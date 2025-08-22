Palak Pulav Recipe in Telugu : హెల్దీగా, టేస్టీగా ఏదైనా తినాలనిపిస్తే వెంటనే గుర్తొచ్చేది పులావ్ మాత్రమే. నాన్ వెజ్ పులావ్ కంటే వెజ్ పులావ్ వారంలో మూడు సార్లైనా తృప్తిగా తినేయొచ్చు. పైగా వెజ్ పులావ్ తయారీ చాలా ఈజీ. కొత్తవాళ్లైనా సరే ఇలాంటి రెసిపీ ఉప్మా చేసుకున్నంత ఈజీగా ఇంట్లోనే హోటల్ స్టైల్ పులావ్ అప్పటికప్పుడు ఇలా తయారు చేసుకోవచ్చు.
కావలసిన పదార్థాలు :
- నూనె - 1 టీ స్పూన్
- దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు
- యాలకులు - 2
- లవంగాలు - 2
- నల్ల మిరియాలు - అర స్పూన్
- సోంపు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- జీడిపప్పు - 8
- పచ్చిమిర్చి - 3
- అల్లం - 1 ఇంచు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
- కొబ్బరి - సగం ముక్క
- పుదీనా - గుప్పెడు
- కొత్తిమీర - గుప్పెడు
- పాలకూర - గుప్పెడు
- నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
పులావ్ దినుసులు :
- బిర్యానీ ఆకులు - 2
- దాల్చిన చెక్క - 1 చిన్నది
- లవంగాలు - 2
- యాలకులు - 2
- జాపత్రి - చిన్నది
- ఉల్లిపాయ - 1 మీడియం సైజు
- బంగాళాదుంప - 1
- క్యారెట్ - 1
- బీన్స్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- కాలీఫ్లవర్ - కొద్దిగా
- పచ్చి బఠానీలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- టమోటా - 1
- ఉప్పు - 1 టీస్పూన్
- నీరు - 1.5కప్పు
- బియ్యం - 1 కప్పు
తయారీ విధానం :
- పులావ్ కోసం ముందుగా మసాలా రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి. మసాలా తయారీకి పొయ్యి మీద కడాయి పెట్టుకుని కొద్దిగా నూనె వేసుకుని మసాలా దినుసులు వేయించుకోవాలి. నూనె వేడెక్కగానే దాల్చిన చెక్క, యాలకులు, లవంగాలు, నల్ల మిరియాలు, సోంపు, జీలకర్ర వేయించాలి. ఆ తర్వాత జీడిపప్పులు, పచ్చిమిర్చి, అల్లం, వెల్లుల్లి వేసుకుని పచ్చివాసన పోగానే కొబ్బరి, పుదీనా, కొత్తిమీర, పాలకూర వేయించాలి. మూడు, నాలుగు నిమిషాల పాటు అన్నింటినీ మాడిపోకుండా మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకుని తీసుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసుకుని కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు పొయ్యి మీద కుక్కర్ పెట్టుకుని వేడెక్కగానే నూనె, నెయ్యి వేసుకుని బిర్యానీ (పులావ్) దినుసులు వేసుకోవాలి. మంచి అరోమా రాగానే ఉల్లిపాయలు సన్నగా, పొడవుగా తరిగి దోరగా వేయించుకోవాలి. ఒక నిమిషం పాటు వేయించిన తర్వాత ముందుగా బంగాళాదుంప ఆ తర్వాత మిగతా కూరగాయ ముక్కలు ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలి. బీన్స్, క్యారెట్, క్యాలీ ఫ్లవర్, పచ్చి బఠానీ వేసుకుని మరో ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గించుకోవాలి. నెయ్యిలో వేయించడం వల్ల మంచి అరోమా వస్తుంది. ఇపుడు టమోటా ముక్కలు వేసి అవి త్వరగా ఉడికేలా రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని 3 నిమిషాలు వేయించాలి. ఆ తర్వాత పాలకూర మిక్సీ పట్టిన మసాలా పేస్ట్ కూడా వేసుకుని బాగా కలపాలి.
- ఇపుడు పచ్చి వాసన పోయే వరకు మగ్గించుకుని ఆ తర్వాత కప్పు నీళ్లు పోసుకుని మగ్గించాలి.
- పావు కిలో బాస్మతి రైస్ శుభ్రం చేసుకుని అరగంట నానబెట్టి తీసుకోవాలి. ఇపుడు రైస్ బాగా కలిపి మరో అర కప్పు నీళ్లు పోసుకుని ఉప్పు రుచి చూసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అదనంగా మరి కొంచెం నెయ్యి వేసుకుని కలిపి మూత పెట్టి ఐదు నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే చాలు! పాలక్ పులావ్ రెడీ. కొత్తవాళ్లైనా సరే ఇలాంటి రెసిపీ ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు.
