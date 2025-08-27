ETV Bharat / offbeat

సాయంత్రం వేడి వేడిగా తినాలంటే "సింపుల్ స్నాక్స్ రెసిపీ" - పిల్లలు అడిగితే ఇలా చేసి పెట్టండి! - EASY SNACKS

ఉల్లిపాయలతో ఈవెనింగ్ స్నాక్ - అప్పటికప్పుడు 5 నిమిషాల్లో రెడీ!

quick_onion_snack_recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 27, 2025 at 12:46 PM IST

2 Min Read

QUICK ONION SNACK RECIPE : వాతావరణం అంతా ముసురు పట్టిన సమయంలో వేడి వేడిగా ఏదైనా తినాలనిపిస్తే ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేయండి. వేడి వేడిగా, టేస్టీగా ఎన్నితిన్నా ఇంకా కావాలనిపిస్తుంది. ఈ స్నాక్స్ రెసిపీ పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. తయారు చేయడానికి కూడా ఎక్కువ సమయం పట్టదు. ఉల్లిపాయలు ఉంటే చాలు! అప్పటికప్పుడు 5 నిమిషాల్లో తయారు చేసి పెట్టొచ్చు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం! ఓ సారి ఇలా ఉల్లిపాయలతో స్నాక్స్ చేసి చూడండి.

quick_onion_snack_recipe (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉల్లిపాయలు - 4
  • ఉప్పు - అర టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • పచ్చి మిర్చి - 3
  • అల్లం - 1 ఇంచు ముక్క
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • కారం - 1 టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • అర కప్పు - మైదా లేదా గోధుమ పిండి
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
quick_onion_snack_recipe (ETVBharat)

ఇలా చేయండి :

  1. ఉల్లిపాయలను సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  2. నీళ్లు కలపకుండా ఉప్పు వేసుకుని ఉల్లిపాయలను పిండుతూ కలపాలి.
  3. మైదా బదులు బియ్యం, గోధుమ, శనగ పిండి వాడుకోవచ్చు.
quick_onion_snack_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా 4 మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలు సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలను పకోడీ లోకి కట్ చేసినట్టుగా సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసి తీసుకోవాలి. అందులో అర టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసి బాగా కలిపితే నీళ్లు ఊరుతాయి. ఇపుడు అదనంగా నీళ్లు అవసరం లేకుండా పిండి కలుపుకోవచ్చు.
quick_onion_snack_recipe (Getty images)
  • ఉల్లిపాయల్లోకి కరివేపాకు రెమ్మలు కట్ చేసి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసిన పచ్చి మిర్చి ముక్కలు, అల్లం తరుగు వేసి కలపాలి. చివర్లో జీలకర్ర, కారం వేసుకుని ఉల్లిపాయలను బాగా చేతితో పిండుతూ కలపడం వల్ల ఉల్లిపాయల్లో నీళ్లూరుతాయి.
  • ఇపుడు అర కప్పు మైదా లేదా కార్న్, బియ్యం పిండి, గోధుమ పిండి, శనగపిండిలో ఏదైనా వేసుకోవచ్చు. లేదా అన్నింటిని కలిపి కూడా వాడుకోవచ్చు. మైదా వేసుకోవడం వల్ల క్రిస్పీగా వస్తాయి.
quick_onion_snack_recipe (Getty images)
  • పిండి కలిపిన తర్వాత చేతితో పట్టుకుంటే ముద్దగా వస్తుందో లేదో చూసుకోవాలి. పిండికంటే ఉల్లిపాయలు ఎక్కువగా ఉండాలని గుర్తుంచుకోండి. ఇలా కలుపుకున్న పిండిని వడల మాదిరిగా చిన్న చిన్నగా చేసుకుని వేడి వేడి నూనెలో వేసి కాల్చుకోవాలి.

