అట్లతద్ది స్పెషల్ "నువ్వుల కారం పొడి" - వాతావరణం చల్లగా ఉన్నపుడు తినాల్సిందే!
కమ్మని నువ్వుల కారం పొడి - అన్నం, టిఫిన్స్ లోకి ఎంతో బాగుంటుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2025 at 10:52 AM IST
Nuvvula Karam Podi : అట్ల తద్ది రోజుల్లో బియ్యం, మినములతో చేసే అట్లు, నువ్వుల కారం పొడి, గోంగూర పచ్చడి తప్పనిసరిగా చేస్తుంటారు. నువ్వుల కారం పొడి అట్లల్లోకి మాత్రమే కాకుండా ఇడ్లీ, దోసె లాంటి టిఫిన్లతో పాటు వేడి వేడిగా అన్నంలోకి ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం వర్షాల కారణంగా వాతావరణం చల్లబడిన తరుణంలో ఇలా నువ్వుల పొడి చేసుకోవడం ఆరోగ్య పరంగానూ మంచిదని పెద్దలు చెప్తుంటారు.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- నువ్వులు - 100 గ్రాములు
- పల్లీలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- నూనె - 1 స్పూన్
- మెంతులు - 1 స్పూన్
- పచ్చి శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మినపగుళ్లు - అర టేబుల్ స్పూన్
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 1 కప్పు
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కల్లుప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
తయారీ విధానం :
- నువ్వుల కారం పొడి తయారీ కోసం ముందుగా పదార్థాలన్నింటినీ దోరగా వేయించాలి. సన్నటి మంటపై చాలా జాగ్రత్తగా కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని 2కప్పుల నువ్వులు దోరగా వేయించుకోవాలి. మంట ఏ మాత్రం ఎక్కువైనా నువ్వులు మాడిపోయే చాన్స్ ఉంది.
- నువ్వులు వేయించిన తర్వాత అదే కడాయిలో పావు కప్పు పల్లీలు కూడా నూనె లేకుండానే వేయించి తీసుకోవాలి.
- అదే ప్యాన్ లో నూనె మెంతులు పచ్చి శనగపప్పు, మినపగుళ్లు వేయించాలి.
- సన్నటి మంటపై పచ్చిదనం పోయే వరకు వేయించుకుంటే చాలు! ఇపుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, 1 కప్పు ఎండు మిర్చి వేయించుకోవాలి. ఎండు మిర్చి తుంచి వేసుకుని వేయిస్తే బాగుంటుంది.
- నువ్వుల పొడి లోకి కారం కాస్త ఎక్కువే ఉండేలా చుసుకోవాలి. మరో నిమిషంలో దించడానికి ముందుగా జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసుకుని వేయించుకోవాలి.
- కరివేపాకు క్రిస్పీగా వేయించుకున్న తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత మిక్సీజార్లోకి తీసుకోవాలి. కల్లుప్పు, పసుపు వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పల్లీలు వేసుకుని మిక్సీ పట్టుకోవాలి. చివరగా నువ్వులు కూడా వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆఖరున వెల్లుల్లి రెబ్బలు కచ్చా పచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. పొడి మొత్తం వేడితగ్గే వరకు ప్లేట్లోకీ తీసుకుని చల్లారిన తర్వాత గ్లాస్ జార్లో భద్రపరుచుకుంటే బాగుంటుంది. ఈ కారం పొడి నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది. వేడి వేడి అన్నం, ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి ఘుమఘుమలాడుతుంది.
