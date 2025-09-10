ETV Bharat / offbeat

అమ్మమ్మల నాటి "మినప పులుసు" - అన్నంలోకి పుల్ల పుల్లగా, తియ్యగా భలే ఉంటుంది!

మినపప్పుతో టిఫెన్స్, పిండి వంటకాలే కాదు - ఇలా కమ్మని 'చారుని' రెడీ చేసుకోండి!

Old Style Minapa Charu Recipe
Old Style Minapa Charu Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 10, 2025 at 3:31 PM IST

3 Min Read
Old Style Minapa Charu Recipe : నార్మల్​గా మనందరం మినపప్పుని ఎక్కువగా దోశ, ఇడ్లీ, వడ వంటి బ్రేక్​ఫాస్ట్​ రెసిపీల్లో ఎక్కువగా వాడుతుంటాం. లేదంటే చెక్కలు, జంతికలు వంటి పిండి వంటకాల్లో యూజ్ చేస్తుంటాం. కానీ, మీకు తెలుసా? అదే మినపప్పుతో "కమ్మని చారును" ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మన అమ్మమ్మల కాలంలో ఎక్కువగా చేసుకునే ఈ పులుసు చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. పుల్ల పుల్లగా, తియ్యగా నోరూరించే దీన్ని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఈ రెసిపీని తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు సులభంగా చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ రుచికరమైన పాతకాలం నాటి మినప పులుసు తయారీకి అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Minapa Charu Recipe
Tamarind (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మినపప్పు - 6 స్పూన్లు
  • చిక్కని చింతపండు గుజ్జు - ఒక కప్పు
  • బెల్లం తురుము - చిన్న కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు(చిన్న సైజ్​వి)

Minapa Charu Recipe
Urad Dal (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ఒకవేళ మీ దగ్గర పొట్టు మినపప్పు లేనట్లయితే నార్మల్​ మినపప్పును అయినా వాడుకోవచ్చు.
  • ఇక్కడ చింతపండు గుజ్జును మీరు తినే పులుపుని బట్టి తగినంత తీసుకోవాలి.
  • అలాగే, గ్రైండ్ చేసుకున్న మినపపిండిని పులుసు చిక్కదనాన్ని బట్టి చూసుకుని యాడ్ చేసుకోవాలి.
Minapa Charu Recipe
Mirchi (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • సూపర్ టేస్టీగా ఉండే ఈ పాతకాలం పులుసు తయారీకి ముందుగా ఒక గిన్నెలో చింతపండును తీసుకొని నీట్​గా కడిగి తగినన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
  • అది నానేలోపు స్టవ్ మీద పాన్​లో పొట్టు మినపప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో రంగు మారేంత వరకు దోరగా వేయించుకోవాలి. పప్పు మంచిగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • తర్వాత మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన మినపప్పును వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, నానిన చింతపండు నుంచి ఒక కప్పు పరిమాణంలో చిక్కటి గుజ్జును తీసుకొని రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా, ఉల్లిపాయలను సన్నగా పొడుగ్గా, పచ్చిమిర్చిని వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.

Minapa Charu Recipe
Jaggery (Getty Images)
  • అనంతరం పులుసు తయారీకి ఒక వెడల్పాటి గిన్నె తీసుకుని అందులో చింతపండు గుజ్జు పోసి ఆపై పులుసుకు సరిపడినన్ని నీళ్లు యాడ్ చేసి కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ వాటర్​ను మీరు తినే పులుపుని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో బెల్లం తురుము వేసి అది పూర్తిగా కరిగే వరకు కలపాలి. ఆపై గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మినప్పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
  • మినప్పిండి వేసి బాగా కలిపిన తర్వాత రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, సన్నని ఉల్లిపాయ చీలికలు వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
Minapa Charu Recipe
Jeera (ETV Abhiruchi)

తాలింపు కోసం :

  • నూనె - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • ఆవాలు - అరటీస్పూన్
  • జీలకర్ర - అరటీస్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఎండుమిర్చి - రెండు
  • పోపు కోసం చిన్న కడాయిలో నూనె పోసుకుని వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసి బాగా వేయించాలి.
  • తాలింపు చక్కగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పులుసులో వేసి అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అంతే, పుల్ల పుల్లగా, తియ్యగా నోరూరించే అమ్మమ్మల నాటి "మినప పులుసు" రెడీ అవుతుంది!

