ETV Bharat / offbeat

కూరగాయలు లేనప్పుడు ఇలా "పప్పన్నం" ట్రై చేయండి - ఆ పూట తృప్తిగా భోజనం చేసేయచ్చు! - SIMPLE DAL RICE RECIPE

సూపర్ టేస్టీగా ఉండే పప్పన్నం -లంచ్​, డిన్నర్​లోకి పర్ఫెక్ట్​గా ఉంటుంది!

One Pot Dal Rice Recipe in Telugu
One Pot Dal Rice Recipe in Telugu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 8:39 AM IST

2 Min Read

One Pot Dal Rice Recipe in Telugu : ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు అప్పటికప్పుడు టమోటా, ఉల్లిపాయ ముక్కలుగా కట్ చేసి మసాలా పప్పు కర్రీ చేస్తుంటాం. ఈ పప్పుతో పాటు రసం, చారు ఉంటే చాలు తృప్తిగా భోజనం చేసేయచ్చు. అయితే, మీరు ఎప్పుడైనా ఇలా దాల్ రైస్ ప్రిపేర్ చేశారా? -వేడివేడిగా ఈ పప్పన్నం ఎంతో బాగుంటుంది. ఈ దాల్​ రైస్ లోకి ఏ కర్రీ లేకపోయినా తినేయచ్చు. ఇందులో బీన్స్​, క్యారెట్, టమోటా వంటివి వేసి చేయడం వల్ల మరింత టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ దాల్​ రైస్​ పిల్లలకి కూడా ఎంతో నచ్చుతుంది. లంచ్, డిన్నర్​ లైట్​గా ఉండాలనుకునే వారు తప్పక ఓసారి ప్రయత్నంచండి. మరి ఇంట్లోనే సులభంగా దాల్​ రైస్​ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో తెలుకుందామా!

కమ్మని "గోధుమ రవ్వ హల్వా" - ఈ స్వీట్​తో ప్రతీ వేడుక సంతోషంగా జరుపుకోండి!

కందిపప్పు
కందిపప్పు (getty images)

పప్పన్నం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు

  • కప్పు - బియ్యం
  • అర కప్పు - కందిపప్పు
  • అర టీ స్పూన్ -జీలకర్ర
  • ఉప్పు -రుచికి సరిపడా
  • అర టీ స్పూన్ - ఆవాలు
  • 2 స్పూన్లు - ఆయిల్
  • అర టీ స్పూన్ - ధనియాలు
  • టమోటా - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • బీన్స్​ - 5
  • క్యారెట్ - 1
  • టమోటా -1
  • కరివేపాకు - 2
  • సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • టీ స్పూన్ - అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్
బియ్యం
బియ్యం (getty images)

దాల్ రైస్​ తయారీ విధానం

  • ముందుగా ఒక గిన్నెలోకి కప్పు బియ్యం, అర కప్పు కందిపప్పు తీసుకొని రెండుమూడుసార్లు శుభ్రంగా కడగండి. ఆపై ఇందులో సరిపడా నీళ్లు పోసి 10 నిమిషాలు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఈలోపు రెసిపీలోకి కూరగాయలు శుభ్రంగా కడిగి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి.
  • స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టి 2 స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి హీట్ చేయండి. నూనె వేడయ్యాక ఇందులో అర టీ స్పూన్ చొప్పున జీలకర్ర, ఆవాలు, ధనియాలు వేసి కాసేపు వేయించండి.
ధనియాలు
ధనియాలు (getty images)
  • అనంతరం ఇందులో పచ్చిమిర్చి, బీన్స్, క్యారెట్ ముక్కలు, సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర తరుగు, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయండి.
  • స్టవ్​ మీడియం ఫ్లేమ్​లో అడ్జస్ట్ చేసి మూత పెట్టి మూడు నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి.
  • క్యారెట్​ మగ్గిన తర్వాత ఇందులో టమోటా ముక్కలు వేసి మిక్స్ చేయండి.
  • టమోటాలు మెత్తబడే వరకు కడాయిపై మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలి.
టమోటాలు
టమోటాలు (getty images)
  • టమోటాలు సాఫ్ట్​గా మగ్గిన తర్వాత టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఫ్రై చేయండి. అనంతరం ఇందులో మూడు కప్పులు నీళ్లు పోసి కలపండి. ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మూత పెట్టి మరిగించుకోవాలి.
  • ఎసరు మరుగుతున్నప్పుడు ముందుగా నానబెట్టుకున్న పప్పు, బియ్యం నీళ్లు వంపేసి వేసుకోవాలి.
  • కడాయిపై మూత పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ పప్పన్నం ఉడికించుకోవాలి.
  • పప్పన్నం చక్కగా ఉడికించిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఓ 5 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
కొత్తిమీర
కొత్తిమీర (getty images)

అంతే ఇలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే రుచికరమైన పప్పన్నం మీ ముందుంటుంది. వేడివేడిగా ఈ దాల్ రైస్​తో పాటు రైతా ఉంటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. ఈ సింపుల్​ దాల్​ రైస్ రెసిపీ నచ్చితే ఇంట్లో ఓసారి ప్రయత్నించండి!

కమ్మని "వంకాయ పెరుగు తాలింపు" - 10 నిమిషాల్లోనే రెడీ - అన్నంలోకి సూపర్ టేస్ట్​!

శ్రావణ మాసం స్పెషల్ ప్రసాదం - "సేమియా సగ్గుబియ్యం పాయసం" - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అద్భుతం!

One Pot Dal Rice Recipe in Telugu : ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు అప్పటికప్పుడు టమోటా, ఉల్లిపాయ ముక్కలుగా కట్ చేసి మసాలా పప్పు కర్రీ చేస్తుంటాం. ఈ పప్పుతో పాటు రసం, చారు ఉంటే చాలు తృప్తిగా భోజనం చేసేయచ్చు. అయితే, మీరు ఎప్పుడైనా ఇలా దాల్ రైస్ ప్రిపేర్ చేశారా? -వేడివేడిగా ఈ పప్పన్నం ఎంతో బాగుంటుంది. ఈ దాల్​ రైస్ లోకి ఏ కర్రీ లేకపోయినా తినేయచ్చు. ఇందులో బీన్స్​, క్యారెట్, టమోటా వంటివి వేసి చేయడం వల్ల మరింత టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ దాల్​ రైస్​ పిల్లలకి కూడా ఎంతో నచ్చుతుంది. లంచ్, డిన్నర్​ లైట్​గా ఉండాలనుకునే వారు తప్పక ఓసారి ప్రయత్నంచండి. మరి ఇంట్లోనే సులభంగా దాల్​ రైస్​ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో తెలుకుందామా!

కమ్మని "గోధుమ రవ్వ హల్వా" - ఈ స్వీట్​తో ప్రతీ వేడుక సంతోషంగా జరుపుకోండి!

కందిపప్పు
కందిపప్పు (getty images)

పప్పన్నం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు

  • కప్పు - బియ్యం
  • అర కప్పు - కందిపప్పు
  • అర టీ స్పూన్ -జీలకర్ర
  • ఉప్పు -రుచికి సరిపడా
  • అర టీ స్పూన్ - ఆవాలు
  • 2 స్పూన్లు - ఆయిల్
  • అర టీ స్పూన్ - ధనియాలు
  • టమోటా - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • బీన్స్​ - 5
  • క్యారెట్ - 1
  • టమోటా -1
  • కరివేపాకు - 2
  • సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • టీ స్పూన్ - అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్
బియ్యం
బియ్యం (getty images)

దాల్ రైస్​ తయారీ విధానం

  • ముందుగా ఒక గిన్నెలోకి కప్పు బియ్యం, అర కప్పు కందిపప్పు తీసుకొని రెండుమూడుసార్లు శుభ్రంగా కడగండి. ఆపై ఇందులో సరిపడా నీళ్లు పోసి 10 నిమిషాలు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఈలోపు రెసిపీలోకి కూరగాయలు శుభ్రంగా కడిగి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి.
  • స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టి 2 స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి హీట్ చేయండి. నూనె వేడయ్యాక ఇందులో అర టీ స్పూన్ చొప్పున జీలకర్ర, ఆవాలు, ధనియాలు వేసి కాసేపు వేయించండి.
ధనియాలు
ధనియాలు (getty images)
  • అనంతరం ఇందులో పచ్చిమిర్చి, బీన్స్, క్యారెట్ ముక్కలు, సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర తరుగు, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయండి.
  • స్టవ్​ మీడియం ఫ్లేమ్​లో అడ్జస్ట్ చేసి మూత పెట్టి మూడు నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి.
  • క్యారెట్​ మగ్గిన తర్వాత ఇందులో టమోటా ముక్కలు వేసి మిక్స్ చేయండి.
  • టమోటాలు మెత్తబడే వరకు కడాయిపై మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలి.
టమోటాలు
టమోటాలు (getty images)
  • టమోటాలు సాఫ్ట్​గా మగ్గిన తర్వాత టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఫ్రై చేయండి. అనంతరం ఇందులో మూడు కప్పులు నీళ్లు పోసి కలపండి. ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మూత పెట్టి మరిగించుకోవాలి.
  • ఎసరు మరుగుతున్నప్పుడు ముందుగా నానబెట్టుకున్న పప్పు, బియ్యం నీళ్లు వంపేసి వేసుకోవాలి.
  • కడాయిపై మూత పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ పప్పన్నం ఉడికించుకోవాలి.
  • పప్పన్నం చక్కగా ఉడికించిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఓ 5 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
కొత్తిమీర
కొత్తిమీర (getty images)

అంతే ఇలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే రుచికరమైన పప్పన్నం మీ ముందుంటుంది. వేడివేడిగా ఈ దాల్ రైస్​తో పాటు రైతా ఉంటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. ఈ సింపుల్​ దాల్​ రైస్ రెసిపీ నచ్చితే ఇంట్లో ఓసారి ప్రయత్నించండి!

కమ్మని "వంకాయ పెరుగు తాలింపు" - 10 నిమిషాల్లోనే రెడీ - అన్నంలోకి సూపర్ టేస్ట్​!

శ్రావణ మాసం స్పెషల్ ప్రసాదం - "సేమియా సగ్గుబియ్యం పాయసం" - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అద్భుతం!

For All Latest Updates

TAGGED:

MIXED VEGETABLE DAL RICE RECIPEEASY DHAL RICE RECIPEINSTANT POT DAL RICEదాల్​ రైస్​SIMPLE DAL RICE RECIPE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇన్​కమ్​ ట్యాక్స్ విచిత్రం- వచ్చిన లాభం రూ.21వేలు- కట్టాల్సిన పన్ను రూ.1లక్ష- ఎందుకిలా?

తరచూ కళ్లు పొడిబారుతున్నాయా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

కొత్త ఇంటిని కొంటున్నారా? ఈ 7 అంశాలను మస్ట్​గా చెక్ చేయాల్సిందే!

ఆ ఆలయంలో నలుపు రంగులో హనుమ! శని ప్రభావమే కారణమా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.