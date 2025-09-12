ETV Bharat / offbeat

పాకంతో పనిలేకుండా "ఓట్స్​ కోకోనట్​ లడ్డూలు" - పావు గంటలో రెడీ!

- ఓట్స్​తో రుచికరమైన లడ్డూలు చేసుకోవచ్చు - పిల్లలకు టేస్టీ అండ్​ హెల్దీ స్నాక్​!

Oats Coconut Laddu
Oats Coconut Laddu (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 12, 2025 at 12:22 PM IST

2 Min Read
Oats Coconut Laddu: లడ్డూలు అంటే ఇష్టం లేనిది ఎవరికి చెప్పండి. తియ్యగా ఉండి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకూ తింటుంటారు. అంతేకాకుండా పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లు, శుభకార్యాలు సహా ఇతర కార్యక్రమాల్లో వీటిని ప్రిపేర్​ చేసి భోజనాల్లో పెడుతుంటారు. ఇక లడ్డూలు అనగానే చాలా మందికి బూందీ, మోతీచూర్​, రవ్వ లడ్డూలు వంటి మాత్రమే తెలుసు. కానీ ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఓట్స్​తో కూడా కమ్మని లడ్డూలు చేసుకోవచ్చు. అన్నీ హెల్దీ ఇంగ్రీడియంట్స్​ రుచికరంగా చేసుకోవచ్చు. పైగా దీని కోసం పాకం పట్టాల్సిన పనిలేదు. ఎక్కువ పదార్థాలు కూడా అవసరం లేదు. అంతేకాకుండా స్వీట్​ తినాలనిపించినప్పుడు పది నిమిషాల్లో ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలకు స్నాక్స్​గా ఇవి బెస్ట్. ​మరి లేట్​ చేయకుండా ఓట్స్​ లడ్డూలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Oats
ఓట్స్​ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఓట్స్​ - 2 కప్పులు
  • ఎండుకొబ్బరి పొడి - 1 కప్పు
  • జీడిపప్పు - 10
  • బాదం పప్పులు - 10
  • కిస్​మిస్​ - 10
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • బెల్లం పొడి - 1 కప్పు
  • పాలు - పావు కప్పు
  • నెయ్యి - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
Dry Coconut
ఎండు కొబ్బరి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా జీడిపప్పు, బాదం పప్పులను సన్నగా కట్​ చేసుకుని రెడీ పెట్టుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి ఓట్స్​ వేసి లో ఫ్లేమ్​లోనే మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • ఓట్స్​ మంచిగా వేగిన తర్వాత ఓ ప్లేట్​లోకి వేసి చల్లారనివ్వాలి. అదే పాన్​లోకి ఎండు కొబ్బరి పొడి కూడా వేసి లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Ghee
నెయ్యి (Getty Images)
  • అదే పాన్​లోకి నెయ్యి వేసి కరిగించాలి. కరిగిన నెయ్యిలో సన్నగా తరిగిన జీడిపప్పు, బాదం, కిస్​మిస్​ వేసి వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి వేయించిన ఓట్స్​ వేసి బరకగా గ్రైండ్​ చేసి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఓట్స్​ పౌడర్​లోకి ఎండు కొబ్బరి పొడి, యాలకుల పొడి, వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్​, బెల్లం పొడి వేసి అన్నీ కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Dry Fruits
డ్రైఫ్రూట్స్​ (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత అందులోకి డ్రైఫ్రూట్స్​ వేయించిన నెయ్యిని పోసుకుని మరోసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం కాచి చల్లార్చిన పాలను కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ ఓట్స్​ మిశ్రమాన్ని కొద్దిగా తీసుకుని లడ్డూలుగా చుట్టుకోవాలి.
  • ఇలా ఓట్స్​ మిశ్రమం మొత్తాన్ని లడ్డూలుగా చేసుకుని గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేస్తే సరి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే ఓట్స్​ కొబ్బరి లడ్డూలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Jaggery
బెల్లం పొడి (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • ఓట్స్​, ఎండుకొబ్బరి మొత్తం మూడు కప్పులు కాగా బెల్లం 1 కప్పు తీసుకుంటే తీపి పర్ఫెక్ట్​గా సరిపోతుంది. ఒకవేళ మీరు స్వీట్​ ఎక్కువ తినాలనుకుంటే మరికొంచెం యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
Milk
పాలు (Getty Images)
  • ఓట్స్​ను మరీ మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకుంటే పొడి అయ్యి లడ్డూలు పర్ఫెక్ట్​గా రావు. కాబట్టి బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ రెసిపీ కోసం ఎటువంటి పాకం పట్టాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి బెల్లం పొడి వాడితే ఓట్స్​ పౌడర్​ వేడికి తొందరగా కరుగుతుంది. అదే బెల్లం తురుము అయితే కాస్త టైమ్​ పడుతుంది.
Oats Coconut Laddu
ఓట్స్​ కొబ్బరి లడ్డూ (ETV Abhiruchi)

