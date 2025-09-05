BENDAKAYA FRY RECIPE : బెండకాయ కర్రీ ఎలా చేసినా జిగురుగా అనిపిస్తుంది. అలాగని ఫ్రై చేస్తే ముక్కలు మెత్తగా అనిపిస్తుంటాయి. ఫంక్షన్లలో క్యాటరింగ్ వాళ్లు చేసినట్టుగా చేయాలంటే చాలా నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేయాల్సి ఉంటుంది. తక్కువ నూనెతో క్రిస్పీగా, కరకరలాడేలా బెండకాయ ఫ్రై చేయాలంటే ఈ పద్ధతి ఫాలో చేయండి. ఓ చిన్న ట్రిక్ ఫాలో చేస్తే చాలు!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బెండకాయలు - అర కిలో
- శనగ పిండి - పావు కప్పు
- ఉప్పు - టీ స్పూన్
- కారం - పావు టీ స్పూన్
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - పావు టీ స్పూన్
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఇంగువ - కొద్దిగా
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ఉల్లిపాయ - పెద్దది
- పచ్చి మిర్చి - 3
- అల్లం, వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
- కారం - 1 టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- నిమ్మ చెక్క - అర ముక్క
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా అర కిలో బెండకాయలను ఇంచు సైజు ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి. పొయ్యి మీద ప్యాన్ పెట్టి సన్నటి మంటపై ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత పావు కప్పు శనగ పిండి వేసి వేయించుకోవాలి.
- 2నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన గిన్నెలోకి తీసుకుని పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ కారం, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, పావు టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకుని కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని ఉండలు లేకుండా లిక్విడ్ మాదిరిగా చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు అదే కడాయిలో 1.5 నూనె, కొద్దిగా ఇంగువ, జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- బెండకాయ ముక్కలు వేసుకుని ముందుగా 50శాతం ఉడికించుకోవాలి.
- బెండకాయలు మెత్తబడగానే పెద్ద ఉల్లిపాయను చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి.
- బెండకాయలు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఉల్లిపాయలు వేసుకుని క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి.
- ఇపుడు 3 పచ్చి మిర్చి ముక్కలు వేసుకుని 3 నిమిషాలు వేయించి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని లో ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- పచ్చి వాసన పోయిన తర్వాత 1 టీ స్పూన్ కారం, అర టీ స్పూన్ ఉప్పు, పసుపు, 1 టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మంట తగ్గించి ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న శనగపిండి లిక్విడ్ వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- వేసుకోగానే ముద్దగా అవుతుంది. 2 నిమిషాల పాటు ప్రై చేసుకుంటే క్రిస్పీగా మారిపోతుంది. ఆ తర్వాత నిమ్మ చెక్క పిండుకుని కలపాలి.
- ఇపుడు కొత్తిమీర తరుగు వేసి అర నిమిషం ఫ్రై చేసుకుంటే చాలు బెండకాయ ఫ్రై అద్దిరిపోతుంది.
- ఇది రోటీ, రైస్, చపాతీ, పుల్కాల్లోకి రుచిగా తినేయొచ్చు.
