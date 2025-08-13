Onion Paratha Recipe in Telugu : పరోటా అనగానే చాలా మంది మైదాతో చేస్తారని అనుకుంటారు. కానీ, మనం రోజూ చపాతీ పిండికి ఉపయోగించే గోధుమపిండితోనూ పరోటాలు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ పరోటాలు మరింత రుచిగా ఉండడం కోసం ఇలా ఆనియన్ స్టఫింగ్ ప్రిపేర్ చేయండి. అనంతరం స్టఫింగ్తో పరోటాలు తయారు చేస్తే ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి. ఈ టేస్టీ ఆనియన్ పరోటాలు బ్రేక్ఫాస్ట్, డిన్నర్లోకి ఎంతో బాగుంటాయి. మరి సింపుల్గా ఉల్లిపాయ పరోటాలు ఎలా చేయాలో చూద్దామా!
కావాల్సిన పదార్థాలు
- రెండు కప్పులు - గోధుమ పిండి
- పావు కప్పు - పెరుగు
- టేబుల్స్పూన్ - నూనె
- కొద్దిగా నీళ్లు
ఆనియన్ స్టఫింగ్ కోసం
- పావు కప్పు - దంచిన అటుకులు
- నూనె - సరిపడా
- 2 - పచ్చి మిరపకాయలు
- రెండు - ఉల్లిపాయలు
- అల్లం తరుగు కొద్దిగా
- వెల్లుల్లి తరుగు కొద్దిగా
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు, కారం
- టీ స్పూన్ - కసూరీ మేథి
- కొద్దిగా - కొత్తిమీర
- అర టీ స్పూన్ - గరం మసాలా
- అర టీ స్పూన్ - జీలకర్ర పొడి
- అర టీ స్పూన్ - చాట్ మసాలా
- టీ స్పూన్ - ధనియాల పొడి
- టీ స్పూన్ - వాము
- పావు టీస్పూన్ - పసుపు
తయారీ విధానం
- ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో రెండు కప్పులు గోధుమ పిండి తీసుకోండి. ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు కప్పు పెరుగు, టేబుల్స్పూన్ నూనె వేసుకుని బాగా కలపాలి.
- ఆపై ఇందులో కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని చపాతీ పిండిలా సెమీ సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి. అనంతరం నూనె పోసి మరోసారి కలపండి. ఆపై మూతపెట్టి పావు గంట పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కాస్త ఉప్పు వేసి చేతితో బాగా కలపండి. తర్వాత పావు కప్పు దంచిన అటుకులు, సన్నగా తరిగిన పచ్చి మిరపకాయలు, అల్లం, వెల్లుల్లి ముక్కలు, టీ స్పూన్ కసూరీ మేథి, పావు టీస్పూన్ పసుపు, టీస్పూన్ చొప్పున ధనియాల పొడి, వాము, అర టీస్పూన్ చొప్పున గరం మసాలా, జీలకర్ర పొడి, చాట్ మసాలా వేసి చేతితో మిక్స్ చేయండి.
- అనంతరం రెడీ చేసుకున్న పిండిని మరోసారి బాగా కలపండి. ఆపై చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక పిండి ఉండను పొడి పిండిలో ముంచి తీసుకోవాలి.
- ఆ పిండి ముద్దను చిన్న పూరీలా వత్తుకోండి. ఆపై అందులో కొద్దిగా ఆనియన్ స్టఫింగ్ పెట్టి బయటకు రాకుండా అంచులను చుట్టాలి. ఇప్పుడు కాస్త పొడి పిండిని వేసి పరోటాలా వత్తుకోవాలి.
- అలాగే మరోక వైపు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని చపాతీ పెనం పెట్టి బాగా వేడి చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు పెనంపై పరోటాను వేయండి. స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్లో అడ్జస్ట్ చేసి రెండు వైపులా దోరగా రంగు మారే వరకు కాల్చుకోవాలి.
అంతే ఇలా సులభంగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే వేడివేడి ఆనియన్ పరోటా మీ ముందుంటుంది! బ్రేక్ఫాస్ట్, డిన్నర్లోకి ఈ ఆనియన్ పరోటా చాలా బాగుంటుంది. హెల్దీ ఉల్లిపాయ పరోటా తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి.
