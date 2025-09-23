కమ్మగా "బెండకాయ పల్లీ కారం" - కర్రీ బోర్ కొడితే ఇలా ట్రై చేయండి!
Published : September 23, 2025 at 10:06 AM IST
BENDAKAYA KARAM PODI : మార్కెట్లో తాజా బెండకాయలు కళ్లను కట్టిపడేస్తుంటాయి. అలాగని ఎపుడూ బెండకాయ కర్రీయేనా! అని ఇంట్లో పిల్లలు, కుటుంబ సభ్యులు అడుగుతుంటారు. వారి కోసం బెండకాయ వేపుడు కంటే ఓ సారిలా పల్లీ కారం ట్రై చేయండి. ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. ఫంక్షన్లలో బెండకాయ ఫ్రైలో పంటికి అడ్డు తగిలే పల్లీలు మరో పద్ధతిలో కలిపి తయారు చేయడమే ఈ రెసిపీ సీక్రెట్. వేడి వేడి అన్నంలోకి కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే ఎంతో రుచిగా అనిపిస్తుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బెండకాయలు - పావు కేజీ
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- పల్లీలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
- పసుపు - పావు స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
- కారం పొడి - 2 స్పూన్లు
- ఎండు మిర్చి - 5
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా బెండకాయలు నీళ్లలో ఉప్పు వేసుకుని బాగా శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఇలా శుభ్రం చేయడం వల్ల బెండకాయలపై ఉన్న క్రిమి సంహారక మందుల అవశేషాలు తొలగిపోయే అవకాశం ఉంది.
- శుభ్రం చేసుకున్న బెండకాయలను క్లాత్తో తుడిచి ఇంచు ముక్కలుగా కట్ చేసి తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని 3 టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేసుకుని దోరగా వేయించాలి.
- ఇవి నూనె వేయకుండా పెంకపై రోస్ట్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది. పల్లీలు పగిలి పొట్టు ఊడిపోయే వరకు వేయించి చల్లారిన తర్వాత మిక్సీలోకి తీసుకోవాలి.
- మిక్సీలో పల్లీలు వేసుకున్న తర్వాత పొట్టుతీసిన వెల్లుల్లి 6, పొట్టు తీయనివి మరో 6 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకోవాలి. పావు టీ స్పూన్, ధనియాల పొడి, 2 స్పూన్ల కారం పొడి, 5 ఎండు మిర్చి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కోర్స్ గా గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు ప్యాన్లో 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసి చిన్నగా కట్ చేసుకున్న బెండకాయ ముక్కలు వేసుకుని చిన్న మంటపై బాగా వేయించాలి. అందులోనే 2 రెమ్మల కరివేపాకు కూడా వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- 5 నిమిషాల పాటు మూతపెట్టి తీస్తూ బాగా కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- బెండకాయ ముక్కలు రంగు మారే వరకు వేయించి పక్కకు తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
- ఇపుడు అదే కడాయిలో మరో స్పూన్ నూనె వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకున్న పల్లీ కారం వేసుకుని రోస్ట్ చేసుకోవాలి.
- సన్నటి మంటపై సునాసన వచ్చే వరకు వేయించుకుని అందులోనే మగ్గించి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలు వేసుకుని కలపాలి.
- మంట అడ్జస్ట్ చేసుకుని కలుపుతుంటే ఎంతో కమ్మని బెండకాయ పల్లీ కారం రెడీ.
- ఇలా రెడీ చేసుకున్న పల్లీ కారం వారం రోజుల పాటు ఫ్రిజ్లో పెట్టి వాడుకోవచ్చు. వేడి వేడి అన్నంలోకి కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది.
