు గ్లాసులు
  • బెల్లం తురుము - రెండు కప్పులు
  • పాలు - నాలుగు కప్పులు
  • పెసరపప్పు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • నెయ్యి - నాలుగు చెంచాలు
  • యాలకుల పొడి - ఒక చెంచా
  • జీడిపప్పులు - రెండు టీస్పూన్లు
  • కిస్​మిస్ - రెండు టీస్పూన్లు
  • సన్నని ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - రెండు టీస్పూన్లు
  • పచ్చకర్పూరం - చిటికెడు

గణపతి మెచ్చే "బెల్లం ఉండ్రాళ్లు" - తక్కువ పదార్థాలతోనే రుచికరంగా!

Palathalikalu Recipe for Ganesh Charurthi
బెల్లం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • గణపయ్యకు ఇష్టమైన ఈ ప్రసాదం రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో బియ్యాన్ని తీసుకొని బాగా కడగాలి. తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఐదు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, మరో చిన్న గిన్నెలో పెసరపప్పుని తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి, తగినన్ని నీళ్లు పోసి పావుగంట పాటు నాననివ్వాలి.
  • బియ్యం బాగా నానిన తర్వాత వాటర్ వడకట్టి ఆ తడిపోయేలా ఒక శుభ్రమైన క్లాత్​పై వేసి పొడిగా అయ్యేంత వరకూ ఆరబెట్టుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా ఆరబెట్టుకున్నాక బియ్యాన్ని మిక్సీ జార్​లో వేసుకొని మెత్తని పొడిలా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఆపై గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండిని జల్లెడ పట్టుకుని రెండు కప్పుల పరిమాణంలో బియ్యప్పిండిని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకొని పక్కనుంచాలి.
Palathalikalu Recipe for Ganesh Charurthi
జీడిపప్పు (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో అర కప్పు వాటర్ తీసుకొని అందులో నాలుగు టీస్పూన్ల బెల్లం తురుము, మంచి ఫ్లేవర్​ కోసం రెండు చిటికెళ్ల యాలకుల పొడి వేసి ఒకసారి కలిపి మరిగించుకోవాలి.
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగి నీళ్లు మరగడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న తడి బియ్యప్పిండిని వేసుకొని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకునే క్రమంలో స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం కాస్త చల్లారి గోరువెచ్చగా అయ్యాక చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ మరో రెండు మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ మెత్తగా, గట్టిగా కాకుండా సెమీ సాఫ్ట్​గా ఉండాలని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • అలా పిండిని సిద్ధం చేసుకున్నాక అందులో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పొడవాటి తాలికల్లా లేదా మీకు కావాల్సిన విధంగా సన్నగా, లావుగా కానీ తాలికలుగా రెడీ చేసుకోవాలి. అలా పిండి మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
Palathalikalu Recipe for Ganesh Charurthi
పెసరపప్పు (Getty Images)
  • అనంతరం పాయసం తయారీకి స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో రెండు కప్పుల వరకు బెల్లం తురుము, ఒక కప్పు నీళ్లు తీసుకొని అందంతా పూర్తిగా కరిగే వరకు బాయిల్ చేసుకొని ఆపై గిన్నెను దింపి పక్కనపెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి మరొక పాత్రను తీసుకుని అందులో నాలుగు కప్పుల పాలు తీసుకోవాలి. అలాగే, ఒక కప్పు నీళ్లు, పావుగంట పాటు నానబెట్టిన పెసరపప్పుని వేసుకొని మరిగించుకోవాలి.
  • పాల మిశ్రమం బాగా వేడెక్కిన మరగడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు అందులో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న తాలికలను వేసి నెమ్మదిగా కలపాలి. ఆపై మీడియం ఫ్లేమ్​లో తాలికలు చక్కగా ఉడికే వరకు ఓ ఐదారు నిమిషాలపాటు ఉడికించుకోవాలి.

రాగిపిండితో కమ్మని "మోదకాలు" - చవితి రోజున చక్కటి ప్రసాదం!

Palathalikalu Recipe for Ganesh Charurthi
పాలు (Getty Images)
  • అవి ఉడికేలోపు మరొక గిన్నెలో నాలుగు టీస్పూన్ల తడి బియ్యప్పిండిని తీసుకుని, కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని ఉండలు లేకుండా బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఉడుకుతున్న తాలికలు దాదాపుగా(80% వరకు) ఉడికిపోయాయి అనుకున్నప్పుడు ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న బియ్యం నీళ్లను పాయసంలో వేసి నెమ్మదిగా బాగా కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ బియ్యప్పిండిని యాడ్ చేసుకోవడం ద్వారా పాయసం చిక్కగా మారుతుంది.
  • ఆపై మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరో మూడ్నాలగు నిమిషాల పాటు ఉడికిస్తే తాలికలు చక్కగా ఉడికిపోయి, పాయసం కూడా చిక్కబడుతుంది.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని అందులో ముందుగా కరిగించి పక్కన పెట్టుకున్న బెల్లం వాటర్​ని వడకట్టి పోసుకొని అంతా బాగా కలిసేలా నెమ్మదిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Palathalikalu Recipe for Ganesh Charurthi
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఇక్కడ స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని బెల్లం సిరప్​ని యాడ్ చేసుకోవడం ద్వారా పాలు విరిగిపోకుండా ఉంటాయి!
  • తర్వాత స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో ఐదారు టీస్పూన్ల నెయ్యి తీసుకొని కరిగాక జీడిపప్పు పలుకులు, కిస్​మిస్, సన్నని ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు వేసి చక్కగా వేయించాలి.
  • అవి వేగిన తర్వాత నెయ్యితో సహా ఆ మిశ్రమాన్ని ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పాయసంలో వేసి స్లోగా కలపాలి.
  • ఇక ఆఖర్లో మంచి ఫ్లేవర్ కోసం టీస్పూన్ యాలకుల పొడి, కొద్దిగా పచ్చకర్పూరం వేసి అంతా కలిసేలా నెమ్మదిగా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, సూపర్ టేస్టీగా నోరూరించే "పాలతాలికల పాయసం" రెడీ అయిపోతుంది!

టిప్స్ :

  • ఇక్కడ మీరు బియ్యప్పిండిని కొలిచి తీసుకున్న కప్పునే బెల్లం తురుము, వాటర్, ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్ కొలవడానికి వాడుకోవాలి. అప్పుడే పాయసం పర్ఫెక్ట్​గా వస్తుంది.
  • ఒకవేళ ఇక్కడ మీరు పొడి బియ్యప్పిండిని తీసుకున్నట్లయితే దానికి సమాన పరిమాణంలో వాటర్ తీసుకోవాలి.
  • పాయసంలో తాలికలు వేసుకున్నాక ఎప్పుడు కలిపినా నెమ్మదిగా కలపాలి. లేదంటే తాలికలు విరిగిపోతాయని గుర్తుంచుకోవాలి.

వినాయక చవితి స్పెషల్​ "ఉండ్రాళ్ల పాయసం" - ఇలా చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Palathalikalu Recipe for Ganesh Charurthi 2025 : విఘ్నాలు తొలగించమంటూ విఘ్నేశ్వరుడిని మనసారా పూజించే పర్వదినమే వినాయకచవితి. ఈ నేపథ్యంలో బొజ్జ గణపయ్యకు వివిధ రకాల ప్రసాదాలు ప్రిపేర్ చేసి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. అలాంటి వాటిల్లో ఎక్కువ మంది చేసే రెసిపీల్లో ముందు వరుసలో ఉంటుంది "పాల తాలికలు". అయితే, చాలా మంది ఈ ప్రసాదం చేసినప్పుడు మంచి రుచికరంగా కుదరట్లేదని ఫీల్ అవుతుంటారు. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ టిప్స్, కొలతలతో "పాల తాలికలు" చేయండి. పాలు, తాలికలు విరిగిపోకుండా పర్ఫెక్ట్ రుచితో భలే కమ్మగా వస్తుంది. ఇందులో చివర్లో వేసే కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వల్ల టేస్ట్​ అచ్చం గుడిలో ప్రసాదంలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా మీరూ సింపుల్​గా ఇలా పాల తాలికలు చేసి గణనాథునికి నైవేద్యంగా సమర్పించండి.

Palathalikalu Recipe for Ganesh Charurthi
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - రెండు గ్లాసులు
  • బెల్లం తురుము - రెండు కప్పులు
  • పాలు - నాలుగు కప్పులు
  • పెసరపప్పు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • నెయ్యి - నాలుగు చెంచాలు
  • యాలకుల పొడి - ఒక చెంచా
  • జీడిపప్పులు - రెండు టీస్పూన్లు
  • కిస్​మిస్ - రెండు టీస్పూన్లు
  • సన్నని ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - రెండు టీస్పూన్లు
  • పచ్చకర్పూరం - చిటికెడు

గణపతి మెచ్చే "బెల్లం ఉండ్రాళ్లు" - తక్కువ పదార్థాలతోనే రుచికరంగా!

Palathalikalu Recipe for Ganesh Charurthi
బెల్లం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • గణపయ్యకు ఇష్టమైన ఈ ప్రసాదం రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో బియ్యాన్ని తీసుకొని బాగా కడగాలి. తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఐదు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, మరో చిన్న గిన్నెలో పెసరపప్పుని తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి, తగినన్ని నీళ్లు పోసి పావుగంట పాటు నాననివ్వాలి.
  • బియ్యం బాగా నానిన తర్వాత వాటర్ వడకట్టి ఆ తడిపోయేలా ఒక శుభ్రమైన క్లాత్​పై వేసి పొడిగా అయ్యేంత వరకూ ఆరబెట్టుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా ఆరబెట్టుకున్నాక బియ్యాన్ని మిక్సీ జార్​లో వేసుకొని మెత్తని పొడిలా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఆపై గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండిని జల్లెడ పట్టుకుని రెండు కప్పుల పరిమాణంలో బియ్యప్పిండిని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకొని పక్కనుంచాలి.
Palathalikalu Recipe for Ganesh Charurthi
జీడిపప్పు (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో అర కప్పు వాటర్ తీసుకొని అందులో నాలుగు టీస్పూన్ల బెల్లం తురుము, మంచి ఫ్లేవర్​ కోసం రెండు చిటికెళ్ల యాలకుల పొడి వేసి ఒకసారి కలిపి మరిగించుకోవాలి.
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగి నీళ్లు మరగడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న తడి బియ్యప్పిండిని వేసుకొని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకునే క్రమంలో స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం కాస్త చల్లారి గోరువెచ్చగా అయ్యాక చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ మరో రెండు మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ మెత్తగా, గట్టిగా కాకుండా సెమీ సాఫ్ట్​గా ఉండాలని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • అలా పిండిని సిద్ధం చేసుకున్నాక అందులో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పొడవాటి తాలికల్లా లేదా మీకు కావాల్సిన విధంగా సన్నగా, లావుగా కానీ తాలికలుగా రెడీ చేసుకోవాలి. అలా పిండి మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
Palathalikalu Recipe for Ganesh Charurthi
పెసరపప్పు (Getty Images)
  • అనంతరం పాయసం తయారీకి స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో రెండు కప్పుల వరకు బెల్లం తురుము, ఒక కప్పు నీళ్లు తీసుకొని అందంతా పూర్తిగా కరిగే వరకు బాయిల్ చేసుకొని ఆపై గిన్నెను దింపి పక్కనపెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి మరొక పాత్రను తీసుకుని అందులో నాలుగు కప్పుల పాలు తీసుకోవాలి. అలాగే, ఒక కప్పు నీళ్లు, పావుగంట పాటు నానబెట్టిన పెసరపప్పుని వేసుకొని మరిగించుకోవాలి.
  • పాల మిశ్రమం బాగా వేడెక్కిన మరగడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు అందులో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న తాలికలను వేసి నెమ్మదిగా కలపాలి. ఆపై మీడియం ఫ్లేమ్​లో తాలికలు చక్కగా ఉడికే వరకు ఓ ఐదారు నిమిషాలపాటు ఉడికించుకోవాలి.

రాగిపిండితో కమ్మని "మోదకాలు" - చవితి రోజున చక్కటి ప్రసాదం!

Palathalikalu Recipe for Ganesh Charurthi
పాలు (Getty Images)
  • అవి ఉడికేలోపు మరొక గిన్నెలో నాలుగు టీస్పూన్ల తడి బియ్యప్పిండిని తీసుకుని, కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని ఉండలు లేకుండా బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఉడుకుతున్న తాలికలు దాదాపుగా(80% వరకు) ఉడికిపోయాయి అనుకున్నప్పుడు ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న బియ్యం నీళ్లను పాయసంలో వేసి నెమ్మదిగా బాగా కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ బియ్యప్పిండిని యాడ్ చేసుకోవడం ద్వారా పాయసం చిక్కగా మారుతుంది.
  • ఆపై మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరో మూడ్నాలగు నిమిషాల పాటు ఉడికిస్తే తాలికలు చక్కగా ఉడికిపోయి, పాయసం కూడా చిక్కబడుతుంది.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని అందులో ముందుగా కరిగించి పక్కన పెట్టుకున్న బెల్లం వాటర్​ని వడకట్టి పోసుకొని అంతా బాగా కలిసేలా నెమ్మదిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Palathalikalu Recipe for Ganesh Charurthi
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఇక్కడ స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని బెల్లం సిరప్​ని యాడ్ చేసుకోవడం ద్వారా పాలు విరిగిపోకుండా ఉంటాయి!
  • తర్వాత స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో ఐదారు టీస్పూన్ల నెయ్యి తీసుకొని కరిగాక జీడిపప్పు పలుకులు, కిస్​మిస్, సన్నని ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు వేసి చక్కగా వేయించాలి.
  • అవి వేగిన తర్వాత నెయ్యితో సహా ఆ మిశ్రమాన్ని ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పాయసంలో వేసి స్లోగా కలపాలి.
  • ఇక ఆఖర్లో మంచి ఫ్లేవర్ కోసం టీస్పూన్ యాలకుల పొడి, కొద్దిగా పచ్చకర్పూరం వేసి అంతా కలిసేలా నెమ్మదిగా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, సూపర్ టేస్టీగా నోరూరించే "పాలతాలికల పాయసం" రెడీ అయిపోతుంది!

టిప్స్ :

  • ఇక్కడ మీరు బియ్యప్పిండిని కొలిచి తీసుకున్న కప్పునే బెల్లం తురుము, వాటర్, ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్ కొలవడానికి వాడుకోవాలి. అప్పుడే పాయసం పర్ఫెక్ట్​గా వస్తుంది.
  • ఒకవేళ ఇక్కడ మీరు పొడి బియ్యప్పిండిని తీసుకున్నట్లయితే దానికి సమాన పరిమాణంలో వాటర్ తీసుకోవాలి.
  • పాయసంలో తాలికలు వేసుకున్నాక ఎప్పుడు కలిపినా నెమ్మదిగా కలపాలి. లేదంటే తాలికలు విరిగిపోతాయని గుర్తుంచుకోవాలి.

వినాయక చవితి స్పెషల్​ "ఉండ్రాళ్ల పాయసం" - ఇలా చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది!

For All Latest Updates

TAGGED:

PALATHALIKALU THAYARI VIDHANAMPRASADAM RECIPES IN TELUGUHOW TO MAKE PALATHALIKALU EASILYపాల తాలికలు సింపుల్​గా చేసుకోండిలాPERFECT PALATHALIKALU RECIPE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఆరోగ్యం కోసం పరుగో పరుగు - హైదరాబాద్​లో మారథాన్ల సందడి

మందులు కొనేముందు వీటిని చెక్​ చేయండి - లేదంటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు!

ఆ ప్లాట్​ఫాం వద్ద బండి పార్క్​ చేస్తే ఇక మర్చిపోవడమే! - లోపలికి వెళ్లొచ్చేలోపు మాయం ఖాయం!!

'ట్రాఫిక్ మ్యాన్' ప్రయత్నంతో తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాదాలు- 4 లక్షల మందికి రూల్స్ పై అవగాహన

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.