ఒంగోలు ప్రత్యేకం "సాఫ్ట్ దోశలు" - పిండి కలపడంలోనే సీక్రెట్ అంతా! - ONGOLE FAMOUS SOFT DOSA RECIPE

- పాన్​కి అంటుకోకుండా సూపర్ సాఫ్ట్​గా వస్తాయి! - రుచికూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది

Ongole Famous Soft Dosa Recipe
Ongole Famous Soft Dosa Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 29, 2025 at 6:30 PM IST

Ongole Famous Soft Dosa Recipe : మనలో చాలా మందికి 'దోశ' ఫెవరేట్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే దోశల్లో ఎన్ని రకాలు టేస్ట్​ చేసినా అంతటితో జిహ్వ చాపల్యం ఆగదు. మరిన్ని సరికొత్త రుచులను టేస్ట్ చేయాలని కోరుకుంటుంది. మీరూ దోశకు ప్రత్యేక అభిమానినా? అయితే, అలాంటి వారికోసం ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, "ఒంగోలు ఫేమస్ సాఫ్ట్ దోశలు". ఇవి రెగ్యులర్​గా చేసుకునే వాటిని మించిన టేస్ట్​తో భలే కమ్మగా ఉంటాయి. మల్లెపువ్వులాంటి ఈ తెల్లని మృదువైన అట్లు ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి. ఈ దోశల సీక్రెట్ మొత్తం పిండిని ప్రేపేర్ చేసుకోవడంలోనే దాగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ మూడు సీక్రెట్ టిప్స్​ ఒంగోలు స్టైల్ దోశలు సాఫ్ట్​గా, రుచికరంగా రావడానికి చాలా బాగా సహాయపడుతాయి! మరి, ఈ దోశల తయారీకి అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Ongole Famous Soft Dosa Recipe
Rice (Getty Images)

అవసరమైన ఇంగ్రీడియంట్స్ :

  • మినపప్పు - రెండు కప్పులు
  • సోనామసూరి బియ్యం - ఆరు కప్పులు
  • అటుకులు - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • బియ్యప్పిండి - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • నూనె - కొద్దిగా(దోశపై వేసుకోవడానికి)

Ongole Famous Soft Dosa Recipe
Urad Dal (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో మినపప్పు, సోనామసూరి బియ్యం తీసుకొని ఆ మిశ్రమాన్ని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి సుమారు 8 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, మరో చిన్న గిన్నెలో అటుకులను తీసుకొని ఒకసారి కడిగి తగినన్ని నీళ్లు పోసి 2 గంటల పాటు నాననివ్వాలి.
  • మినపప్పు బియ్యం మిశ్రమం చక్కగా నానిన తర్వాత గ్రైండర్ లేదా మిక్సీ జార్​లో వేసుకొని కొద్దికొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • సగం మెదిగే వరకు మిక్సీ పట్టుకున్నాక నానబెట్టుకున్న అటుకులు, తగినంత ఉప్పుతో పాటు రెండు కప్పుల వరకు గంజి నీళ్లనూ యాడ్ చేసుకొని పిండిని దోశకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో చాలా స్మూత్​గా(కాటుకలా ఉండేలా) గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Ongole Famous Soft Dosa Recipe
Rice Flour (Getty Images)
  • ఇక్కడ పిండిని ఎక్కువ సేపు గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. పిండిని ఎంత స్మూత్​గా గ్రైండ్ చేసుకుంటే దోశలు అంత సాఫ్ట్​గా వస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • పిండి గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు గంజి నీళ్లు యాడ్ చేసుకునే ఈ సీక్రెట్ టిప్ దోశలు సాఫ్ట్​గా రావడానికి చాలా బాగా సహాయపడుతుంది. అయితే, గంజినీళ్లను చల్లారిన తర్వాత యాడ్ చేసుకోవాలి.
  • మరో సీక్రెట్ టిప్ ఏంటంటే, దోశ పిండిని స్మూత్​గా అయ్యేంత వరకు ఎక్కువసేపు గ్రైండ్ చేసుకోవడం. ఇది కూడా దోశలు మెత్త​గా రావడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది.
  • పిండిని సరైన కన్సిస్టెన్సీలో మిక్స్ చేసుకున్నాక ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని మూతపెట్టి ఎనిమిది గంటల పాటు పులియబెట్టుకోవాలి.
  • ఎనిమిది గంటల అనంతరం పిండి బాగా పులిసి డబుల్ అవుతుంది.

Ongole Famous Soft Dosa Recipe
Atukulu (Getty Images)
  • ఇప్పుడు దోశ తయారీ కోసం పిండిని రన్నింగ్ కన్సిస్టెన్సీలో సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ముందుగా కొద్దిగా వాటర్ వేసి కలుపుకోవాలి.
  • ఆపై ఒక చిన్న గిన్నెలో బియ్యప్పిండిని తీసుకొని కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకొని పల్చని పేస్ట్​లా ఉండలు లేకుండా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ బియ్యప్పిండి పేస్ట్​ని కూడా ముందుగా కలిపిన మినప్పిండి మిశ్రమంలో వేసి మరోసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి పది నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
  • బియ్యప్పిండిని యాడ్ చేసుకునే ఈ మూడో సీక్రెట్ టిప్ కూడా దోశలు సూపర్ సాఫ్ట్​గా రావడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది.
Ongole Famous Soft Dosa
Ongole Famous Soft Dosa (ETV Bharat)
  • పది నిమిషాల అనంతరం దోశ వేసుకోవడానికి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని వేడి చేసుకోవాలి. పెనం వేడయ్యాక స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​కి తగ్గించి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఒక గరిటెడు తీసుకొని దోశను అట్టు మాదిరిగా కాస్త మందంగా వేసుకోవాలి.
  • ఇలా వేసుకున్నాక లో ఫ్లేమ్​లోనే దోశను కాల్చుకోవాలి. అప్పుడే సాఫ్ట్​గా వస్తుంది. దోశ సగం వరకు కాలిన తర్వాత పావు చెంచా నూనె వేసుకొని కాస్త కాలనిచ్చి ఆపై మరో వైపునకు టర్న్ చేసి అటు వైపు కూడా అరనిమిషం పాటు కాల్చుకొని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇదే ప్రాసెస్​లో మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని రెడ్ చట్నీ, పల్లీ చట్నీతో సర్వ్ చేసుకొని తిన్నారంటే చాలు. అంతే, సూపర్ సాఫ్ట్​గా నోరూరించే "ఒంగోలు స్పెషల్ దోశలు/అట్లు" మీ ముందు ఉంటాయి!
Ongole Famous Soft Dosa Recipe
Ongole Famous Soft Dosa (ETV Bharat)

చిట్కాలు :

  • ఇక్కడ బియ్యం తీసుకున్న కప్పునే మినపప్పు, అటుకులు, ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్ కొలవడానికి వాడుకోవాలి.
  • ఈ రెసిపీ కోసం వీలైనంత వరకు సోనామసూరి బియ్యంనే తీసుకోవాలి. అప్పుడే దోశలు మంచి రుచికరంగా వస్తాయి. లేదంటే, బయట మార్కెట్లో ప్రత్యేకంగా లభించే 74 రకం బియ్యాన్ని తీసుకున్నా దోశలు చాలా మృదువుగా వస్తాయి.
  • పిండిని గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు గంజి నీళ్లు యాడ్ చేసుకోవడం ద్వారా దోశలు తెల్లగా, సాఫ్ట్​గా రావడానికి సహాయపడుతుంది.
  • అలాగే, బియ్యప్పిండిని వేసుకోవడం ద్వారా దోశలు పాన్​కి అంటుకోకుండా పర్ఫెక్ట్​గా, మెత్తగా రావడానికి హెల్ప్ అవుతుంది.

