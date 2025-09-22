టేస్టీ టేస్టీ "పనీర్ బెండకాయ రైస్" - ఇలా చేశారంటే సూపర్గా ఉంటుంది!
బెండకాయతో ఓసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయండి - పిల్లలు, పెద్దలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
Lady Finger Rice Recipe in Telugu : బెండకాయతో వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాలు చేస్తుంటారు. వీటితో కర్రీ లేదా పులుసు చేస్తారు. ఎప్పుడూ చేసే విధంగా కాకుండా ఓసారి బెండీ రైస్ ట్రై చేయండి. సూపర్గా ఉంటుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. నిమిషాల్లోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బెండకాయలు - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
- పనీర్ - పావు కిలో (200 గ్రాములు)
- బియ్యం - 1 కప్పు
- నెయ్యి - 1 టీ స్పూన్
- జీడిపప్పు - 20
- ఆయిల్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- శనగపప్పు - 1 టీ స్పూన్
- మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - 1
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- కారం - 2 టీ స్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఒక కప్పు బియ్యం, సరిపడా నీళ్లు పోసి అన్నాన్ని పొడిపొడిగా ఉడికించాలి.
- అదేవిధంగా 250 గ్రాముల బెండకాయలు తీసుకొని బాగా కడిగి సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే 200 గ్రాముల పనీర్ సన్నగా కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత 20 జీడిపప్పు పలుకులు వేసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేగనినవ్వాలి. అనంతరం వీటిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అదే కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించాలి.
- అనంతరం బెండకాయలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి. అలాగే అర టీ స్పూన్ పసుపు, రెండు టీ స్పూన్ల కారం, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత ఉడికించి పెట్టుకున్న అన్నం, వేయించిన జీడిపప్పు వేసి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కడాయి పక్కకు దించుకున్నారంటే వేడివేడి టేస్టీటేస్టీ బెండీ రైస్ మీ ముందుంటుంది!
- ఇంట్లో ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
