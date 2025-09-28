కరకరలాడే " నువ్వుల కజ్జికాయలు" - దసరా వేళ తియ్యని వేడుక చేసుకోండి!
- తక్కువ పదార్థాలతో ఎక్కువ రుచికరంగా! - ఎక్కువ రోజులు నిల్వ కూడా!
Published : September 28, 2025 at 10:16 AM IST
Nuvvula Kajjikayalu Recipe: పండగలకు పిండి వంటలు చేసుకోవడం కామన్. ఇక దేవీ నవరాత్రులు, దసరా, దీపావళి లాంటి పెద్ద పండగలకు ఇవి తప్పనిసరి. అందుకే ఎవరికి నచ్చినట్టు వారు స్వీటు, హాటు అంటూ రకరకాలుగా చేసుకుంటాం. ఇక ఆ స్వీట్లలో కజ్జికాయలు తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిందే. చాలా మంది వీటిని రకరకాలుగా చేసుకుంటారు. కొద్దిమంది కొబ్బరి పొడితో, మరికొద్దిమంది పుట్నాల పప్పు, పల్లీలు వంటి వాటితో చేస్తుంటారు. కానీ మీరు ఎప్పుడైనా నువ్వులతో చేసిన కజ్జికాయలు తిన్నారా? లేదంటే ఓసారి ట్రై చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. ప్రిపరేషన్ కూడా సింపులే. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని నువ్వుల కజ్జికాయలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- గోధుమపిండి - 2 కప్పులు
- నెయ్యి - తగినంత
- ఉప్పు - అర టీస్పూన్
- నువ్వులు - 1 కప్పు
- బెల్లం తురుము - 1 కప్పు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
- నూనె - డీప్ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి గోధుమపిండి తీసుకోవాలి. అందులోకి ఉప్పు, 1 టేబుల్స్పూన్ నెయ్యి వేసి పిండికి పట్టేలా కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ చపాతీ పిండి మాదిరి కలుపుకోవాలి. అయితే మరీ సాఫ్ట్గా కాకుండా పిండి కాస్త గట్టిగానే ఉండాలి.
- ఇలా కలుపుకున్న పిండి ముద్దపై మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
- ఈలోపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నువ్వులు వేసుకోవాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి కలుపుతూ దోరగా వేయించుకోవాలి.
- నువ్వులు మంచిగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- మిక్సీజార్లోకి చల్లారిన నువ్వులు వేసి మధ్యమధ్యలో ఆపుతూ మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- నువ్వుల పొడిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి మరో టీస్పూన్ నెయ్యి, యాలకుల పొడి, బెల్లం తురుము వేసి అన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే స్టఫ్ఫింగ్ రెడీ.
- ముందుగా కలుపుకున్న గోధుమపిండి ముద్దను మరోసారి కలిపి చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి.
- చపాతీ పీట మీద పొడి పిండి చల్లి ఓ ఉండను ఉంచి కర్రతో పూరీ మాదిరి చేసుకోవాలి. మరీ పల్చగా కాకుండా మీడియం థిక్నెస్తో చేసుకోవాలి.
- ఇలా ఉండలన్నింటిని చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేయాలి.
- ఇప్పుడు కజ్జికాయలు చేసే మౌల్డ్ తీసుకుని అందులో కొద్దిగా పొడి పిండి చల్లి.. ప్రిపేర్ చేసుకున్న పూరీ పెట్టాలి.
- ఇప్పుడు అందులో కొద్దిగా నువ్వుల మిశ్రమాన్ని వేసి మౌల్డ్ అంచులకు లైట్గా తడి అంటించి క్లోజ్ చేసి గట్టిగా ప్రెస్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మిగిలిన పిండి తీసేసి మౌల్డ్ ఓపెన్ చేసి కజ్జికాయలను ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి. ఇలా మిగిలిన కజ్జికాయలను కూడా అలానే చేసుకుని పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
- నూనె వేడెక్కిన తర్వాత కజ్జికాయలను ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలి. కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియంలో పెట్టి లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంతవరకు వేయించుకోవాలి.
- మిగిలిన కజ్జికాయలను కూడా ఇలానే నూనెలో వేసి వేయించి తీసి పక్కన పెట్టాలి. ఇవి కాస్త చల్లారిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే నువ్వుల కజ్జికాయలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- గోధుమపిండిని కలుపుకోవడానికి నెయ్యి బదులు నూనె కూడా ఉపయోగించవచ్చు.
- పిండిని మరీ సాఫ్ట్గా అవసరం లేదు. పూరీ పిండికి కలిపినట్లు కాస్త గట్టిగానే కలుపుకోవాలి.
- నువ్వులను దోరగానే వేయించుకోవాలి. మరీ ఎక్కువసేపు వేయిస్తే చల్లారిన తర్వాత నల్లగా మారి చేదు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
- వేయించిన నువ్వులను పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత, అలాగే మధ్యమధ్యలో ఆపుతూ గ్రైండ్ చేయాలి. లేదంట పొడి బదులు ముద్దగా మారుతుంది.
- కజ్జికాయలను అన్నీ ఒకటే సారి చేసుకుని నూనెలో వేయించుకోకూడదు. ఇలా చేయడం వల్ల అవి నాని నూనెలో వేసినప్పుడు పగిలిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి కడాయి సైజ్ను బట్టి నాలుగైదు చేసి పెట్టుకుంటే సరి. అలా విడతల వారిగా చేసుకుని ఆయిల్లో డీప్ఫ్రై చేసుకోవాలి.
