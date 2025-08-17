ETV Bharat / offbeat

ఊదలతో "మసాలా కిచిడీ" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, డిన్నర్​కు పర్ఫెక్ట్​ - టేస్ట్​ సూపర్​! - OODALA MASALA KICHIDI

-ఊదలతో ఎప్పుడూ చేసేవి కాకుండా - ఇలా మసాలా కిచిడీ చేసుకోండి, అద్దిరిపోతుంది!

Oodala Masala kichidi
Oodala Masala kichidi (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 17, 2025 at 11:01 AM IST

Oodala Masala kichidi: నేటి జనరేషన్​లో చాలా మంది ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే చిరుధాన్యాలను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా రాగులు, జొన్నలు, సజ్జలు, కొర్రలు వంటివన్నీ తమ డైట్​లో ఉండేలా చూసుకుంటున్నారు. అయితే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఇంకా ఎన్నో రకాల చిరుధాన్యాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ఊదలు కూడా ఒకటి. వీటిలో కూడా ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఫైబర్​, ప్రొటీన్స్​, కాల్సియం, ఐరన్​ వంటి పోషకాలు ఎన్నో. కాగా ఊదలతో చాలా మంది ఇడ్లీ, రొట్టెలు, ఉప్మా వంటివి చేస్తుంటారు. కానీ వీటితో ఎంతో రుచికరంగా ఉండే మసాలా కిచిడీ కూడా చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ప్రిపరేషన్​ కూడా ఈజీనే. ఈ కిచిడీని మార్నింగ్​ బ్రేక్​ఫాస్ట్​గా​ లేదా రాత్రి డిన్నర్​లో తినొచ్చు. ఇక పిల్లలు కూడా చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మరి లేట్​ చేయకుండా ఊదలతో మసాలా కిచిడీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Oodalu
ఊదలు (Eenadu)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఊదలు - 1 కప్పు
  • పెసరపప్పు - అర కప్పు
  • శనగపప్పు - 2 టీస్పూన్లు
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • దాల్చిన చెక్క - చిన్నది
  • యాలకులు - 3
  • టమాటాలు - 2
  • క్యాప్సికం - 1
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • కారం - తగినంత
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • లవంగాలు - 3
  • బిర్యానీ ఆకు - 1
Moong Dal
పెసరపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి ఊదలు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా వాటర్​ పోసి సుమారు అర గంట సేపు నానబెట్టాలి. అదే విధంగా పెసరపప్పు, శనగపప్పును కడిగి విడివిడిగా వాటర్​లో నానబెట్టాలి.
  • ఈలోపు కిచిడీకి కావాల్సిన టమాటా, క్యాప్సికంను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ పెట్టి నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత లవంగాలు, దాల్చినచెక్క, యాలకులు, బిర్యానీ ఆకు, జీలకర్ర వేసి వేయించుకోవాలి.
Chana
శనగపప్పు (Getty Images)
  • ఇవి వేగిన తర్వాత క్యాప్సికం ముక్కలు, టమాటా ముక్కలు వేసి కొద్దిసేపు మగ్గించుకోవాలి.
  • టమాటా ముక్కలు ఉడికిన తర్వాత ఉప్పు, కారం వేసి మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించాలి.
  • ఆ తర్వాత నానబెట్టిన ఊదలను నీళ్లు లేకుండా వేసుకోవాలి. అలాగే నానబెట్టిన శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి కలిపి మరో రెండు నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి.
Capsicum
క్యాప్సికం (ETV Abhiruchi)
  • చివరగా మూడు కప్పుల వాటర్​ పోసి కలిపి మూత పెట్టి విజిల్​ ఉంచాలి. హై ఫ్లేమ్​లో రెండు విజిల్స్​, లో ఫ్లేమ్​లో మూడు విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • కుక్కర్​ ఆవిరి పోయిన తర్వాత మూత తీసి మిశ్రమం మొత్తాన్ని ఓసారి కలుపుకుని కొత్తిమీర తరుగు వేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే ఊదల మసాలా కిచిడీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Tomato
టమాటాలు (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • ఊదలను, పప్పులను ముందుగానే నానబెట్టడం వల్ల తొందరగా ఉడకడమే కాకుండా మెత్తగా ఉండి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది.
  • ఈ కిచిడీ కోసం కేవలం టమాటా, క్యాప్సికం మాత్రమే కాకుండా క్యారెట్, బఠానీలు, బీన్స్, బంగాళదుంపలు వంటి ఇతర రకాల కూరగాయలు కూడా వేసుకోవాలి.
  • ఊదలను మెత్తగా ఉడికించుకోవడానికి సరిపడేలా నీళ్లు పోసుకోవాలి. సుమారుగా 1 కప్పున్నర ఊదలు, పెసర్లకు మూడు కప్పుల నీరు పడుతుంది.
Oodala Masala kichidi
ఊదల మసాలా కిచిడీ (ETV Abhiruchi)

