Oats Daddojanam: ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఆహార పదార్థాలలో ఓట్స్ ఒకటి. అందుకే నేటి కాలంలో చాలా మంది వీటిని క్రమం తప్పకుండా తమ డైట్లో భాగం చేసుకుంటున్నారు. అయితే ఓట్స్తో ఎప్పుడూ చేసేవి కాకుండా ఓసారి ఇలా దద్దోజనం చేసుకోండి. అద్దిరిపోతుంది. ఈ రెసిపీనే దహీ ఓట్స్ అని కూడా అంటారు. చాలా సింపుల్గా అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. పైగా పులుపు అనేది లేకుండా నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది. పిల్లలు కూడా చాలా అంటే చాలా ఇష్టంగా దీనిని తింటారు. తయారు చేయడం కూడా వెరీ ఈజీ. బ్రేక్ఫాస్ట్, డిన్నర్కు ఇది పర్ఫెక్ట్. అలాగే ఏదైనా పండగలప్పుడు కూడా దీనిని ప్రిపేర్ చేసి నైవేద్యంగా సమర్పించవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మగా ఉండే ఓట్స్ దద్దోజనం ఎలా చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఓట్స్ - 1కప్పు
- పెరుగు - 1 కప్పు
- క్యారెట్ - 1(చిన్నది)
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నూనె - 1 టేబుల్స్పూన్
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్
- అల్లం తరుగు - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఎండుమిర్చి - 1
- ఇంగువ - చిటికెడు
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి ఓట్స్ వేసుకోవాలి. మంటను సిమ్లో పెట్టి అవి క్రిస్పీగా అయ్యే వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆ ఓట్స్లోకి ఏ కప్పుతో అయితే వాటర్ తీసుకుంటామో అదే కప్పుతో మూడు కప్పుల వరకు నీళ్లు పోసుకుని ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కలుపుతూ మెత్తగా అయ్యే వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఈలోపు క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్క చిన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- ఓట్స్ మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు అందులోకి పెరుగు, క్యారెట్ తురుము వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి చిన్న కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, మినప్పప్పు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
- ఇవి వేగిన తర్వాత అల్లం, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు వేయించుకోవాలి.
- చివరగా ఎండుమిర్చి, ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా వేయించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఈ తాలింపును ముందే రెడీ చేసుకున్న ఓట్స్ పెరుగు మిశ్రమంలో వేసుకోవాలి. చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి మొత్తం ఓసారి కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే ఎంతో కమ్మగా ఉండే ఓట్స్ దద్దోజనం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ దద్దోజనం కోసం ఉపయోగించే పెరుగు తాజాగా, రుచికరంగా ఉండాలి.
- ఓట్స్ మెత్తగా ఉడికి కాస్త నీళ్లు ఉన్నప్పుడే స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఎందుకంటే చల్లారిన తర్వాత ఈ మిశ్రమం గట్టిపడుతుంది.
- తాలింపులోకి జీడిపప్పును కూడా వేసుకోవచ్చు. అలాగే కేవలం క్యారెట్ తురుము మాత్రమే కాకుండా కీరా, ఉల్లిపాయ సహా మీకు నచ్చిన ఇతర కూరగాయలను సన్నగా తరిగి వేసుకోవచ్చు.
