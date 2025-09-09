సాయంత్రం వేళ వేడి వేడిగా! - కరకరలాడే ఆనియన్ బోండా అప్పటికప్పుడు ఇలా చేసుకోండి!
క్రంచీ, టేస్టీ ఉల్లి బోండా - పిల్లలు స్నాక్స్ అడిగితే ఇలా చేసిపెట్టండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 9, 2025 at 10:11 AM IST
ONION BONDA RECIPE : సాయంత్రం పిల్లలు స్కూల్ నుంచి, పెద్దవాళ్లు ఆఫీసులు, బిజినెస్ ముగించుకుని ఇంటికి రాగానే వేడి వేడిగా ఏదైనా తినాలనుకుంటారు. అలాంటి సమయంలో ఇలాంటి స్నాక్స్ చేసి పెడితే హ్యాపీగా తినేస్తారు. రోజంతా వాళ్లు పడిన కష్టం మర్చిపోతారు. అయితే, ఇంట్లో వాళ్లు కూడా అప్పటికే ఎన్నో పనులతో నీరసించి పోతారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎక్కువగా కష్టపడకుండా సింపుల్గా ఇలాంటి స్నాక్స్ చేసి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి టేస్టీగా తినేయండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- ఉల్లిపాయలు - 5
- పచ్చి మిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- పుదీనా - కొద్దిగా
- కారం - 2 స్పూన్లు
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
- శనగపిండి - అర కప్పు
- బియ్యం పిండి - పావు కప్పు
- వంట సోడా - చిటికెడు
- నూనె - డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా
ఇలా ట్రై చేయండి :
తయారీ విధానం :
- మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలు 5 తీసుకుని ముందు నిలువుగా ఆ తర్వాత అడ్డంగా కాస్త మధ్యస్థంగా కట్ చేసి తీసుకోవాలి.
- 3 పచ్చి మిర్చి కూడా నిలువుగా సన్నగా కట్ చేసుకుని వేసుకుని కరివేపాకు, కొత్తిమీర, కారం వేసుకుని కలపాలి.
- ఇపుడు చేతితో బాగా ప్రెస్ చేస్తూ కలుపుతూ మధ్యలో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పుదీనా ఆకులు వేసుకుని ఉల్లిపాయలను పిండుతూ కలుపుకోవాలి. అదనంగా నీళ్లు పోయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఉల్లిపాయల్లో నుంచి ఊరే నీళ్లతోనే కలుపుకోవాలి.
- ఇపుడు జల్లించిన అర కప్పు శనగపిండి వేసుకుని పావు కప్పు బియ్యం పిండి, చిటికెడు వంట సోడా వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి.
- పిండి ఉల్లిపాయలకు అంటీ అంటనట్లుగా ఉండాలి. ఇపుడు కొద్ది కొద్దిగా పిండిని చేతుల్లోకి తీసుకుని బాల్ మాదిరిగా చేసుకుని వేడి వేడి నూనెలో వేసుకోవాలి.
- కడాయిలో డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా నూనె పోసుకుని బాల్స్ చేస్తూ వేసుకోవాలి.
- నూనె ముందుగా హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లోకి టర్న్ చేసుకుని ఉల్లిపాయలను కాల్చుకోవాలి.
- బోండాలు వేయగానే గరిటె పెట్టి కదపకుండా 1 నిమిషం పాటు వేయించిన తర్వాత మాత్రమే గరిటె పెట్టాలని గుర్తుంచుకోండి.
- ఈ ఉల్లి బోండాలు ఎంతో క్రిస్పీగా టేస్టీగా ఉంటాయి.
