Oodala Masala kichidi: నేటి జనరేషన్లో చాలా మంది ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే చిరుధాన్యాలను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా రాగులు, జొన్నలు, సజ్జలు, కొర్రలు వంటివన్నీ తమ డైట్లో ఉండేలా చూసుకుంటున్నారు. అయితే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఇంకా ఎన్నో రకాల చిరుధాన్యాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ఊదలు కూడా ఒకటి. వీటిలో కూడా ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఫైబర్, ప్రొటీన్స్, కాల్సియం, ఐరన్ వంటి పోషకాలు ఎన్నో. కాగా ఊదలతో చాలా మంది ఇడ్లీ, రొట్టెలు, ఉప్మా వంటివి చేస్తుంటారు. కానీ వీటితో ఎంతో రుచికరంగా ఉండే మసాలా కిచిడీ కూడా చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ప్రిపరేషన్ కూడా ఈజీనే. ఈ కిచిడీని మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్గా లేదా రాత్రి డిన్నర్లో తినొచ్చు. ఇక పిల్లలు కూడా చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మరి లేట్ చేయకుండా ఊదలతో మసాలా కిచిడీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఊదలు - 1 కప్పు
- పెసరపప్పు - అర కప్పు
- శనగపప్పు - 2 టీస్పూన్లు
- ఉప్పు - సరిపడా
- దాల్చిన చెక్క - చిన్నది
- యాలకులు - 3
- టమాటాలు - 2
- క్యాప్సికం - 1
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- కారం - తగినంత
- నెయ్యి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- లవంగాలు - 3
- బిర్యానీ ఆకు - 1
తయారీ విధానం:
- ఓ గిన్నెలోకి ఊదలు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా వాటర్ పోసి సుమారు అర గంట సేపు నానబెట్టాలి. అదే విధంగా పెసరపప్పు, శనగపప్పును కడిగి విడివిడిగా వాటర్లో నానబెట్టాలి.
- ఈలోపు కిచిడీకి కావాల్సిన టమాటా, క్యాప్సికంను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టి నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత లవంగాలు, దాల్చినచెక్క, యాలకులు, బిర్యానీ ఆకు, జీలకర్ర వేసి వేయించుకోవాలి.
- ఇవి వేగిన తర్వాత క్యాప్సికం ముక్కలు, టమాటా ముక్కలు వేసి కొద్దిసేపు మగ్గించుకోవాలి.
- టమాటా ముక్కలు ఉడికిన తర్వాత ఉప్పు, కారం వేసి మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించాలి.
- ఆ తర్వాత నానబెట్టిన ఊదలను నీళ్లు లేకుండా వేసుకోవాలి. అలాగే నానబెట్టిన శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి కలిపి మరో రెండు నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి.
- చివరగా మూడు కప్పుల వాటర్ పోసి కలిపి మూత పెట్టి విజిల్ ఉంచాలి. హై ఫ్లేమ్లో రెండు విజిల్స్, లో ఫ్లేమ్లో మూడు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరి పోయిన తర్వాత మూత తీసి మిశ్రమం మొత్తాన్ని ఓసారి కలుపుకుని కొత్తిమీర తరుగు వేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే ఊదల మసాలా కిచిడీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఊదలను, పప్పులను ముందుగానే నానబెట్టడం వల్ల తొందరగా ఉడకడమే కాకుండా మెత్తగా ఉండి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది.
- ఈ కిచిడీ కోసం కేవలం టమాటా, క్యాప్సికం మాత్రమే కాకుండా క్యారెట్, బఠానీలు, బీన్స్, బంగాళదుంపలు వంటి ఇతర రకాల కూరగాయలు కూడా వేసుకోవాలి.
- ఊదలను మెత్తగా ఉడికించుకోవడానికి సరిపడేలా నీళ్లు పోసుకోవాలి. సుమారుగా 1 కప్పున్నర ఊదలు, పెసర్లకు మూడు కప్పుల నీరు పడుతుంది.
