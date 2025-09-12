ETV Bharat / offbeat

పప్పులు లేకుండానే - "హోటల్ స్టైల్ ఆనియన్ టమోటా చట్నీ"

ఈసారి కొత్తగా టిఫిన్స్​లోకి చట్నీ ఇలా చేసి చూడండి - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

Onion Tomato Chutney
Onion Tomato Chutney (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 11:38 AM IST

2 Min Read
Onion Tomato Chutney Making : రోజూ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి ఇడ్లీ, దోసె, బొండా, ఉప్మా, చపాతీలు చేస్తుంటారు. వీటిలోకి చట్నీలు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. పల్లీలు, పుట్నాలు, అల్లంతో కలిపి వివిధ రకాల చట్నీలు చేస్తుంటారు. డైలీ వాటిని తిన్నా బోర్ కొడుతుంది. అందుకే ఇవాళ మీకోసం కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే పప్పులు లేకుండా హోటల్ స్టైల్ చట్నీ. దీనిని కేవలం ఆనియన్స్, టమోటాలు ఉంటే చాలూ. ఈ పద్ధతిని పాటిస్టూ ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు పెద్దలూ ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం దీని తయారీకి కావల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Onion Tomato Chutney
కారం, పసుపు, ఆవాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఆయిల్ - నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగు
  • ఎండుమిర్చి - నాలుగు
  • అల్లం - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయలు - నాలుగు
  • టమోటాలు - మూడు
  • ఉప్పు - ఒక టీ స్పూన్
  • కారం - అర టీ స్పూన్
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - కొద్దిగా
  • పుదీనా - కొంచెం
  • వెల్లుల్లి - ఒకటి
Onion Tomato Chutney
ఎండుమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న నాలుగు పచ్చిమిర్చి, నాలుగు ఎండుమిర్చి ముక్కలు వేసి బాగా కలపాలి. (పూర్తిగా పచ్చిమిర్చి లేదా ఎండుమిర్చి వేసి కూడా చేసుకోవచ్చు) ఆ తర్వాత కొద్దిగా అల్లం ముక్క వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇవి వేగిన తర్వాత కట్​ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి.
Onion Tomato Chutney
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఉల్లిపాయలు కాస్త రంగు మారిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలను వేసి పాన్​పై మూత పెట్టాలి. టమోటాలు మెత్తబడేంత వరకు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి.
  • టమోటాలు మెత్తబడిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ కారం వేసి బాగా కలపాలి. ఓ రెండు నిమిషాల పాటు మూతపెట్టి అలాగే ఉంచాలి.
Onion Tomato Chutney
టమోటాలు (Getty Images)
  • అనంతరం కొద్దిగా పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, కొంచెం పుదీనా యాడ్ చేయాలి. ఇవన్నీ బాగా కలిసిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వాటిని చల్లారనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత చట్నీ కోసం తయారు చేసుకున్న పదార్థాలను మిక్సీజార్​లోకి తీసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Onion Tomato Chutney
కరివేపాకు (Getty Images)
  • గ్రైండ్ చేసుకున్న చట్నీని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. చట్నీ గట్టిగా వద్దనుకుంటే కాస్త నీళ్లు కలపాలి. దీనికి తాలింపు అవసరం లేదు.
  • ఇక అంతే వేడివేడి హోటల్ స్టైల్ ఆనియన్ టమోటా చట్నీ రెడీ అయినట్లే.
  • టిఫిన్స్​లో ఈ చట్నీ వేసుకొని తిన్నారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది! అంతేకాక ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
  • మీరూ ఇంట్లో ఓ సారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి!

