ETV Bharat / offbeat

"క్రిస్పీ బెండకాయ ఫ్రై" - చిన్న చిట్కాతో సింపుల్​గా ఇలా చేసేయండి! - BENDAKAYA RECIPE

కరకరలాడే బెండకాయ ఫ్రై - ఇది రోటీ, రైస్, చపాతీ, పుల్కాల్లోకి టేస్టీ

bendakaya_fry_recipe
bendakaya_fry_recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 1:16 PM IST

2 Min Read

BENDAKAYA FRY RECIPE : బెండకాయ కర్రీ ఎలా చేసినా జిగురుగా అనిపిస్తుంది. అలాగని ఫ్రై చేస్తే ముక్కలు మెత్తగా అనిపిస్తుంటాయి. ఫంక్షన్లలో క్యాటరింగ్ వాళ్లు చేసినట్టుగా చేయాలంటే చాలా నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేయాల్సి ఉంటుంది. తక్కువ నూనెతో క్రిస్పీగా, కరకరలాడేలా బెండకాయ ఫ్రై చేయాలంటే ఈ పద్ధతి ఫాలో చేయండి. ఓ చిన్న ట్రిక్ ఫాలో చేస్తే చాలు!

"ఉడిపి హోటల్ స్టైల్ చట్నీ" సీక్రెట్ ఇదే - ఇడ్లీ, దోసె, వడల్లోకి ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది!

bendakaya_fry_recipe
bendakaya_fry_recipe (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • బెండకాయలు - అర కిలో
  • శనగ పిండి - పావు కప్పు
  • ఉప్పు - టీ స్పూన్
  • కారం - పావు టీ స్పూన్
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - పావు టీ స్పూన్
  • నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఇంగువ - కొద్దిగా
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ - పెద్దది
  • పచ్చి మిర్చి - 3
  • అల్లం, వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
  • కారం - 1 టీ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • నిమ్మ చెక్క - అర ముక్క
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
bendakaya_fry_recipe
bendakaya_fry_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా అర కిలో బెండకాయలను ఇంచు సైజు ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి. పొయ్యి మీద ప్యాన్ పెట్టి సన్నటి మంటపై ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత పావు కప్పు శనగ పిండి వేసి వేయించుకోవాలి.
  • 2నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన గిన్నెలోకి తీసుకుని పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ కారం, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, పావు టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకుని కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని ఉండలు లేకుండా లిక్విడ్ మాదిరిగా చేసుకోవాలి.
bendakaya_fry_recipe
bendakaya_fry_recipe (Getty images)
  • ఇపుడు అదే కడాయిలో 1.5 నూనె, కొద్దిగా ఇంగువ, జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • బెండకాయ ముక్కలు వేసుకుని ముందుగా 50శాతం ఉడికించుకోవాలి.
  • బెండకాయలు మెత్తబడగానే పెద్ద ఉల్లిపాయను చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి.
  • బెండకాయలు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఉల్లిపాయలు వేసుకుని క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి.
  • ఇపుడు 3 పచ్చి మిర్చి ముక్కలు వేసుకుని 3 నిమిషాలు వేయించి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని లో ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
bendakaya_fry_recipe
bendakaya_fry_recipe (Getty images)
  • పచ్చి వాసన పోయిన తర్వాత 1 టీ స్పూన్ కారం, అర టీ స్పూన్ ఉప్పు, పసుపు, 1 టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మంట తగ్గించి ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న శనగపిండి లిక్విడ్ వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • వేసుకోగానే ముద్దగా అవుతుంది. 2 నిమిషాల పాటు ప్రై చేసుకుంటే క్రిస్పీగా మారిపోతుంది. ఆ తర్వాత నిమ్మ చెక్క పిండుకుని కలపాలి.
  • ఇపుడు కొత్తిమీర తరుగు వేసి అర నిమిషం ఫ్రై చేసుకుంటే చాలు బెండకాయ ఫ్రై అద్దిరిపోతుంది.
  • ఇది రోటీ, రైస్, చపాతీ, పుల్కాల్లోకి రుచిగా తినేయొచ్చు.

కరకరలాడే "పప్పు చెగోడీలు" - ఇలా చేశారంటే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!

టిఫిన్స్​లోకి అద్దిరిపోయే "చింతపండు చట్నీ" - నెలరోజుల పాటు ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి రుచిగా తినేయొచ్చు!

BENDAKAYA FRY RECIPE : బెండకాయ కర్రీ ఎలా చేసినా జిగురుగా అనిపిస్తుంది. అలాగని ఫ్రై చేస్తే ముక్కలు మెత్తగా అనిపిస్తుంటాయి. ఫంక్షన్లలో క్యాటరింగ్ వాళ్లు చేసినట్టుగా చేయాలంటే చాలా నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేయాల్సి ఉంటుంది. తక్కువ నూనెతో క్రిస్పీగా, కరకరలాడేలా బెండకాయ ఫ్రై చేయాలంటే ఈ పద్ధతి ఫాలో చేయండి. ఓ చిన్న ట్రిక్ ఫాలో చేస్తే చాలు!

"ఉడిపి హోటల్ స్టైల్ చట్నీ" సీక్రెట్ ఇదే - ఇడ్లీ, దోసె, వడల్లోకి ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది!

bendakaya_fry_recipe
bendakaya_fry_recipe (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • బెండకాయలు - అర కిలో
  • శనగ పిండి - పావు కప్పు
  • ఉప్పు - టీ స్పూన్
  • కారం - పావు టీ స్పూన్
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - పావు టీ స్పూన్
  • నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఇంగువ - కొద్దిగా
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ - పెద్దది
  • పచ్చి మిర్చి - 3
  • అల్లం, వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
  • కారం - 1 టీ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • నిమ్మ చెక్క - అర ముక్క
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
bendakaya_fry_recipe
bendakaya_fry_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా అర కిలో బెండకాయలను ఇంచు సైజు ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి. పొయ్యి మీద ప్యాన్ పెట్టి సన్నటి మంటపై ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత పావు కప్పు శనగ పిండి వేసి వేయించుకోవాలి.
  • 2నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన గిన్నెలోకి తీసుకుని పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ కారం, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, పావు టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకుని కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని ఉండలు లేకుండా లిక్విడ్ మాదిరిగా చేసుకోవాలి.
bendakaya_fry_recipe
bendakaya_fry_recipe (Getty images)
  • ఇపుడు అదే కడాయిలో 1.5 నూనె, కొద్దిగా ఇంగువ, జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • బెండకాయ ముక్కలు వేసుకుని ముందుగా 50శాతం ఉడికించుకోవాలి.
  • బెండకాయలు మెత్తబడగానే పెద్ద ఉల్లిపాయను చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి.
  • బెండకాయలు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఉల్లిపాయలు వేసుకుని క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి.
  • ఇపుడు 3 పచ్చి మిర్చి ముక్కలు వేసుకుని 3 నిమిషాలు వేయించి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని లో ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
bendakaya_fry_recipe
bendakaya_fry_recipe (Getty images)
  • పచ్చి వాసన పోయిన తర్వాత 1 టీ స్పూన్ కారం, అర టీ స్పూన్ ఉప్పు, పసుపు, 1 టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మంట తగ్గించి ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న శనగపిండి లిక్విడ్ వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • వేసుకోగానే ముద్దగా అవుతుంది. 2 నిమిషాల పాటు ప్రై చేసుకుంటే క్రిస్పీగా మారిపోతుంది. ఆ తర్వాత నిమ్మ చెక్క పిండుకుని కలపాలి.
  • ఇపుడు కొత్తిమీర తరుగు వేసి అర నిమిషం ఫ్రై చేసుకుంటే చాలు బెండకాయ ఫ్రై అద్దిరిపోతుంది.
  • ఇది రోటీ, రైస్, చపాతీ, పుల్కాల్లోకి రుచిగా తినేయొచ్చు.

కరకరలాడే "పప్పు చెగోడీలు" - ఇలా చేశారంటే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!

టిఫిన్స్​లోకి అద్దిరిపోయే "చింతపండు చట్నీ" - నెలరోజుల పాటు ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి రుచిగా తినేయొచ్చు!

For All Latest Updates

TAGGED:

BENDAKAYA FRY RECIPEBENDAKAYA CURRYLADYFINGER RECIPE EASYOKRA FRY RECIPE RESTAURANT STYLEBENDAKAYA RECIPE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇకపై రెండు జీఎస్టీ స్లాబులే- బీమా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలపై మినహాయింపు

NGOలు నడుపుతున్న క్రికెటర్లు- మంచి మనసుతో సమాజానికి సేవ!

షాకింగ్ : 'కపిల్ శర్మ షో' నుంచి ఆ స్టార్ ఔట్- ఫ్యాన్స్ నిరాశ!

'టారిఫ్​లతో భారత్ మమ్మల్ని చంపుతోంది'- డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.