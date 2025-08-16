ETV Bharat / offbeat

టేస్టీ అండ్​ క్రంచీ "ఓట్స్​ బిస్కెట్స్​" - ఓవెన్​తో పనేలేదు! - OATS BISCUITS WITHOUT OVEN

- ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు - ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!

Oats Biscuits without Oven
Oats Biscuits without Oven (ETV Bharat)
Published : August 16, 2025 at 6:11 PM IST

Oats Biscuits without Oven: పిల్లలకు బిస్కెట్లు అంటే ఎంత ఇష్టమో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. రోజులో ఎప్పుడు పెట్టినా వద్దనరు. అందుకే పేరెంట్స్​ కూడా పిల్లల కోసం రకరకాల ఫ్లేవర్స్​ కలిగిన బిస్కెట్​ ప్యాకెట్లు తెస్తుంటారు. అయితే బయట లభించేవి ఆరోగ్యానికి అంత మంచివి కావు. అందుకే మీకోసం అద్దిరిపోయే రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే ఓట్స్​తో బిస్కెట్లు. ఇవి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి.పైగా ప్రిపేర్​ చేసుకోవడం కూడా వెరీ సింపుల్​. ఓవెన్​తో పనిలేకుండా ఈ బిస్కెట్లను తయారు చేసుకోవచ్చు. వీటిని ఒక్కసారి చేస్తే సుమారు 10 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి. మరి లేట్​ చేయకుండా క్రిస్పీ అండ్​ టేస్టీగా ఉండే ఓట్స్​ బిస్కెట్లు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Oats
ఓట్స్​ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పంచదార - పావు కప్పు
  • దాల్చిన చెక్క- చిన్న ముక్క
  • కరిగించిన నెయ్యి - అర కప్పు
  • ఓట్స్​ - 1 కప్పు
  • జీడిపప్పు, బాదం పప్పు - పావు కప్పు
  • బేకింగ్​ సోడా - పావు టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - పావు టీస్పూన్​
  • గోధుమపిండి - అర కప్పు
Sugar
పంచదార (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • సూపర్​ టేస్టీ అండ్​ క్రంచీ బిస్కెట్ల కోసం మిక్సీజార్​లోకి పంచదార, దాల్చినచెక్క తీసుకుని వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసిన షుగర్​ పౌడర్​ను ఓ మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి కరిగించిన నెయ్యి వేసి ఉండలు లేకుండా క్రీమీగా వచ్చేవరకు స్పూన్​ లేదా విస్కర్​ సాయంతో బీట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా బీట్​ చేసుకున్న పంచదార మిశ్రమాన్ని పక్కన ఉంచాలి. మరోసారి మిక్సీజార్​లోకి ఓట్స్​ వేసుకుని పల్స్​ మోడ్​లో బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Wheat Flour
గోధుమపిండి (Getty Images)
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసుకున్న ఓట్స్​ మిక్స్​ను పంచదార మిశ్రమంలో వేసుకోవాలి. అలాగే బాదం, జీడిపప్పులను కూడా బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకుని ఓట్స్​ మిశ్రమంలోకి యాడ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులోకి బేకింగ్​ సోడా, ఉప్పు వేసి పదార్థాలన్నీ కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • చివరగా గోధుమపిండి వేసి చపాతీ ముద్ద మాదిరి సాఫ్ట్​గా కలుపుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా, వెడల్పుగా ఉన్న గిన్నెపెట్టి అందులో చిన్న స్టాండ్​ పెట్టాలి. ఆపై గిన్నె మీద మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో సుమారు 10 నిమిషాల పాటు ప్రీహీట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈలోపు గిన్నెకు సరిపడేలా వెడల్పాటి ప్లేట్​ తీసుకుని లైట్​గా నెయ్యి లేదా బటర్​ అప్లై చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత బటర్​ పేపర్​ ఉంచి దాని మీద నెయ్యి లేదా వెన్న అప్లై చేసుకోవాలి.
Ghee
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న ఓట్స్​ మిశ్రమాన్ని కొద్దిగా తీసుకుని రౌండ్​గా చేసి బిస్కెట్ల మాదిరి ప్రెస్​ చేసి బటర్ ఉంచిన ప్లేట్​లో పెట్టుకోవాలి. మిగిలిన మిశ్రమాన్ని కూడా కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ బిస్కెట్ల షేప్​లో చేసుకుని బటర్​ పేపర్​ మీద సెట్​ చేసుకోవాలి.
  • గిన్నె వేడెక్కిన తర్వాత బిస్కెట్లు ఉన్న ప్లేట్​ను గిన్నె లోపల ఉన్న స్టాండ్​ మీద పెట్టి మూతతో క్లోజ్​ చేసి సుమారు 25 నుంచి 30 నిమిషాల పాటు లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • బిస్కెట్లు లైట్​ గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ప్లేట్​ను బయటికి తీసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • బిస్కెట్లు చల్లారిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఓట్స్​ బిస్కెట్స్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Oats Biscuits
ఓట్స్​ బిస్కెట్లు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • పంచదార మిశ్రమంలో కలుపుకోవడానికి నెయ్యి లేకపోతే రూమ్​ టెంపరేచర్​లో ఉన్న బటర్​ అయినా వేసుకోవచ్చు. అది లేదంటే ఫ్లేవర్​లెస్​ కుకింగ్​ ఆయిల్​ను అయినా వేసుకోవచ్చు.
  • ఓట్స్​ను మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. అప్పుడే బిస్కెట్లు తింటుంటే టేస్ట్​ బాగుంటుంది.
  • మీ దగ్గర బటర్​ పేపర్​ లేకపోతే ప్లేట్​ మీద లైట్​గా బటర్​ గ్రీజ్​ చేస్తే సరిపోతుంది.

