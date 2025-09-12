పాకంతో పనిలేకుండా "ఓట్స్ కోకోనట్ లడ్డూలు" - పావు గంటలో రెడీ!
- ఓట్స్తో రుచికరమైన లడ్డూలు చేసుకోవచ్చు - పిల్లలకు టేస్టీ అండ్ హెల్దీ స్నాక్!
Published : September 12, 2025 at 12:22 PM IST
Oats Coconut Laddu: లడ్డూలు అంటే ఇష్టం లేనిది ఎవరికి చెప్పండి. తియ్యగా ఉండి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకూ తింటుంటారు. అంతేకాకుండా పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లు, శుభకార్యాలు సహా ఇతర కార్యక్రమాల్లో వీటిని ప్రిపేర్ చేసి భోజనాల్లో పెడుతుంటారు. ఇక లడ్డూలు అనగానే చాలా మందికి బూందీ, మోతీచూర్, రవ్వ లడ్డూలు వంటి మాత్రమే తెలుసు. కానీ ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఓట్స్తో కూడా కమ్మని లడ్డూలు చేసుకోవచ్చు. అన్నీ హెల్దీ ఇంగ్రీడియంట్స్ రుచికరంగా చేసుకోవచ్చు. పైగా దీని కోసం పాకం పట్టాల్సిన పనిలేదు. ఎక్కువ పదార్థాలు కూడా అవసరం లేదు. అంతేకాకుండా స్వీట్ తినాలనిపించినప్పుడు పది నిమిషాల్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలకు స్నాక్స్గా ఇవి బెస్ట్. మరి లేట్ చేయకుండా ఓట్స్ లడ్డూలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఓట్స్ - 2 కప్పులు
- ఎండుకొబ్బరి పొడి - 1 కప్పు
- జీడిపప్పు - 10
- బాదం పప్పులు - 10
- కిస్మిస్ - 10
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
- బెల్లం పొడి - 1 కప్పు
- పాలు - పావు కప్పు
- నెయ్యి - 3 టేబుల్స్పూన్లు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా జీడిపప్పు, బాదం పప్పులను సన్నగా కట్ చేసుకుని రెడీ పెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి ఓట్స్ వేసి లో ఫ్లేమ్లోనే మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ దోరగా వేయించుకోవాలి.
- ఓట్స్ మంచిగా వేగిన తర్వాత ఓ ప్లేట్లోకి వేసి చల్లారనివ్వాలి. అదే పాన్లోకి ఎండు కొబ్బరి పొడి కూడా వేసి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అదే పాన్లోకి నెయ్యి వేసి కరిగించాలి. కరిగిన నెయ్యిలో సన్నగా తరిగిన జీడిపప్పు, బాదం, కిస్మిస్ వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- మిక్సీజార్లోకి వేయించిన ఓట్స్ వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఓట్స్ పౌడర్లోకి ఎండు కొబ్బరి పొడి, యాలకుల పొడి, వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్, బెల్లం పొడి వేసి అన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులోకి డ్రైఫ్రూట్స్ వేయించిన నెయ్యిని పోసుకుని మరోసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం కాచి చల్లార్చిన పాలను కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ ఓట్స్ మిశ్రమాన్ని కొద్దిగా తీసుకుని లడ్డూలుగా చుట్టుకోవాలి.
- ఇలా ఓట్స్ మిశ్రమం మొత్తాన్ని లడ్డూలుగా చేసుకుని గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేస్తే సరి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే ఓట్స్ కొబ్బరి లడ్డూలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఓట్స్, ఎండుకొబ్బరి మొత్తం మూడు కప్పులు కాగా బెల్లం 1 కప్పు తీసుకుంటే తీపి పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది. ఒకవేళ మీరు స్వీట్ ఎక్కువ తినాలనుకుంటే మరికొంచెం యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- ఓట్స్ను మరీ మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుంటే పొడి అయ్యి లడ్డూలు పర్ఫెక్ట్గా రావు. కాబట్టి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ రెసిపీ కోసం ఎటువంటి పాకం పట్టాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి బెల్లం పొడి వాడితే ఓట్స్ పౌడర్ వేడికి తొందరగా కరుగుతుంది. అదే బెల్లం తురుము అయితే కాస్త టైమ్ పడుతుంది.
