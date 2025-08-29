Ongole Famous Soft Dosa Recipe : మనలో చాలా మందికి 'దోశ' ఫెవరేట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే దోశల్లో ఎన్ని రకాలు టేస్ట్ చేసినా అంతటితో జిహ్వ చాపల్యం ఆగదు. మరిన్ని సరికొత్త రుచులను టేస్ట్ చేయాలని కోరుకుంటుంది. మీరూ దోశకు ప్రత్యేక అభిమానినా? అయితే, అలాంటి వారికోసం ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, "ఒంగోలు ఫేమస్ సాఫ్ట్ దోశలు". ఇవి రెగ్యులర్గా చేసుకునే వాటిని మించిన టేస్ట్తో భలే కమ్మగా ఉంటాయి. మల్లెపువ్వులాంటి ఈ తెల్లని మృదువైన అట్లు ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి. ఈ దోశల సీక్రెట్ మొత్తం పిండిని ప్రేపేర్ చేసుకోవడంలోనే దాగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ మూడు సీక్రెట్ టిప్స్ ఒంగోలు స్టైల్ దోశలు సాఫ్ట్గా, రుచికరంగా రావడానికి చాలా బాగా సహాయపడుతాయి! మరి, ఈ దోశల తయారీకి అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అవసరమైన ఇంగ్రీడియంట్స్ :
- మినపప్పు - రెండు కప్పులు
- సోనామసూరి బియ్యం - ఆరు కప్పులు
- అటుకులు - ఒకటిన్నర కప్పులు
- బియ్యప్పిండి - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- నూనె - కొద్దిగా(దోశపై వేసుకోవడానికి)
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో మినపప్పు, సోనామసూరి బియ్యం తీసుకొని ఆ మిశ్రమాన్ని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి సుమారు 8 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, మరో చిన్న గిన్నెలో అటుకులను తీసుకొని ఒకసారి కడిగి తగినన్ని నీళ్లు పోసి 2 గంటల పాటు నాననివ్వాలి.
- మినపప్పు బియ్యం మిశ్రమం చక్కగా నానిన తర్వాత గ్రైండర్ లేదా మిక్సీ జార్లో వేసుకొని కొద్దికొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- సగం మెదిగే వరకు మిక్సీ పట్టుకున్నాక నానబెట్టుకున్న అటుకులు, తగినంత ఉప్పుతో పాటు రెండు కప్పుల వరకు గంజి నీళ్లనూ యాడ్ చేసుకొని పిండిని దోశకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో చాలా స్మూత్గా(కాటుకలా ఉండేలా) గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక్కడ పిండిని ఎక్కువ సేపు గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. పిండిని ఎంత స్మూత్గా గ్రైండ్ చేసుకుంటే దోశలు అంత సాఫ్ట్గా వస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
- పిండి గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు గంజి నీళ్లు యాడ్ చేసుకునే ఈ సీక్రెట్ టిప్ దోశలు సాఫ్ట్గా రావడానికి చాలా బాగా సహాయపడుతుంది. అయితే, గంజినీళ్లను చల్లారిన తర్వాత యాడ్ చేసుకోవాలి.
- మరో సీక్రెట్ టిప్ ఏంటంటే, దోశ పిండిని స్మూత్గా అయ్యేంత వరకు ఎక్కువసేపు గ్రైండ్ చేసుకోవడం. ఇది కూడా దోశలు మెత్తగా రావడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది.
- పిండిని సరైన కన్సిస్టెన్సీలో మిక్స్ చేసుకున్నాక ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని మూతపెట్టి ఎనిమిది గంటల పాటు పులియబెట్టుకోవాలి.
- ఎనిమిది గంటల అనంతరం పిండి బాగా పులిసి డబుల్ అవుతుంది.
- ఇప్పుడు దోశ తయారీ కోసం పిండిని రన్నింగ్ కన్సిస్టెన్సీలో సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ముందుగా కొద్దిగా వాటర్ వేసి కలుపుకోవాలి.
- ఆపై ఒక చిన్న గిన్నెలో బియ్యప్పిండిని తీసుకొని కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకొని పల్చని పేస్ట్లా ఉండలు లేకుండా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ బియ్యప్పిండి పేస్ట్ని కూడా ముందుగా కలిపిన మినప్పిండి మిశ్రమంలో వేసి మరోసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి పది నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- బియ్యప్పిండిని యాడ్ చేసుకునే ఈ మూడో సీక్రెట్ టిప్ కూడా దోశలు సూపర్ సాఫ్ట్గా రావడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది.
- పది నిమిషాల అనంతరం దోశ వేసుకోవడానికి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని వేడి చేసుకోవాలి. పెనం వేడయ్యాక స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్కి తగ్గించి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఒక గరిటెడు తీసుకొని దోశను అట్టు మాదిరిగా కాస్త మందంగా వేసుకోవాలి.
- ఇలా వేసుకున్నాక లో ఫ్లేమ్లోనే దోశను కాల్చుకోవాలి. అప్పుడే సాఫ్ట్గా వస్తుంది. దోశ సగం వరకు కాలిన తర్వాత పావు చెంచా నూనె వేసుకొని కాస్త కాలనిచ్చి ఆపై మరో వైపునకు టర్న్ చేసి అటు వైపు కూడా అరనిమిషం పాటు కాల్చుకొని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే ప్రాసెస్లో మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని రెడ్ చట్నీ, పల్లీ చట్నీతో సర్వ్ చేసుకొని తిన్నారంటే చాలు. అంతే, సూపర్ సాఫ్ట్గా నోరూరించే "ఒంగోలు స్పెషల్ దోశలు/అట్లు" మీ ముందు ఉంటాయి!
చిట్కాలు :
- ఇక్కడ బియ్యం తీసుకున్న కప్పునే మినపప్పు, అటుకులు, ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్ కొలవడానికి వాడుకోవాలి.
- ఈ రెసిపీ కోసం వీలైనంత వరకు సోనామసూరి బియ్యంనే తీసుకోవాలి. అప్పుడే దోశలు మంచి రుచికరంగా వస్తాయి. లేదంటే, బయట మార్కెట్లో ప్రత్యేకంగా లభించే 74 రకం బియ్యాన్ని తీసుకున్నా దోశలు చాలా మృదువుగా వస్తాయి.
- పిండిని గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు గంజి నీళ్లు యాడ్ చేసుకోవడం ద్వారా దోశలు తెల్లగా, సాఫ్ట్గా రావడానికి సహాయపడుతుంది.
- అలాగే, బియ్యప్పిండిని వేసుకోవడం ద్వారా దోశలు పాన్కి అంటుకోకుండా పర్ఫెక్ట్గా, మెత్తగా రావడానికి హెల్ప్ అవుతుంది.
