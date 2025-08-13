Palakura Ulli Karam in Telugu : ఆకుకూరల్లో అనేక రకాలున్నాయి. వీటిలో పాలకూర, తోటకూర ఎక్కువగా కూరల్లో ఉపయోగిస్తుంటాం. తరచూ ఆకుకూరలు తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతుంటారు. సాధారణంగా టమోటా తోటకూర, పాలకూర పప్పు వంటివి మన మెనూలో ఉంటాయి. అయితే, మీరు ఎప్పుడైనా పాలకూరతో ఉల్లికారం ప్రిపేర్ చేశారా? -ఓసారి ఇలా ఉల్లిపాయలు మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసి కర్రీ ట్రై చేయండి టేస్ట్ ఎంతో బాగుంటుంది. ఈ ఉల్లికారం మీరు చపాతీల్లోకి కూడా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. పాలకూర తీసుకొచ్చినప్పుడు పప్పు కర్రీ చేయకుండా ఇలా ఉల్లికారం ప్రిపేర్ చేసి తినండి ఎంతో బాగుందని అంటారు ఇంట్లో వాళ్లందరూ. మరి సింపుల్గా స్పైసీ పాలకూర ఉల్లికారం ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందామా!
పాలకూర ఉల్లికారం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు
- పాలకూర కట్టలు - 3
- ఆనియన్స్ - 3
- వెల్లుల్లి - 15
- పావు టీ స్పూన్ - పసుపు
- పావు టీ స్పూన్ - జీలకర్ర పొడి
- టీ స్పూన్ - ధనియాల పొడి
- 3 స్పూన్లు - ఆయిల్
- టేబుల్స్పూన్ - తాలింపు గింజలు
- ఎండుమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 2
పాలకూర ఉల్లికారం తయారీ విధానం
- ముందుగా పాలకూర శుభ్రంగా రెండుమూడుసార్లు కడగండి. ఆపై కాడలు లేతగా ఉన్న వరకు పాలకూర సన్నగా తరుక్కోవాలి. అలాగే రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయలు చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి. కాస్త ముదిరిపోయిన కాడలు కర్రీలో కట్ చేస్తే రుచి అంత బాగుండదు.
- అలాగే రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఆనియన్స్ చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి.
- ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ గిన్నెలోకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు, వెల్లుల్లి, టేబుల్స్పూన్ కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మెత్తటి పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. గ్రైండ్ చేసిన ఆనియన్ పేస్ట్ పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టి 3 స్పూన్లు ఆయిల్ వేయండి. నూనె బాగా వేడయ్యాక ఇందులో టేబుల్స్పూన్ తాలింపు గింజలు వేసి వేయించండి.
- తాలింపు గింజలు దోరగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయండి. కరివేపాకు క్రిస్పీగా ఫ్రై అయ్యాక ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లికారం వేసి లో ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ 5 నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఇందులో సన్నగా తరిగిన పాలకూర తరుగు వేసి మిక్స్ చేయండి.
- ఇప్పుడు కడాయి పై మూత పెట్టి పాలకూర చక్కగా మగ్గించుకోవాలి. కర్రీ అడుగు పట్టకుండా మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- పాలకూర మగ్గిన తర్వాత ఇందులో పావు టీ స్పూన్ చొప్పున పసుపు, జీలకర్ర పొడి, టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేయండి.
ఓ నిమిషం పాటు ఉడికించుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి. అంతే ఇలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే రుచికరమైన పాలకూర ఉల్లికారం మీ ముందుంటుంది. పాలకూరతో చేసిన ఈ ఉల్లికారం వేడివేడి అన్నం, చపాతీల్లోకి ఎంతో బాగుంటుంది. స్పైసీ ఉల్లికారం తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి ఇంట్లో ప్రయత్నించండి.
