ఉల్లిపాయలతో కిర్రాక్ "కర్రీ" చేసుకోండిలా - చపాతీ,రోటీ, రైస్లోకి కమ్మగా ఉంటుంది!
కేవలం నిమిషాల్లోనే తయారయ్యే ఆనియన్ కర్రీ - ఇలా చేశారంటే ఎవరైనా వావ్ అనాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2025 at 10:56 AM IST
Onion Curry Making : కొన్నిసార్లు ఇంట్లో కూరగాయలేమీ ఉండవు! అలాంటప్పడు వంట చేయడం పెద్ద టాస్క్ అని చెప్పొచ్చు. అందుకే మీకోసం ఇవాళ కేవలం ఉల్లిపాయలతో చేసుకొనే సూపర్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. దీనిని నిమిషాల్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాక టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. బ్యాచిలర్స్కు అయితే ఇది చాలా బెస్ట్ రెసిపీ. ఈ కర్రీని అన్నంతోపాటు చపాతీ, పుల్కా, రోటీ, ఇలా ఎందులోకైనా అద్దిరిపోతుంది. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానం ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందామా?
మైదా లేకుండా "ఆనియన్ సమోసా" - సాయంత్రం వేళ గరంగరంగా అద్దిరిపోతాయి!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయలు - 5
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- టమోటాలు - 3
- కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- ఉప్పు - అర టేబుల్ స్పూన్
- పెరుగు - 100 గ్రాములు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం నాలుగు ఉల్లిపాయలను తీసుకొని పెద్ద సైజు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా మరో ఉల్లిపాయను తీసుకొని సన్నగా కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు మూడు టమోటాలను తీసుకొని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. వీటిని ఓ గిన్నెలో తీసుకొని సరిపడా నీళ్లు పోసి స్టవ్పై పెట్టి ఉడికించాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె కొద్దిగా వేడైన తర్వాత పెద్దసైజు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లో తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఇదే కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేయాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి దోరగా వేయించాలి.
- ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయాలి. అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేగిన తర్వాత ఒక టమోటా ప్యూరీ, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ పసుపు, అర టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు, 100 గ్రాముల పెరుగు వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఉడికించాలి.
- మూడు నిమిషాల తర్వాత ఆయిల్ సేపరెట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత 100 ఎంఎల్ వాటర్, వేయించిన ఉల్లిపాయలను వేసి మూతపెట్టాలి.
- ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఎనిమిది నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- చివరన కాస్తా కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే నోరూరించే ఉల్లిపాయ కర్రీ మీ ముందుంటుంది!
- ఇది వేడివేడి అన్నంలో లేదా రోటీ, పుల్కా, చపాతీల్లోకి కమ్మగా ఉంటుంది!
సగ్గుబియ్యంతో కమ్మని "రసమలై" - ఈ స్వీట్తో ప్రతీ వేడుక సంతోషంగా జరుపుకోండి!
రోజూ ఒకే టిఫిన్ బోర్ కొడుతోందా? - ఇన్స్టంట్గా "బ్రెడ్ ఉప్మా" చేసేయండిలా!