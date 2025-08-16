Oats Biscuits without Oven: పిల్లలకు బిస్కెట్లు అంటే ఎంత ఇష్టమో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. రోజులో ఎప్పుడు పెట్టినా వద్దనరు. అందుకే పేరెంట్స్ కూడా పిల్లల కోసం రకరకాల ఫ్లేవర్స్ కలిగిన బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు తెస్తుంటారు. అయితే బయట లభించేవి ఆరోగ్యానికి అంత మంచివి కావు. అందుకే మీకోసం అద్దిరిపోయే రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే ఓట్స్తో బిస్కెట్లు. ఇవి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి.పైగా ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా వెరీ సింపుల్. ఓవెన్తో పనిలేకుండా ఈ బిస్కెట్లను తయారు చేసుకోవచ్చు. వీటిని ఒక్కసారి చేస్తే సుమారు 10 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. మరి లేట్ చేయకుండా క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీగా ఉండే ఓట్స్ బిస్కెట్లు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పంచదార - పావు కప్పు
- దాల్చిన చెక్క- చిన్న ముక్క
- కరిగించిన నెయ్యి - అర కప్పు
- ఓట్స్ - 1 కప్పు
- జీడిపప్పు, బాదం పప్పు - పావు కప్పు
- బేకింగ్ సోడా - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు - పావు టీస్పూన్
- గోధుమపిండి - అర కప్పు
తయారీ విధానం:
- సూపర్ టేస్టీ అండ్ క్రంచీ బిస్కెట్ల కోసం మిక్సీజార్లోకి పంచదార, దాల్చినచెక్క తీసుకుని వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసిన షుగర్ పౌడర్ను ఓ మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి కరిగించిన నెయ్యి వేసి ఉండలు లేకుండా క్రీమీగా వచ్చేవరకు స్పూన్ లేదా విస్కర్ సాయంతో బీట్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా బీట్ చేసుకున్న పంచదార మిశ్రమాన్ని పక్కన ఉంచాలి. మరోసారి మిక్సీజార్లోకి ఓట్స్ వేసుకుని పల్స్ మోడ్లో బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న ఓట్స్ మిక్స్ను పంచదార మిశ్రమంలో వేసుకోవాలి. అలాగే బాదం, జీడిపప్పులను కూడా బరకగా గ్రైండ్ చేసుకుని ఓట్స్ మిశ్రమంలోకి యాడ్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై అందులోకి బేకింగ్ సోడా, ఉప్పు వేసి పదార్థాలన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా గోధుమపిండి వేసి చపాతీ ముద్ద మాదిరి సాఫ్ట్గా కలుపుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా, వెడల్పుగా ఉన్న గిన్నెపెట్టి అందులో చిన్న స్టాండ్ పెట్టాలి. ఆపై గిన్నె మీద మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్లో సుమారు 10 నిమిషాల పాటు ప్రీహీట్ చేసుకోవాలి.
- ఈలోపు గిన్నెకు సరిపడేలా వెడల్పాటి ప్లేట్ తీసుకుని లైట్గా నెయ్యి లేదా బటర్ అప్లై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత బటర్ పేపర్ ఉంచి దాని మీద నెయ్యి లేదా వెన్న అప్లై చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న ఓట్స్ మిశ్రమాన్ని కొద్దిగా తీసుకుని రౌండ్గా చేసి బిస్కెట్ల మాదిరి ప్రెస్ చేసి బటర్ ఉంచిన ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి. మిగిలిన మిశ్రమాన్ని కూడా కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ బిస్కెట్ల షేప్లో చేసుకుని బటర్ పేపర్ మీద సెట్ చేసుకోవాలి.
- గిన్నె వేడెక్కిన తర్వాత బిస్కెట్లు ఉన్న ప్లేట్ను గిన్నె లోపల ఉన్న స్టాండ్ మీద పెట్టి మూతతో క్లోజ్ చేసి సుమారు 25 నుంచి 30 నిమిషాల పాటు లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి.
- బిస్కెట్లు లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ప్లేట్ను బయటికి తీసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- బిస్కెట్లు చల్లారిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఓట్స్ బిస్కెట్స్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పంచదార మిశ్రమంలో కలుపుకోవడానికి నెయ్యి లేకపోతే రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉన్న బటర్ అయినా వేసుకోవచ్చు. అది లేదంటే ఫ్లేవర్లెస్ కుకింగ్ ఆయిల్ను అయినా వేసుకోవచ్చు.
- ఓట్స్ను మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే బిస్కెట్లు తింటుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది.
- మీ దగ్గర బటర్ పేపర్ లేకపోతే ప్లేట్ మీద లైట్గా బటర్ గ్రీజ్ చేస్తే సరిపోతుంది.
ఎండు కొబ్బరితో రుచికరమైన "లడ్డూలు" - పాకం అవసరం లేకుండానే!