కరకరలాడే "పాలకూర సగ్గుబియ్యం వడలు" - తక్కువ నూనెతో ఎక్కువ రుచి! - PALAK SABUDANA VADA RECIPE

- ఆకుకూరలు, సగ్గుబియ్యం కాంబోలో సూపర్ స్నాక్ - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

Palak Sabudana Vada Recipe
Palak Sabudana Vada Recipe (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 25, 2025 at 1:54 PM IST

Palak Sabudana Vada Recipe : ఆకుకూరలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. అయితే, పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండే ఆకుకూరల్లో ఒకటైన పాలకూర, మెంతికూరను కొంతమంది తినడానికి ఇష్టపడరు. పిల్లలైతే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన లేదు. అలాంటి వారూ ఇష్టంగా తినేలా సింపుల్​గా చేసుకునే ఒక సూపర్ స్నాక్ రెసిపీ ఉంది. అదే, నోరూరించే "సగ్గుబియ్యం పాలకూర వడలు". కొన్నిచోట్ల వీటినే గారెలు అని కూడా పిలుస్తుంటారు. ఇవి రెగ్యులర్​గా చేసుకునే స్నాక్ రెసిపీలకు మించిన టేస్ట్​తో భలే కమ్మగా ఉంటాయి. ఆకుకూరలు, సబుదానా, పల్లీల కాంబినేషన్​లో రెడీ అయ్యే ఈ వడలను పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, ఇవి నూనెను కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! మరి, ఈ రుచికరమైన పాలకూర వడలను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Palak Sabudana Vada Recipe
Palakura (Getty Images)

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • పెద్ద సగ్గుబియ్యం - ఒక కప్పు
  • బంగాళదుంపలు - రెండు(పెద్ద సైజ్​వి)
  • జీలకర్ర - ఒక చెంచా
  • పల్లీల పొడి - అర కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • అల్లం - చిన్న ముక్క
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • పాలకూర తరుగు - అర కప్పు
  • కొత్తిమీర తరుగు - పావు కప్పు
  • మెంతికూర తరుగు - పావు కప్పు
  • పుదీనా - పావు కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - మూడ్నాలుగు
  • నూనె - వేయించడానికి తగినంత

Palak Sabudana Vada Recipe
Sabudana (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో ఆలుగడ్డలు, తగినన్ని వాటర్ పోసుకొని సాఫ్ట్​గా ఉడికించుకోవాలి. అవి చక్కగా ఉడికిన తర్వాత పొట్టు తీసి మెత్తని ముద్దలా మాష్ చేసుకోవాలి.
  • అవి ఉడికేలోపు ఒక చిన్న గిన్నెలో సగ్గుబియ్యం, కప్పు వాటర్ తీసుకొని నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఇవి నానేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన పరిమాణంలో పాలకూర, మెంతికూర, పుదీనా, కొత్తిమీర తరుగుని రెడీ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు పల్లీల పొడిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్​లో పల్లీలను వేసి చక్కగా వేయించాలి. అవి వేగాక పొట్టు తొలగించుకొని మిక్సీ జార్​లో వేసుకొని బరకగా గ్రైండ్ చేసుకొని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని పక్కనుంచాలి.

Palak Sabudana Vada Recipe
Pallilu (Getty Images)
  • అనంతరం అదే మిక్సీ జార్​లో ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న పాలకూర, మెంతికూర తరుగు, పుదీనా, కొత్తిమీర తరుగు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అల్లం వేసుకొని కచ్చాపచ్చాగా, పేస్ట్​ మాదిరిగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఆపై దాన్ని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకున్న పాలకూర మిశ్రమంలో ముందుగా ఉడికించి మాష్ చేసుకున్న బంగాళదుంపల ముద్ద, నానబెట్టుకున్న సగ్గుబియ్యం, బియ్యప్పిండి, జీలకర్ర, ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పల్లీల పొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకొని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చక్కగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక్కడ, పిండి మిశ్రమం అనేది మరీ లూజుగా కాకుండా గారెలు లేదా వడలకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో ఉండేలా చూసుకోవాలి.
Palak Sabudana Vada Recipe
Kothimeera (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని వేయించడానికి తగినంత పోసుకొని వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక చేతికి కాస్త నూనె రాసుకుంటూ ముందుగా కలిపి పెట్టిన పిండి మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా పిండిని తీసుకుంటూ గారెలు/వడల్లా చేసుకుంటూ కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
  • పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు వైపులా మంచి కలర్ వచ్చే వరకు ఎర్రగా వేయించుకుని బయటకు తీసుకుంటే చాలు. అంతే, సగ్గుబియ్యం ఆకుకూరల కాంబినేషన్​లో కమ్మగా కరకరలాడే "గారెలు/వడలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
Palak Sabudana Vada Recipe
Rice Flour (Getty Images)

