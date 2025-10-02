అమ్మమ్మల కాలం నాటి "లచ్చించారు" రెసిపీ - ఈ చారు ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది!
చిన్ననాటి పులుసు - ఈ టేస్ట్తో ఎక్కువగా తినేస్తారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 2, 2025 at 3:41 PM IST
Old Style Charu : అమ్మమ్మల కాలం నాటి పాతకాలపు వంటలు ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి. రోటి పచ్చళ్లయినా, చింతపులుసైనా, చిట్టి గారెలైనా సరే! ఆ రుచి ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. పాత తరం వటకాలను టేస్ట్ చేసిన వారిలో 90's కిడ్స్ మెమెరీస్ ఎన్నో ఉంటాయి. అల్లం మురబ్బా, చింత కాయ రోటి పచ్చడి, ముద్ద పప్పు- చింతపులుసు కాంబినేషన్ అస్సలు మర్చిపోలేవిని. ప్రాంతాల వారీగా పాత కాలం నాటి రెసిపీలు ఎన్నో ఉంటాయి. అలాంటి వాటిలో "లచ్చించారు" కూడా ఒకటి. గంజితో సాంబార్ లాంటి రుచిని డిఫరెంట్గా ఆస్వాదించొచ్చు. ఇక్కడ చెప్పిన విధంగా మీరూ ఓ సారి ట్రై చేయండి!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- కలిగంజి - 3 గ్లాసులు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - అర స్పూన్
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 3
- వంకాయలు - 2
- టమోటా - 2
- బెండకాయలు 5
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- కారం - 2 స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా నాలుగైదు రోజులుగా తీసిపెట్టుకున్న నాలుగు గ్లాసుల కలిగంజిని గిన్నెలోకి తీసుకుని పొయ్యిపై మరిగించుకోవాలి. గంజిలో ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని మరిగించుకోవాలి.
- గండి మరుగుండగానే మరోవైపు ఇంకో కడాయిలో నూనె వేసుకుని సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు ఎర్రగా వేయించాలి. ఉల్లిపాయలు రంగు మారగానే పచ్చిమిర్చి చీలికలు కూడా వేసుకుని ఫ్రై చేయాలి.
- రుచికి సరిపడా ఉప్పు, సన్నగా కట్ చేసుకున్న వంకాయలు, టమోటా ముక్కలు కూడా వేసుకుని మగ్గించాలి.
- 5 నిమిషాల మగ్గించిన తర్వాత కట్ చేసుకున్న బెండకాయ ముక్కలు కూడా వేసుకుని మూతపెట్టి మగ్గించుకోవాలి.
- ఇపుడు 1 రెమ్మ కరివేపాకు వేసుకుని మూత పెట్టి 2 నిమిషాలు ఉడికించుకుని పసుపు, కారం వేసుకుని మళ్లీ గరిటెతో కలపాలి.
- కూరగాయ ముక్కలు ఉడికించుకున్న తర్వాత మరుగుతున్న గంజిలో వేసుకుని మరో 5 నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి. 10 నిమిషాల పాటు మరిగించుకుంటే చాలు వాసన ఘుమఘుమలాడిపోతుంది.
- ఎంతో రుచికరమైన ఈ రెసిపీ 90's కిడ్స్ చిన్నప్పటి ఫేవరెట్ ఐటమ్.
- మీరూ ఓ సారి ఇలా పాతకాలపు వంటలను ప్రిపేర్ చేసి టేస్ట్ చేయండి.
