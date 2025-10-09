ETV Bharat / offbeat

అట్లతద్ది స్పెషల్ "నువ్వుల కారం పొడి" - వాతావరణం చల్లగా ఉన్నపుడు తినాల్సిందే!

కమ్మని నువ్వుల కారం పొడి - అన్నం, టిఫిన్స్ లోకి ఎంతో బాగుంటుంది.

nuvvula_karam_podi
nuvvula_karam_podi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 10:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Nuvvula Karam Podi : అట్ల తద్ది రోజుల్లో బియ్యం, మినములతో చేసే అట్లు, నువ్వుల కారం పొడి, గోంగూర పచ్చడి తప్పనిసరిగా చేస్తుంటారు. నువ్వుల కారం పొడి అట్లల్లోకి మాత్రమే కాకుండా ఇడ్లీ, దోసె లాంటి టిఫిన్లతో పాటు వేడి వేడిగా అన్నంలోకి ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం వర్షాల కారణంగా వాతావరణం చల్లబడిన తరుణంలో ఇలా నువ్వుల పొడి చేసుకోవడం ఆరోగ్య పరంగానూ మంచిదని పెద్దలు చెప్తుంటారు.

బంగాళాదుంపతో టేస్టీ స్నాక్ - "మిర్చీ బజ్జీ"ని కూడా మర్చిపోతారు!

nuvvula_karam_podi
nuvvula_karam_podi (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • నువ్వులు - 100 గ్రాములు
  • పల్లీలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నూనె - 1 స్పూన్
  • మెంతులు - 1 స్పూన్
  • పచ్చి శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • మినపగుళ్లు - అర టేబుల్ స్పూన్
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఎండు మిర్చి - 1 కప్పు
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కల్లుప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
nuvvula_karam_podi
nuvvula_karam_podi (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • నువ్వుల కారం పొడి తయారీ కోసం ముందుగా పదార్థాలన్నింటినీ దోరగా వేయించాలి. సన్నటి మంటపై చాలా జాగ్రత్తగా కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని 2కప్పుల నువ్వులు దోరగా వేయించుకోవాలి. మంట ఏ మాత్రం ఎక్కువైనా నువ్వులు మాడిపోయే చాన్స్ ఉంది.
nuvvula_karam_podi
nuvvula_karam_podi (Getty images)
  • నువ్వులు వేయించిన తర్వాత అదే కడాయిలో పావు కప్పు పల్లీలు కూడా నూనె లేకుండానే వేయించి తీసుకోవాలి.
  • అదే ప్యాన్ లో నూనె మెంతులు పచ్చి శనగపప్పు, మినపగుళ్లు వేయించాలి.
  • సన్నటి మంటపై పచ్చిదనం పోయే వరకు వేయించుకుంటే చాలు! ఇపుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, 1 కప్పు ఎండు మిర్చి వేయించుకోవాలి. ఎండు మిర్చి తుంచి వేసుకుని వేయిస్తే బాగుంటుంది.
nuvvula_karam_podi
nuvvula_karam_podi (Getty images)
  • నువ్వుల పొడి లోకి కారం కాస్త ఎక్కువే ఉండేలా చుసుకోవాలి. మరో నిమిషంలో దించడానికి ముందుగా జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసుకుని వేయించుకోవాలి.
  • కరివేపాకు క్రిస్పీగా వేయించుకున్న తర్వాత ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత మిక్సీజార్​లోకి తీసుకోవాలి. కల్లుప్పు, పసుపు వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
nuvvula_karam_podi
nuvvula_karam_podi (ETV Bharat)
  • ఆ తర్వాత పల్లీలు వేసుకుని మిక్సీ పట్టుకోవాలి. చివరగా నువ్వులు కూడా వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆఖరున వెల్లుల్లి రెబ్బలు కచ్చా పచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. పొడి మొత్తం వేడితగ్గే వరకు ప్లేట్​లోకీ తీసుకుని చల్లారిన తర్వాత గ్లాస్ జార్​లో భద్రపరుచుకుంటే బాగుంటుంది. ఈ కారం పొడి నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది. వేడి వేడి అన్నం, ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి ఘుమఘుమలాడుతుంది.

నోరూరించే "బచ్చలికూర పచ్చడి" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తింటారు!

కరకరలాడే "ఆనియన్ రింగ్స్" - పిల్లలు స్నాక్స్ అడిగితే సింపుల్​గా ఇలా చేసి పెట్టండి!

For All Latest Updates

TAGGED:

ATLA THADDI SPECIAL RECIPESESAME CHILLI POWDERనువ్వుల కారం పొడి తయారీ విధానంHOW TO MAKE NUVVULA PODINUVVULA KARAM PODI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇప్పుడు తెలుగులోనూ గూగుల్ "AI Mode"- యూజర్లకు ఇక పండగే!

ఒలిపింక్ మెడల్ విన్నర్​పై సస్పెన్షన్ వేటు- ఎందుకంటే?

సిజేరియన్ తర్వాత ఆందోళన అవసరం లేదు! - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.