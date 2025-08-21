ETV Bharat / offbeat

కమ్మని "ఓట్స్​ దద్దోజనం" - 10 నిమిషాల్లో తయార్​ - ప్రసాదంగానూ పర్ఫెక్ట్​! - OATS DADDOJANAM

-దద్దోజనం ఎప్పుడూ ఒకేలా ఎందుకు - ఇలా ఓసారి ఓట్స్​తో ట్రై చేయండి!

Oats Daddojanam
Oats Daddojanam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 21, 2025 at 4:36 PM IST

2 Min Read

Oats Daddojanam: ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఆహార పదార్థాలలో ఓట్స్​ ఒకటి. అందుకే నేటి కాలంలో చాలా మంది వీటిని క్రమం తప్పకుండా తమ డైట్​లో భాగం చేసుకుంటున్నారు. అయితే ఓట్స్​తో ఎప్పుడూ చేసేవి కాకుండా ఓసారి ఇలా దద్దోజనం చేసుకోండి. అద్దిరిపోతుంది. ఈ రెసిపీనే దహీ ఓట్స్​ అని కూడా అంటారు. చాలా సింపుల్​గా అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. పైగా పులుపు అనేది లేకుండా నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది. పిల్లలు కూడా చాలా అంటే చాలా ఇష్టంగా దీనిని తింటారు. తయారు చేయడం కూడా వెరీ ఈజీ. బ్రేక్​ఫాస్ట్​, డిన్నర్​కు ఇది పర్ఫెక్ట్​. అలాగే ఏదైనా పండగలప్పుడు కూడా దీనిని ప్రిపేర్​ చేసి నైవేద్యంగా సమర్పించవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మగా ఉండే ఓట్స్​ దద్దోజనం ఎలా చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేయండి.

oats
ఓట్స్​ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఓట్స్​ - 1కప్పు
  • పెరుగు - 1 కప్పు
  • క్యారెట్​ - 1(చిన్నది)
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నూనె - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్​
  • అల్లం తరుగు - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఎండుమిర్చి - 1
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Curd
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి ఓట్స్​ వేసుకోవాలి. మంటను సిమ్​లో పెట్టి అవి క్రిస్పీగా అయ్యే వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆ ఓట్స్​లోకి ఏ కప్పుతో అయితే వాటర్​ తీసుకుంటామో అదే కప్పుతో మూడు కప్పుల వరకు నీళ్లు పోసుకుని ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి కలుపుతూ మెత్తగా అయ్యే వరకు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈలోపు క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్క చిన్నగా కట్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
Carrot
క్యారెట్​ (Getty Images)
  • ఓట్స్​ మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు అందులోకి పెరుగు, క్యారెట్​ తురుము వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి చిన్న కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, మినప్పప్పు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • ఇవి వేగిన తర్వాత అల్లం, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు వేయించుకోవాలి.
  • చివరగా ఎండుమిర్చి, ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా వేయించుకుని స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఈ తాలింపును ముందే రెడీ చేసుకున్న ఓట్స్​ పెరుగు మిశ్రమంలో వేసుకోవాలి. చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి మొత్తం ఓసారి కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుంటే ఎంతో కమ్మగా ఉండే ఓట్స్​ దద్దోజనం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Oats Daddojanam
ఓట్స్​ దద్దోజనం (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఈ దద్దోజనం కోసం ఉపయోగించే పెరుగు తాజాగా, రుచికరంగా ఉండాలి.
  • ఓట్స్​ మెత్తగా ఉడికి కాస్త నీళ్లు ఉన్నప్పుడే స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి. ఎందుకంటే చల్లారిన తర్వాత ఈ మిశ్రమం గట్టిపడుతుంది.
  • తాలింపులోకి జీడిపప్పును కూడా వేసుకోవచ్చు. అలాగే కేవలం క్యారెట్​ తురుము మాత్రమే కాకుండా కీరా, ఉల్లిపాయ సహా మీకు నచ్చిన ఇతర కూరగాయలను సన్నగా తరిగి వేసుకోవచ్చు.

