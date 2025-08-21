ETV Bharat / offbeat

క్రిస్పీ అండ్​ టేస్టీ "పాలకూర మొక్కజొన్న పకోడీలు" - టీ టైమ్​కు పర్ఫెక్ట్​ స్నాక్​! - PALAK CORN PAKODA

-ఈ కాంబినేషన్​లో ఓసారి పకోడీ ట్రై చేయండి - సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి!

Palak Corn Pakoda
Palak Corn Pakoda (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 21, 2025 at 1:46 PM IST

3 Min Read

Palak Corn Pakoda: పకోడీ మెజార్టీ పీపుల్​ ఫేవరెట్​ స్నాక్​. చాలా మంది ఈవెనింగ్​ టైమ్​లో వీటిని తింటూ వేడివేడిగా ఓ కప్పు కాఫీ తాగడాన్ని ఎంజాయ్​ చేస్తుంటారు. అయితే పకోడీ అనగానే చాలా మందికి ఉల్లిపాయ, పాలకూర, వామాకు వంటి వాటితో చేసినవి మాత్రమే తెలుసు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా కాస్త వెరైటీగా పాలకూర మొక్కజొన్న కాంబినేషన్​లో పకోడీలు ట్రై చేయండి. కరకరలాడుతూ సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి. పిల్లలు చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. పైగా ప్రిపరేషన్​ కూడా వెరీ ఈజీ. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మగా ఉండే పాలకూర కార్న్​ పకోడీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Palak
పాలకూర (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • మొక్కజొన్న కంకులు - 2
  • పాలకూర కట్టలు - 2
  • ఆలుగడ్డలు - 2
  • ధనియాల పొడి - 2 టీస్పూన్లు​
  • కారం - 2 టీస్పూన్లు​
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • చాట్​ మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 2 టీస్పూన్లు​
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • శనగపిండి - రెండున్నర కప్పులు
  • బేకింగ్​ సోడా - పావు టీ స్పూన్​
Palak
పాలకూర (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • సూపర్​ టేస్టీ పకోడీ కోసం ముందుగా పాలకూరను శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు లేకుండా జల్లి గిన్నెలో వేసి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టాలి.
  • ఈలోపు మొక్కజొన్న కంకిపై పొట్టు తీసేసి గింజలను వలిచి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అలాగే ఆలుగడ్డపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా, పొడుగ్గా కట్​ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చిని సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి.
  • నీళ్లు పోయిన తర్వాత పాలకూరను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. ఇలా కావాల్సిన పదార్థాలను ముందే ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి.
Potato
ఆలుగడ్డ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి పాలకూర తరుగు, మొక్కజొన్న గింజలు, ఆలుగడ్డ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, ధనియాల పొడి, కారం, ఉప్పు, పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​, గరం మసాలా, చాట్​ మసాలా, జీలకర్ర వేసి పదార్థాలన్నింటినీ మొత్తం కలిసేలా పిండుతూ మిక్స్​ చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పాలకూర, కార్న్​లో నీరు ఊరుతుంది.
  • ఇప్పుడు శనగ పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ పిండిని పూర్తిగా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అస్సలు నీళ్లు లేకుండా పిండిని పకోడీల మాదిరి అనువుగా కలుపుకున్న తర్వాత చివరగా బేకింగ్​ సోడా వేసి మరోసారి కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
Besan
శనగపిండి (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ముందే కలిపి పెట్టుకున్న పకోడీ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ వేసుకోవాలి.
  • ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత వెంటనే మిక్స్​ చేసుకోకుండా ఓ మూడు నాలుగు నిమిషాల పాటు అలానే ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత గరిటెతో నిధానంగా కలుపుతూ రెండు వైపులా గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే నూనెలో వేసి ఎర్రగా వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇలా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వాటిని వేడివేడిగా గ్రీన్​ చట్నీ లేదా టమాటా సాస్​తో సర్వ్​ చేసుకుంటే సూపర్​ టేస్టీ అండ్​ క్రిస్పీ పాలక్​ కార్న్​ పకోడీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.
Palak Corn Pakoda
పాలకూర మొక్కజొన్న పకోడీ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మీకు పాలకూర వద్దనుకుంటే దాని ప్లేస్​లో తోటకూరను అయినా వాడుకోవచ్చు.
  • మీకు కప్పు కొలతలుగా కావాలనుకుంటే ఏ కప్పుతో అయితే శనగపిండి తీసుకుంటారో అదే కప్పుతో ఒక కప్పు కార్న్​ గింజలు, రెండు కప్పులు పాలకూర తరుగు తీసుకోవాలి.
  • శనగపిండి పైన చెప్పిన కొలత ప్రకారం కాకుండా మీరు తీసుకున్న పాలకూర, కార్న్​ గింజల్లో ఊరిన నీటిని బట్టి తీసుకోవాలి.
  • పిండిని పకోడీలుగా నూనెలో వేసిన వెంటనే కదపకుండా ఓ మూడు నాలుగు నిమిషాల తర్వాత ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. వెంటనే కదిపితే మిశ్రమం చెదిరి పకోడీలు సరిగ్గా రావు.

