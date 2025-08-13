One Pot Dal Rice Recipe in Telugu : ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు అప్పటికప్పుడు టమోటా, ఉల్లిపాయ ముక్కలుగా కట్ చేసి మసాలా పప్పు కర్రీ చేస్తుంటాం. ఈ పప్పుతో పాటు రసం, చారు ఉంటే చాలు తృప్తిగా భోజనం చేసేయచ్చు. అయితే, మీరు ఎప్పుడైనా ఇలా దాల్ రైస్ ప్రిపేర్ చేశారా? -వేడివేడిగా ఈ పప్పన్నం ఎంతో బాగుంటుంది. ఈ దాల్ రైస్ లోకి ఏ కర్రీ లేకపోయినా తినేయచ్చు. ఇందులో బీన్స్, క్యారెట్, టమోటా వంటివి వేసి చేయడం వల్ల మరింత టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ దాల్ రైస్ పిల్లలకి కూడా ఎంతో నచ్చుతుంది. లంచ్, డిన్నర్ లైట్గా ఉండాలనుకునే వారు తప్పక ఓసారి ప్రయత్నంచండి. మరి ఇంట్లోనే సులభంగా దాల్ రైస్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో తెలుకుందామా!
పప్పన్నం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు
- కప్పు - బియ్యం
- అర కప్పు - కందిపప్పు
- అర టీ స్పూన్ -జీలకర్ర
- ఉప్పు -రుచికి సరిపడా
- అర టీ స్పూన్ - ఆవాలు
- 2 స్పూన్లు - ఆయిల్
- అర టీ స్పూన్ - ధనియాలు
- టమోటా - 1
- పచ్చిమిర్చి - 4
- బీన్స్ - 5
- క్యారెట్ - 1
- టమోటా -1
- కరివేపాకు - 2
- సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- టీ స్పూన్ - అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్
దాల్ రైస్ తయారీ విధానం
- ముందుగా ఒక గిన్నెలోకి కప్పు బియ్యం, అర కప్పు కందిపప్పు తీసుకొని రెండుమూడుసార్లు శుభ్రంగా కడగండి. ఆపై ఇందులో సరిపడా నీళ్లు పోసి 10 నిమిషాలు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఈలోపు రెసిపీలోకి కూరగాయలు శుభ్రంగా కడిగి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి.
- స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టి 2 స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి హీట్ చేయండి. నూనె వేడయ్యాక ఇందులో అర టీ స్పూన్ చొప్పున జీలకర్ర, ఆవాలు, ధనియాలు వేసి కాసేపు వేయించండి.
- అనంతరం ఇందులో పచ్చిమిర్చి, బీన్స్, క్యారెట్ ముక్కలు, సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర తరుగు, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయండి.
- స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్లో అడ్జస్ట్ చేసి మూత పెట్టి మూడు నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి.
- క్యారెట్ మగ్గిన తర్వాత ఇందులో టమోటా ముక్కలు వేసి మిక్స్ చేయండి.
- టమోటాలు మెత్తబడే వరకు కడాయిపై మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలి.
- టమోటాలు సాఫ్ట్గా మగ్గిన తర్వాత టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఫ్రై చేయండి. అనంతరం ఇందులో మూడు కప్పులు నీళ్లు పోసి కలపండి. ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మూత పెట్టి మరిగించుకోవాలి.
- ఎసరు మరుగుతున్నప్పుడు ముందుగా నానబెట్టుకున్న పప్పు, బియ్యం నీళ్లు వంపేసి వేసుకోవాలి.
- కడాయిపై మూత పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ పప్పన్నం ఉడికించుకోవాలి.
- పప్పన్నం చక్కగా ఉడికించిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఓ 5 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
అంతే ఇలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే రుచికరమైన పప్పన్నం మీ ముందుంటుంది. వేడివేడిగా ఈ దాల్ రైస్తో పాటు రైతా ఉంటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. ఈ సింపుల్ దాల్ రైస్ రెసిపీ నచ్చితే ఇంట్లో ఓసారి ప్రయత్నించండి!
