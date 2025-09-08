శాకాహారుల మాంసంతో కమ్మని "కర్రీ" - ఎన్నడూ తినని రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు!
- మీల్మేకర్, పాలకూర కాంబోలో అద్దిరిపోయే రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!
Published : September 8, 2025 at 12:59 PM IST
Palak Meal Maker Curry Recipe : పిల్లలతో పాటు కొంతమంది పెద్దవాళ్లూ మీల్మేకర్ని అంతగా తినడానికి ఇష్టపడరు. కానీ, వీటిలో మాంసకృత్తులతో పాటు మరెన్నో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అందుకే దీన్ని శాకాహారుల మాంసంగా పిలుస్తుంటారు. మీరు మీల్మేకర్ అంటే 'నో' అంటున్నారా? అయితే, మీకోసమే ఈ సూపర్ రెసిపీ. అదే, కమ్మని "మీల్మేకర్ పాలకూర కర్రీ". ఈ స్టైల్లో చేసి పెట్టారంటే పెద్దలే కాదు పిల్లలూ భలే ఇష్టంగా తింటారు. పైగా దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కేటాయించాల్సిన పని లేదు. తక్కువ పదార్థాలతో మంచి రుచికరంగా చేసుకోవచ్చు. ఇది అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది. మరి, మీల్మేకర్, పాలకూర కాంబినేషన్లో వారెవ్వా అనిపించే ఈ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పెద్ద కప్పు - పాలకూర తరుగు
- ఒక కప్పు - మీల్మేకర్
- మూడు - టమాటాలు
- చిన్నముక్క - అల్లం
- మూడ్నాలుగు - పచ్చిమిర్చి
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
- ఒక టేబుల్స్పూన్ - కసూరిమేతి
- అరచెంచా - జీలకర్ర
- ఒక చెంచా - ధనియాల పొడి
- అరచెంచా - కారం
- అరచెంచా - గరంమసాలా
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- ఒక టేబుల్స్పూన్ - క్రీమ్
తయారీ విధానం :
- నోరూరించే ఈ రుచికరమైన కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా తాజా పాలకూరను తీసుకొని ఒక కప్పు పరిమాణంలో సన్నగా తరుక్కోవాలి. తర్వాత దాన్ని ఒక గిన్నెలో వేసుకొని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో రెండు కప్పుల నీళ్లు తీసుకొని మరిగించుకోవాలి. అవి వేడెక్కి మరుగుతున్నప్పుడు అందులో ఒక చెంచా ఉప్పు, మీల్మేకర్ వేసి కలిపి ఐదు నిమిషాలయ్యాక దింపేయాలి.
- ఆపై వెంటనే వేడి నీటిని పూర్తిగా బయటకు వంపేసి అవి కాస్త చల్లారేలా కొన్ని నార్మల్ వాటర్ పోసుకోవాలి. తర్వాత మీల్మేకర్ను గట్టిగా పిండి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అదేవిధంగా, మరో బౌల్లో తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పాలకూర తరుగును వేసి దాన్ని ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- అది ఉడికేలోపు టమాటాలను ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని మిక్సీ జార్లో వేసి మరీ మెత్తని పేస్ట్లా కాకుండా గుజ్జులా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోవాలి. అలాగే, పచ్చిమిర్చి, అల్లాన్ని సన్నగా తరుక్కొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- పాలకూర చక్కగా ఉడికిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని వాటర్ వంపేసుకోవాలి. ఆపై ఉడికిన పాలకూర తరుగును మరో మిక్సీ జార్లో వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద ఒక కడాయిని పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. అది వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లం తరుగు వేసుకుని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు అర నిమిషం పాటు ఫ్రై చేయాలి.
- తర్వాత ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న టమాటా పేస్టు వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలిపి మగ్గించుకోవాలి.
- అది మంచిగా మగ్గి ఆయిల్ తేలుతున్నప్పుడు స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు, గరంమసాలా, ధనియాలపొడి వేసి కలుపుకోవాలి.
- ఆపై ఉడికించి మిక్సీ పట్టుకున్న పాలకూర పేస్ట్, పావుకప్పు నీళ్లు పోసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మిశ్రమం నూనె పైకి తేలే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. అలా ఉడికించిన తర్వాత కసూరి మేతి, ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న మీల్మేకర్ వేసి బాగా కలిపి ఒక నిమిషం పాటు మగ్గించాలి.
- ఇక చివరగా క్రీమ్ వేసి కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, మంచి ఫ్లేవర్తో ఘుమఘుమలాడే "మీల్మేకర్ పాలక్ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
