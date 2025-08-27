QUICK ONION SNACK RECIPE : వాతావరణం అంతా ముసురు పట్టిన సమయంలో వేడి వేడిగా ఏదైనా తినాలనిపిస్తే ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేయండి. వేడి వేడిగా, టేస్టీగా ఎన్నితిన్నా ఇంకా కావాలనిపిస్తుంది. ఈ స్నాక్స్ రెసిపీ పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. తయారు చేయడానికి కూడా ఎక్కువ సమయం పట్టదు. ఉల్లిపాయలు ఉంటే చాలు! అప్పటికప్పుడు 5 నిమిషాల్లో తయారు చేసి పెట్టొచ్చు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం! ఓ సారి ఇలా ఉల్లిపాయలతో స్నాక్స్ చేసి చూడండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- ఉల్లిపాయలు - 4
- ఉప్పు - అర టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- పచ్చి మిర్చి - 3
- అల్లం - 1 ఇంచు ముక్క
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- కారం - 1 టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- అర కప్పు - మైదా లేదా గోధుమ పిండి
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
ఇలా చేయండి :
తయారీ విధానం :
- ముందుగా 4 మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలు సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలను పకోడీ లోకి కట్ చేసినట్టుగా సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసి తీసుకోవాలి. అందులో అర టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసి బాగా కలిపితే నీళ్లు ఊరుతాయి. ఇపుడు అదనంగా నీళ్లు అవసరం లేకుండా పిండి కలుపుకోవచ్చు.
- ఉల్లిపాయల్లోకి కరివేపాకు రెమ్మలు కట్ చేసి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసిన పచ్చి మిర్చి ముక్కలు, అల్లం తరుగు వేసి కలపాలి. చివర్లో జీలకర్ర, కారం వేసుకుని ఉల్లిపాయలను బాగా చేతితో పిండుతూ కలపడం వల్ల ఉల్లిపాయల్లో నీళ్లూరుతాయి.
- ఇపుడు అర కప్పు మైదా లేదా కార్న్, బియ్యం పిండి, గోధుమ పిండి, శనగపిండిలో ఏదైనా వేసుకోవచ్చు. లేదా అన్నింటిని కలిపి కూడా వాడుకోవచ్చు. మైదా వేసుకోవడం వల్ల క్రిస్పీగా వస్తాయి.
- పిండి కలిపిన తర్వాత చేతితో పట్టుకుంటే ముద్దగా వస్తుందో లేదో చూసుకోవాలి. పిండికంటే ఉల్లిపాయలు ఎక్కువగా ఉండాలని గుర్తుంచుకోండి. ఇలా కలుపుకున్న పిండిని వడల మాదిరిగా చిన్న చిన్నగా చేసుకుని వేడి వేడి నూనెలో వేసి కాల్చుకోవాలి.
