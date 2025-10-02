ETV Bharat / offbeat

అమ్మమ్మల కాలం నాటి "లచ్చించారు" రెసిపీ - ఈ చారు ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది!

చిన్ననాటి పులుసు - ఈ టేస్ట్​తో ఎక్కువగా తినేస్తారు!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 3:41 PM IST

2 Min Read
Old Style Charu : అమ్మమ్మల కాలం నాటి పాతకాలపు వంటలు ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి. రోటి పచ్చళ్లయినా, చింతపులుసైనా, చిట్టి గారెలైనా సరే! ఆ రుచి ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. పాత తరం వటకాలను టేస్ట్ చేసిన వారిలో 90's కిడ్స్ మెమెరీస్ ఎన్నో ఉంటాయి. అల్లం మురబ్బా, చింత కాయ రోటి పచ్చడి, ముద్ద పప్పు- చింతపులుసు కాంబినేషన్ అస్సలు మర్చిపోలేవిని. ప్రాంతాల వారీగా పాత కాలం నాటి రెసిపీలు ఎన్నో ఉంటాయి. అలాంటి వాటిలో "లచ్చించారు" కూడా ఒకటి. గంజితో సాంబార్ లాంటి రుచిని డిఫరెంట్​గా ఆస్వాదించొచ్చు. ఇక్కడ చెప్పిన విధంగా మీరూ ఓ సారి ట్రై చేయండి!

దసరా శుభాకాంక్షలతో "దమ్ బిర్యానీ" సీక్రెట్ మీకోసం! - వంటింట్లో ఘుమఘుమలాడాల్సిందే!

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • కలిగంజి - 3 గ్లాసులు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • వంకాయలు - 2
  • టమోటా - 2
  • బెండకాయలు 5
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • కారం - 2 స్పూన్లు
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా నాలుగైదు రోజులుగా తీసిపెట్టుకున్న నాలుగు గ్లాసుల కలిగంజిని గిన్నెలోకి తీసుకుని పొయ్యిపై మరిగించుకోవాలి. గంజిలో ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని మరిగించుకోవాలి.
  • గండి మరుగుండగానే మరోవైపు ఇంకో కడాయిలో నూనె వేసుకుని సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు ఎర్రగా వేయించాలి. ఉల్లిపాయలు రంగు మారగానే పచ్చిమిర్చి చీలికలు కూడా వేసుకుని ఫ్రై చేయాలి.
  • రుచికి సరిపడా ఉప్పు, సన్నగా కట్ చేసుకున్న వంకాయలు, టమోటా ముక్కలు కూడా వేసుకుని మగ్గించాలి.
  • 5 నిమిషాల మగ్గించిన తర్వాత కట్ చేసుకున్న బెండకాయ ముక్కలు కూడా వేసుకుని మూతపెట్టి మగ్గించుకోవాలి.
  • ఇపుడు 1 రెమ్మ కరివేపాకు వేసుకుని మూత పెట్టి 2 నిమిషాలు ఉడికించుకుని పసుపు, కారం వేసుకుని మళ్లీ గరిటెతో కలపాలి.
  • కూరగాయ ముక్కలు ఉడికించుకున్న తర్వాత మరుగుతున్న గంజిలో వేసుకుని మరో 5 నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్​లో కుక్ చేసుకోవాలి. 10 నిమిషాల పాటు మరిగించుకుంటే చాలు వాసన ఘుమఘుమలాడిపోతుంది.
  • ఎంతో రుచికరమైన ఈ రెసిపీ 90's కిడ్స్ చిన్నప్పటి ఫేవరెట్ ఐటమ్.
  • మీరూ ఓ సారి ఇలా పాతకాలపు వంటలను ప్రిపేర్ చేసి టేస్ట్ చేయండి.

