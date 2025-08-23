Onion Karam Podi In Telugu: మనకు ఎప్పుడైనా ఆరోగ్యం బాగాలేనప్పుడు మన నోరు చప్పగా ఉంటుంది. ఆ సమయంలో ఉల్లిపాయ కారం పొడిని వేసుకుని తింటే ఎంతో రుచికరంగా చాలా బాగుంటుంది. అంతే కాకుండా ఈ కారంపొడిని దాదాపు నెలరోజుల వరకూ నిల్వ చేసుకోవచ్చు. దీనితో పాటు తినేందుకు కూడా ఎంతో సౌకర్యంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి నోరూరించే ఉల్లిపాయ కారం పొడిని ఏ విధంగా చేసుకోవాలో మీరు కూడా అనుకుంటున్నారా? అయితే ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఉల్లిపాయ కారం పొడి కావాల్సిన పదార్ధాలు:
- ఉల్లిపాయలు - 4
- ధనియాలు - ఒక చెంచా
- జీలకర్ర - ఒక చెంచా
- మెంతులు - చిటికెడు
- నూనె - సరిపడినంత
- చింతపండు - కొంచెం
- పల్లీలు - 4 చెంచాలు
- ఎండు మిరపకాయలు - 5
- కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
- వెల్లుల్లి - 6 లేదా 7 రెమ్మలు
- కారం - 2 చెంచాలు
- ఉప్పు - కావాల్సినంత
తయారీ విధానం:
- ముందుగా ఉల్లిపాయలను సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు గ్యాస్ పొయ్యిపై కడాయిని వేడి చేసుకుని దీంట్లో ధనియాలను ఒక చెంచా, ఒక చెంచా జీలకర్ర, ఒక చిటికెడు మెంతులు వేసుకుంటే సరిపోతుంది. వీటితో పాటు కొంచెం చింతపండును కూడా వేసుకోవాలి.
- ఈ మిశ్రమాలను అన్నింటినీ లోఫ్లేమ్లో స్టవ్పై పెట్టి బాగా వేపుకోవాలి. ఇవన్నీ దోరగా బాగా వేగిన తర్వాత వీటన్నింటినీ ఒక ప్లేట్లో తీసుకుని వాటిని చల్లారనివ్వాలి. ఇవి చలారుతూ ఉండేలోపే కడాయిలో డీప్ఫ్రై సరిపడా నూనెను వేసుకోవాలి.
- ముందుగా కట్చేసుకుని పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను అందులో వేసుకుని లోఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని బాగా వేగనివ్వాలి.
- ఉల్లిపాయలు బాగా ఎర్రగా వేగిన తరువాత వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే ఆయిల్లో ఒక 4 చెంచాల పల్లీలను వేసుకుని బాగా వేపాలి. ఇవి కూడా వేగిన తర్వాత వాటిని కూడా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇందులోనే 5 లేదా 6 ఎండు మిరపకాయలు, ఓ మూడు రెమ్మల కరివేపాకు రెమ్మలు, ఓ ఆరేడు వెల్లులి రెమ్మలను అందులో వేసుకుని బాగా వేగేలా చూడాలి. ఇప్పుడు ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న వాటిలో వీటిని ఒకే ప్లేటులో వేసుకుని కాసేపు చల్లారనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ను ఆఫ్ చేసుకుని, ఇవన్నీ చల్లారాక వీటన్నింటినీ కలిపి మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇందులో 10 లేదా 12 వెల్లుల్లి రెమ్మలను వేసుకోవాలి. కావాల్సినంత కారం, సరిపడినంత ఉప్పును ఇందులో వేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు వీటన్నింటినీ కలుపుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా వీటిని చేసుకోవాలి. మరీ మెత్తగా అయితే పల్లీలన్నీ నలిగిపోతాయి. అలా కాకుండా అక్కడక్కడా పల్లీలు, ఉల్లిపాయలు నోటికి తగిలితే తినడనికి భలే బాగుంటుంది.
- ఎప్పుడైనా నోరు చప్పగా ఉన్నప్పుడు, ఏమీ తినాలనిపించనప్పుడు, కారం కారంగా ఏమైనా తినాలనిపించిన సందర్భాల్లో వీటిని చేసుకుని తింటే అదిరిపోతుంది. మీరు కూడా ట్రై ఓ సారి చేసి చూడండి.
