చుక్క నూనె లేకుండానే - క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "దోశలు"! - ప్రిపరేషన్ ఈజీ!
- టేస్టీ అండ్ హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
Published : October 5, 2025 at 12:03 PM IST
Oil Free Dosa Recipe : మారిన జీవనశైలి కారణంగా జబ్బుల బారిన పడకుండా ఉండడానికి నేటి రోజుల్లో చాలా మంది ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఆయిల్ లెస్ ఫుడ్ తీసుకోవడానికి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోనూ నూనె తక్కువగా పీల్చుకునే వాటినే తినడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఇడ్లీ, పోహ, సలాడ్స్ వంటివి తింటున్నారు. అలాగే, ఎక్కువ మంది దోశలను చేసుకుంటుంటారు.
అయితే, ఇవి పూరీలంత కాకున్నా కొద్దిగానైనా నూనెను పీల్చుకుంటాయి. కానీ, మీకు తెలుసా? ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినే "దోశలను" చుక్క నూనె లేకుండా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే, వీటి తయారీకి చాలా తక్కువ పదార్థాలు అవసరమవుతాయి. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటాయి. పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ ఆయిల్ లెస్ దోశ రెసిపీకి అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక కప్పు - బియ్యం
- అర కప్పు - ఇడ్లీ రవ్వ
- ఒక కప్పు - అటుకులు
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - మినపప్పు
- ఒక కప్పు - మరమరాలు
- ఒక చెంచా - మెంతులు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- ఒక చెంచా - అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్
- చెంచా - మిరియాల పొడి
- పావు కప్పు - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు
తయారీ విధానం :
- నూనె లేకుండా టేస్టీగా చేసుకునే ఈ దోశ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఉదయం ఒక గిన్నెలో బియ్యం, మినపప్పు తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
- ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి పగలంతా నానబెట్టాలి. పడుకోవడానికి ముందు బాగా నానిన బియ్యం, మినపప్పు మిశ్రమాన్ని మరోసారి కడిగి వాటర్ లేకుండా వడకట్టి మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి.
- అలాగే, అందులో కాస్త ఉప్పు, మెంతులు, లైట్గా నానబెట్టిని అటుకులు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం దాన్ని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని అందులో ఇడ్లీరవ్వను యాడ్ చేసి మొత్తం కలిసేలా బాగా కలిపి మూతపెట్టి రాత్రంతా నాననివ్వాలి.
- నెక్ట్స్ డే మార్నింగ్ దోశలు వేసుకోవడానికి ముందుగా చక్కగా నానిన ఆ పిండి మిశ్రమంలో మరమరాలు, అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, మిరియాల పొడి, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, తగినన్ని నీళ్లు యాడ్ చేసుకుని మిశ్రమం మొత్తం బాగా కలిసేలా కలిపి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద దోశ పాన్ పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి. పెనం వేడయ్యాక కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఒకట్రెండు గరిటెలు తీసుకుని దోశలా వేసి మూత పెట్టాలి. అయితే, ఈ దోశలను మరీ ఉల్లిపొరల్లా కాకుండా కాస్త మందంగానే వేసుకోవాలి.
- అది వన్ సైడ్ మంచిగా కాలి గోల్డెన్ కలర్లోకి మారినందుకున్నాక తిరగేసి మూతపెట్టి అటు వైపు కూడా చక్కగా కాలనివ్వాలి.
- దోశ రెండు వైపులా మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేలా కాలిన తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని మీకు నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, చుక్క నూనె లేకుండానే సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "దోశలు" రెడీ అవుతాయి!
- ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే దోశపై సన్నని ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి గార్నిష్ చేసుకుని కాల్చుకోవచ్చు.
రేషన్ బియ్యంతో "స్పాంజ్ దోశలు" - పల్లీ లేదా కొబ్బరి చట్నీతో తింటే సూపర్ టేస్ట్!