Palak Corn Pakoda: పకోడీ మెజార్టీ పీపుల్ ఫేవరెట్ స్నాక్. చాలా మంది ఈవెనింగ్ టైమ్లో వీటిని తింటూ వేడివేడిగా ఓ కప్పు కాఫీ తాగడాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. అయితే పకోడీ అనగానే చాలా మందికి ఉల్లిపాయ, పాలకూర, వామాకు వంటి వాటితో చేసినవి మాత్రమే తెలుసు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా కాస్త వెరైటీగా పాలకూర మొక్కజొన్న కాంబినేషన్లో పకోడీలు ట్రై చేయండి. కరకరలాడుతూ సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి. పిల్లలు చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. పైగా ప్రిపరేషన్ కూడా వెరీ ఈజీ. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మగా ఉండే పాలకూర కార్న్ పకోడీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మొక్కజొన్న కంకులు - 2
- పాలకూర కట్టలు - 2
- ఆలుగడ్డలు - 2
- ధనియాల పొడి - 2 టీస్పూన్లు
- కారం - 2 టీస్పూన్లు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - సరిపడా
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్స్పూన్
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
- చాట్ మసాలా - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - 2 టీస్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 4
- శనగపిండి - రెండున్నర కప్పులు
- బేకింగ్ సోడా - పావు టీ స్పూన్
తయారీ విధానం:
- సూపర్ టేస్టీ పకోడీ కోసం ముందుగా పాలకూరను శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు లేకుండా జల్లి గిన్నెలో వేసి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టాలి.
- ఈలోపు మొక్కజొన్న కంకిపై పొట్టు తీసేసి గింజలను వలిచి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అలాగే ఆలుగడ్డపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా, పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చిని సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి.
- నీళ్లు పోయిన తర్వాత పాలకూరను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కావాల్సిన పదార్థాలను ముందే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లోకి పాలకూర తరుగు, మొక్కజొన్న గింజలు, ఆలుగడ్డ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, ధనియాల పొడి, కారం, ఉప్పు, పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, గరం మసాలా, చాట్ మసాలా, జీలకర్ర వేసి పదార్థాలన్నింటినీ మొత్తం కలిసేలా పిండుతూ మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పాలకూర, కార్న్లో నీరు ఊరుతుంది.
- ఇప్పుడు శనగ పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ పిండిని పూర్తిగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అస్సలు నీళ్లు లేకుండా పిండిని పకోడీల మాదిరి అనువుగా కలుపుకున్న తర్వాత చివరగా బేకింగ్ సోడా వేసి మరోసారి కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ముందే కలిపి పెట్టుకున్న పకోడీ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ వేసుకోవాలి.
- ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత వెంటనే మిక్స్ చేసుకోకుండా ఓ మూడు నాలుగు నిమిషాల పాటు అలానే ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత గరిటెతో నిధానంగా కలుపుతూ రెండు వైపులా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే నూనెలో వేసి ఎర్రగా వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటిని వేడివేడిగా గ్రీన్ చట్నీ లేదా టమాటా సాస్తో సర్వ్ చేసుకుంటే సూపర్ టేస్టీ అండ్ క్రిస్పీ పాలక్ కార్న్ పకోడీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మీకు పాలకూర వద్దనుకుంటే దాని ప్లేస్లో తోటకూరను అయినా వాడుకోవచ్చు.
- మీకు కప్పు కొలతలుగా కావాలనుకుంటే ఏ కప్పుతో అయితే శనగపిండి తీసుకుంటారో అదే కప్పుతో ఒక కప్పు కార్న్ గింజలు, రెండు కప్పులు పాలకూర తరుగు తీసుకోవాలి.
- శనగపిండి పైన చెప్పిన కొలత ప్రకారం కాకుండా మీరు తీసుకున్న పాలకూర, కార్న్ గింజల్లో ఊరిన నీటిని బట్టి తీసుకోవాలి.
- పిండిని పకోడీలుగా నూనెలో వేసిన వెంటనే కదపకుండా ఓ మూడు నాలుగు నిమిషాల తర్వాత ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. వెంటనే కదిపితే మిశ్రమం చెదిరి పకోడీలు సరిగ్గా రావు.
