Pala Burelu Making : బూరెలంటే అందరికీ ఇష్టమే! చిన్నాపెద్దా అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. పండుగలు, సంప్రదాయ కార్యక్రమాల్లో వీటిని దేవుడికి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. వివిధ పద్ధతుల్లో వీటిని తయారు చేస్తారు. ఈసారీ వీటిని పాలతో ట్రై చేసి చూడండి. బూరెలు విరిగిపోకుండా ఎంతో మృదువుగా వస్తాయి. ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతోనే అప్పటికప్పుడు ఈ స్వీట్ తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి సింపుల్గా టేస్టీ పాల బూరెలు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దామా!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- జిగురు ఎక్కువగా ఉండే లావు బియ్యం కానీ రేషన్బియ్యం - ఒక కప్పు
- బెల్లం -3/4 ( ముప్పావు కప్పు)
- పాలు - అరకప్పు
- ఉప్పు - చిటికెడు
- యాలకుల పొడి - పావు స్పూన్
- నెయ్యి - ఒక స్పూన్
- సోడా - పావు స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా జిగురు ఎక్కువగా ఉండే లావు బియ్యం కానీ రేషన్బియ్యం ఒక కప్పు తీసుకోవాలి. బియ్యాన్ని బాగా కడిగి రాత్రంతా లేదా కనీసం నాలుగంటల సేపైనా నానబెట్టుకోవాలి. ఇలా నానిన బియ్యాన్ని నీళ్లని వడగొట్టి ఓ బట్టమీద పోసుకోవాలి. వీటిలోని తడిపోయేలా పదిహేను నిమిషాల పాటు నీడలోనే ఆరబెట్టాలి. కొద్దిగా ఆరిన తర్వాత బియ్యాన్ని మిక్సిలో వేసి మెత్తటి పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి
- గ్రైండ్ చేసిన బియ్యం పొడిని సన్నని జల్లెడలో వేసి జల్లెడ పట్టాలి. పిండిగా మెత్తగా లేకపోతే బూరెలు నూనెలో వేసినప్పుడు సరిగ్గా రావు.
- మరోవైపు ఒక కప్పు బియ్యానికి ముప్పావు కప్పు బెల్లాన్ని తీసుకొని అరకప్పు కాచి చలార్చిన పాలుపోసి బెల్లం కరిగేలా బాగా కలపాలి.
- జలించిన బియ్యం పిండిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని అందులో చిటికెడు ఉప్పు, పావు స్పూన్ యాలకుల పొడి, ఒక స్పూన్ నెయ్యి, పావు స్పూన్ కంటే కొంచెం తక్కువ వంటసోడా వేసుకోవాలి. ముందుగా బెల్లం కలిపి పెట్టుకున్న పాలను వడగట్టి ఇందులో పోసుకోవాలి. పిండిలో ఉండే తేమను బట్టి పాలు కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ పట్టొచ్చు. పిండి గట్టిగా అనిపిస్తే మరికొన్ని పాలు పోసుకోవచ్చు.
- ఉండలు లేకుండా పిండిని కలపాలి. లేకపోతే మిక్సీలో వేసి ఒకసారి గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు
- పిండి లూజ్ గానీ గట్టిగా కానీ ఉండాలి. పావుగంటసేపు మూత పెట్టి దాన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా తీపి చెక్ చేసుకోని కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నూనె పోసి మరగనివ్వాలి. ఆయిల్ వేడి అయిన తర్వాత పిండిని మరోసారి బాగా కలిపి గుంట గరిటెతో కడాయిలో వేసుకోవాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి లోపలి వరకు వేగనివ్వాలి. ఇలా వేగిన వాటిని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. టిష్యూ పేపర్ వేస్తే ఆయిల్ మొత్తం పీల్చుకుంటుంది. ఇంకెందుకూ ఆలస్యం మీరూ ట్రై చేయండి టేస్పీ, సాఫ్టీ పాలబూరెలు.
