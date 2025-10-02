ETV Bharat / offbeat

Methi Palak Pakoda (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 3:43 PM IST

2 Min Read
Methi Palak Pakoda Making in Telugu : బయట చల్లగా ఉన్నప్పుడు లేదా ఖాళీ సమయాల్లో వేడివేడి స్నాక్స్ తినాలని అనిపిస్తుంది. అందుకే ఇంట్లో చాలా మంది మిర్చి, పునుగులు, గారెలు వంటివి చేస్తుంటారు. ఇందులో పకోడీ కూడా ఒకటి. బయట క్రిస్పీగా లోపల సాఫ్ట్​గా ఉండే వీటిని అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. ఇవి రెండుమూడు తిని టీ తాగితే ఆ టేస్ట్ వేరే లెవల్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ పకోడీలను శనగపిండి, ఉల్లిపాయలు వాడుతూ తయారు చేస్తుంటారు. అలా కాకుండా ఓసారి ఆకుకూరలతో పకోడీలు ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా? లేదంటే ఓసారి ఇలా చేసి చూడండి రుచి అద్దిరిపోతుంది. పైగా నిమిషాల్లోనే ఈ రెసిపీని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసి పెడితే ఇంట్లో వాళ్లకి ఫేవరెట్ స్నాక్​గా మారడం ఖాయం. మరి టేస్టీటేస్టీ వేడివేడి పాలక్ మేథీ పకోడీలు ఎలా తయారు చేయాలి? వాటికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Palak Methi Pakoda
మెంతికూర (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మిరియాలు - అరటేబుల్ స్పూన్
  • వాము - 1 టీ స్పూన్
  • ధనియాలు - 1 టీ స్పూన్
  • శనగపిండి - 1 కప్పు
  • కొత్తిమీర - 1 కప్పు
  • మెంతికూర - 1 కప్పు
  • పాలకూర - 1 కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • వంటసోడా - పావు టీ స్పూన్
  • నిమ్మరసం - కొద్దిగా
  • పంచదార - అర టీ స్పూన్
  • నూనె - సరిపడినంతా
Palak Methi Pakoda
పాలకూర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో అరటేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు, ఒక టీ స్పూన్ వాము, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు వేసి కచ్చాపచ్చాగా దంచి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మరో గిన్నెలో కప్పు శనగపిండి, కొద్దిగా ఉప్పు, తగినంత నీరు పోసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉంచాలి.
  • అనంతరం శనగపిండిలో సన్నగా తరిగిన ఒక కప్పు కొత్తిమీర, ఒక కప్పు మెంతికూర, ఒక కప్పు పాలకూర యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా పచ్చిమిర్చి తరగు వేసి వీటిని బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి 30 నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి.
Palak Methi Pakoda
శనగపిండి (ETV Bharat)
  • 30 నిమిషాల అనంతరం శనగపిండిలో పావు టీ స్పూన్ వంటసోడా, కొద్దిగా నిమ్మరసం వేసి మిక్స్ చేయాలి. నెమ్మదిగా కలుపుతూ అర టీ స్పూన్ పంచదార, దంచి పెట్టుకున్న వాము మిరియాల పొడిని వేసి కలపాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్​ కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత చేతులు తడిచేసుకొని చిన్నచిన్న ఉండలుగా పకోడీలు వేసుకోవాలి.
Palak Methi Pakoda
ఆయిల్ (Getty Images)
  • పకోడీలు ఎంత వేగితే అంత క్రిస్పీగా ఉంటాయి.
  • కొద్ది సేపటి తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకున్నారంటే వేడివేడి క్రిస్పీక్రిస్పీ పాలక్ మేథీ పకోడీలు రెడీ అయినట్లే!
  • ఈ పకోడీలను పుదీనా, టమోటా చట్నీ లేదా టమోటా సాస్​ కలిపి తిన్నారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది.

