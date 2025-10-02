రొటీన్ స్నాక్స్కి భిన్నంగా - కరకలాడే "పాలక్ మేథీ పకోడీ" - ఇలా చేసి చూడండి!
పకోడీలు కొత్తగా ఇలా ట్రై చేసి చూడండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఫేవరెట్ స్నాక్గా మారడం ఖాయం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 2, 2025 at 3:43 PM IST
Methi Palak Pakoda Making in Telugu : బయట చల్లగా ఉన్నప్పుడు లేదా ఖాళీ సమయాల్లో వేడివేడి స్నాక్స్ తినాలని అనిపిస్తుంది. అందుకే ఇంట్లో చాలా మంది మిర్చి, పునుగులు, గారెలు వంటివి చేస్తుంటారు. ఇందులో పకోడీ కూడా ఒకటి. బయట క్రిస్పీగా లోపల సాఫ్ట్గా ఉండే వీటిని అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. ఇవి రెండుమూడు తిని టీ తాగితే ఆ టేస్ట్ వేరే లెవల్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ పకోడీలను శనగపిండి, ఉల్లిపాయలు వాడుతూ తయారు చేస్తుంటారు. అలా కాకుండా ఓసారి ఆకుకూరలతో పకోడీలు ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా? లేదంటే ఓసారి ఇలా చేసి చూడండి రుచి అద్దిరిపోతుంది. పైగా నిమిషాల్లోనే ఈ రెసిపీని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసి పెడితే ఇంట్లో వాళ్లకి ఫేవరెట్ స్నాక్గా మారడం ఖాయం. మరి టేస్టీటేస్టీ వేడివేడి పాలక్ మేథీ పకోడీలు ఎలా తయారు చేయాలి? వాటికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మిరియాలు - అరటేబుల్ స్పూన్
- వాము - 1 టీ స్పూన్
- ధనియాలు - 1 టీ స్పూన్
- శనగపిండి - 1 కప్పు
- కొత్తిమీర - 1 కప్పు
- మెంతికూర - 1 కప్పు
- పాలకూర - 1 కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 3
- వంటసోడా - పావు టీ స్పూన్
- నిమ్మరసం - కొద్దిగా
- పంచదార - అర టీ స్పూన్
- నూనె - సరిపడినంతా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో అరటేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు, ఒక టీ స్పూన్ వాము, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు వేసి కచ్చాపచ్చాగా దంచి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరో గిన్నెలో కప్పు శనగపిండి, కొద్దిగా ఉప్పు, తగినంత నీరు పోసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉంచాలి.
- అనంతరం శనగపిండిలో సన్నగా తరిగిన ఒక కప్పు కొత్తిమీర, ఒక కప్పు మెంతికూర, ఒక కప్పు పాలకూర యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా పచ్చిమిర్చి తరగు వేసి వీటిని బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి 30 నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి.
- 30 నిమిషాల అనంతరం శనగపిండిలో పావు టీ స్పూన్ వంటసోడా, కొద్దిగా నిమ్మరసం వేసి మిక్స్ చేయాలి. నెమ్మదిగా కలుపుతూ అర టీ స్పూన్ పంచదార, దంచి పెట్టుకున్న వాము మిరియాల పొడిని వేసి కలపాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత చేతులు తడిచేసుకొని చిన్నచిన్న ఉండలుగా పకోడీలు వేసుకోవాలి.
- పకోడీలు ఎంత వేగితే అంత క్రిస్పీగా ఉంటాయి.
- కొద్ది సేపటి తర్వాత వీటిని ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకున్నారంటే వేడివేడి క్రిస్పీక్రిస్పీ పాలక్ మేథీ పకోడీలు రెడీ అయినట్లే!
- ఈ పకోడీలను పుదీనా, టమోటా చట్నీ లేదా టమోటా సాస్ కలిపి తిన్నారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది.
