గణేశ్ నవరాత్రుల్లో కొబ్బరి చిప్పలు మిగిలాయా? - నోరూరించే "తపాలా చెక్కలు" చేసేయండి!

- కమ్మగా, కరకరలాడుతూ భలే ఉంటాయి! - పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు

Old Style Crispy Snack Recipe
Old Style Crispy Snack Recipe (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 7, 2025 at 1:43 PM IST

3 Min Read

Old Style Crispy Snack Recipe : ఆలయాలకు వెళ్లొచ్చినప్పుడు లేదా ఇంట్లో దేవుడికి టెంకాయ కొట్టినప్పుడు ఎక్కువ మంది ఇళ్లలో పచ్చికొబ్బరి చిప్పలు అలాగే మిగిలిపోతుంటాయి. అలాగే, నిన్నటి వరకు గణేశ్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు జరగడంతో వినాయకుడి పూజలో కొబ్బరికాయలు కొట్టి ఉంటారు. ప్రసాదంగా కొన్ని కొబ్బరి చిప్పలను వినియోగించినా మరికొన్ని మిగిలే ఉంటాయి. ఈ క్రమంలోనే కొందరు వాటిని ఎండకు ఎండబెట్టడం చేస్తే, మరికొందరు మాత్రం అలాగే వదిలేస్తుంటారు. దాంతో అవి తేమకు బూజు పడుతుంటాయి. దాంతో వాటిని డస్ట్​బిన్​లో పడేస్తుంటారు.

కానీ, మీకు తెలుసా? ఇంట్లో పచ్చికొబ్బరి చిప్పలు మిగిలి ఉంటే వాటితో నోరూరించే కమ్మని స్నాక్ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అదే, పాతకాలం నాటి "కొబ్బరి తపాలా చెక్కలు". కరకరలాడుతూ మంచి రుచికరంగా ఉండే వీటిని ఇంటిల్లిపాదీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. పైగా చాలా తక్కువ పదార్థాలతో తక్కువ టైమ్​లో ఇవి రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, అమ్మమ్మలు చేసే ఈ రుచిరమైన తపాల చెక్కల తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Old Style Crispy Snack Recipe
కొబ్బరి తురుము (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రెండు - పచ్చికొబ్బరి చిప్పలు
  • అరకప్పు - బియ్యంపిండి
  • పావుకప్పు - గోధుమపిండి
  • ఒక చెంచా - పచ్చిశనగపప్పు
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • పావు చెంచా - చిల్లీ ఫ్లేక్స్
  • ఒక చెంచా - జీలకర్ర
  • రెండు రెబ్బలు - కరివేపాకు
  • చిటికెడు - పసుపు
  • నూనె - తగినంత

Old Style Crispy Snack Recipe
బియ్యంపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • పాతకాలం నాటి ఈ కమ్మని స్నాక్ తయారీ కోసం ముందుగా తాజా పచ్చికొబ్బరి చిప్పలను తీసుకొని వాటి నుంచి కొబ్బరిని వేరు చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత వేరు చేసిన కొబ్బరిని ఉప్పుతో శుభ్రంగా కడగాలి. అనంతరం గ్రేటర్​తో సన్నగా కొబ్బరిని ఒక ప్లేట్​లోకి తురుముకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో బియ్యంపిండి, గోధుమపిండి, పచ్చిశనగపప్పు, ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పచ్చికొబ్బరి తురుము, రుచికి తగినంత ఉప్పు, జీలకర్ర, పసుపు, కరివేపాకు తరుగు, చిల్లీఫ్లేక్స్‌ ఇలా ఒక్కొక్కటిగా అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్​ని వేసుకోవాలి.
  • ఆపై అవసరం మేరకు చాలా కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ చపాతీ పిండి కంటే గట్టిగా పిండిని కలుపుకోవాలి. తర్వాత గిన్నెపై మూతపెట్టుకుని కాసేపు పక్కకు పెట్టుకోవాలి.

Old Style Crispy Snack Recipe
గోధుమపిండి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు అరిటాకు లేదా శుభ్రమైన ప్లాస్టిక్ కవర్/నూనె ప్యాకెట్​ మీద కలిపి పెట్టుకున్న పిండిలో నుంచి కొద్దిగా తీసుకొని ముందు ఉండలా చేసుకొని ఆపై మందపాటి గారెలా వత్తుకోవాలి. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ లేదా కట్టెల పొయ్యి మీద అడుగు మందంగా ఉండే ఒక పాత్ర పెట్టుకొని కొద్దిగా నూనె పోసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక ఒకసారి గరిటెతో దాన్ని పాన్ మొత్తం అనుకొని గారెల్లా చేసుకున్న వాటిని ఆ పాత్రకు అతుక్కునేలా వత్తుకోవాలి.
Old Style Crispy Snack Recipe
శనగపప్పు (Getty Images)
  • అలా ఆ పాత్రలో కాల్చుకోవడానికి సరిపడే అన్ని వత్తుకున్నాక లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో అవి వన్ సైడ్ చక్కగా కాలిన తర్వాత మరో వైపునకు తిప్పి కాల్చుకోవాలి.
  • అటు ఇటు తిప్పుతూ రెండూ వైపులా మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు చక్కగా కాల్చుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుంటే చాలు. అంతే, అమ్మమ్మల పద్ధతిలో సూపర్ టేస్టీగా కరకరలాడే "కొబ్బరి తపాలా చెక్కలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
  • ఇక వీటిని ఆవకాయ, అల్లం పచ్చడి, దోసావకాయలో నంజుకుని తింటుంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్ లెవల్​లో ఉంటుంది.
Old Style Crispy Snack Recipe
కొబ్బరి తపాలా చెక్కలు (Eenadu)

