కారం కారంగా ఏమైనా తినాలనిపించినప్పుడు "ఉల్లిపాయ కారం" - అన్నంలో టేస్ట్​ అద్దిరిపోతుంది - ONION KARAM PODI RECIPE

టేస్టీ అండ్​ స్పైసీ ఉల్లిపాయ కారం -వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకుని తింటే నోటికి ఎంతో రుచి!

onion Karam Podi Recipe
onion Karam Podi Recipe (ETV Bharat)
Published : August 23, 2025 at 8:57 PM IST

Onion Karam Podi In Telugu: మనకు ఎప్పుడైనా ఆరోగ్యం బాగాలేనప్పుడు మన నోరు చప్పగా ఉంటుంది. ఆ సమయంలో ఉల్లిపాయ కారం పొడిని వేసుకుని తింటే ఎంతో రుచికరంగా చాలా బాగుంటుంది. అంతే కాకుండా ఈ కారంపొడిని దాదాపు నెలరోజుల వరకూ నిల్వ చేసుకోవచ్చు. దీనితో పాటు తినేందుకు కూడా ఎంతో సౌకర్యంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి నోరూరించే ఉల్లిపాయ కారం పొడిని ఏ విధంగా చేసుకోవాలో మీరు కూడా అనుకుంటున్నారా? అయితే ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఉల్లిపాయ కారం పొడి కావాల్సిన పదార్ధాలు:

  • ఉల్లిపాయలు - 4
  • ధనియాలు - ఒక చెంచా
  • జీలకర్ర - ఒక చెంచా
  • మెంతులు - చిటికెడు
  • నూనె - సరిపడినంత
  • చింతపండు - కొంచెం
  • పల్లీలు - 4 చెంచాలు
  • ఎండు మిరపకాయలు - 5
  • కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
  • వెల్లుల్లి - 6 లేదా 7 రెమ్మలు
  • కారం - 2 చెంచాలు
  • ఉప్పు - కావాల్సినంత
తయారీ విధానం:

  • ముందుగా ఉల్లిపాయలను సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు గ్యాస్ పొయ్యిపై కడాయిని వేడి చేసుకుని దీంట్లో ధనియాలను ఒక చెంచా, ఒక చెంచా జీలకర్ర, ఒక చిటికెడు మెంతులు వేసుకుంటే సరిపోతుంది. వీటితో పాటు కొంచెం చింతపండును కూడా వేసుకోవాలి.
  • ఈ మిశ్రమాలను అన్నింటినీ లోఫ్లేమ్​లో స్టవ్​పై పెట్టి బాగా వేపుకోవాలి. ఇవన్నీ దోరగా బాగా వేగిన తర్వాత వీటన్నింటినీ ఒక ప్లేట్​లో తీసుకుని వాటిని చల్లారనివ్వాలి. ఇవి చలారుతూ ఉండేలోపే కడాయిలో డీప్​ఫ్రై సరిపడా నూనెను వేసుకోవాలి.
  • ముందుగా కట్​చేసుకుని పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను అందులో వేసుకుని లోఫ్లేమ్​లో పెట్టుకుని బాగా వేగనివ్వాలి.
  • ఉల్లిపాయలు బాగా ఎర్రగా వేగిన తరువాత వాటిని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే ఆయిల్​లో ఒక 4 చెంచాల పల్లీలను వేసుకుని బాగా వేపాలి. ఇవి కూడా వేగిన తర్వాత వాటిని కూడా ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇందులోనే 5 లేదా 6 ఎండు మిరపకాయలు, ఓ మూడు రెమ్మల కరివేపాకు రెమ్మలు, ఓ ఆరేడు వెల్లులి రెమ్మలను అందులో వేసుకుని బాగా వేగేలా చూడాలి. ఇప్పుడు ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న వాటిలో వీటిని ఒకే ప్లేటులో వేసుకుని కాసేపు చల్లారనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్​ను ఆఫ్ చేసుకుని, ఇవన్నీ చల్లారాక వీటన్నింటినీ కలిపి మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇందులో 10 లేదా 12 వెల్లుల్లి రెమ్మలను వేసుకోవాలి. కావాల్సినంత కారం, సరిపడినంత ఉప్పును ఇందులో వేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు వీటన్నింటినీ కలుపుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా వీటిని చేసుకోవాలి. మరీ మెత్తగా అయితే పల్లీలన్నీ నలిగిపోతాయి. అలా కాకుండా అక్కడక్కడా పల్లీలు, ఉల్లిపాయలు నోటికి తగిలితే తినడనికి భలే బాగుంటుంది.
  • ఎప్పుడైనా నోరు చప్పగా ఉన్నప్పుడు, ఏమీ తినాలనిపించనప్పుడు, కారం కారంగా ఏమైనా తినాలనిపించిన సందర్భాల్లో వీటిని చేసుకుని తింటే అదిరిపోతుంది. మీరు కూడా ట్రై ఓ సారి చేసి చూడండి.

