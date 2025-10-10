ETV Bharat / offbeat

నార్త్ ఇండియన్ "దబేలి" - బ్రెడ్​తో చేసే ఈ స్నాక్​ను పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు!

పావ్ భాజీ బ్రెడ్, ఆలూ స్టఫింగ్​తో అద్దిరిపోయే స్నాక్ - అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు!

North Indian Style Dabeli Snack Recipe
North Indian Style Dabeli Snack Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 10, 2025 at 12:30 PM IST

3 Min Read
North Indian Style Dabeli Snack Recipe : పిల్లలు బడి నుంచి రాగానే తినడానికి స్నాక్స్ అడుగుతుంటారు. అలాంటి టైమ్​లో ఎప్పుడూ ఒకే రకమైనవి కాకుండా సరికొత్తగా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకోసమే ఈ వెరైటీ స్నాక్ రెసిపీ. అదే, నార్త్ ఇండియన్ స్పెషల్ "దబేలి". పావ్ భాజీ బ్రెడ్, ఆలూ స్టఫింగ్​తో ఈ స్నాక్​ను అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. రెగ్యులర్ స్నాక్ రెసిపీలను మించిన టేస్ట్​తో భలే కమ్మగా ఉంటుంది. స్టఫింగ్​తో కూడిన దీన్ని పిల్లలైతే చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. పిల్లలే కాదు పెద్దలూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. మరి, ఈ నోరూరించే స్నాక్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

North Indian Style Dabeli Snack
ఆలుగడ్డలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

స్టఫింగ్ కోసం :

  • బంగాళదుంపలు - అరకిలో
  • టమాటా కెచప్ - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • చాట్ మసాలా - అర టీస్పూన్
  • సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు - రెండు గుప్పెళ్లు
  • వేయించిన పల్లీలు - రెండు గుప్పెళ్లు

గ్రీన్ చట్నీ కోసం :

  • పుదీనా - ఒక పెద్ద కట్ట
  • కొత్తిమీర - ఒక పెద్ద కట్ట
  • పచ్చిమిర్చి - 10 నుంచి 12
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
  • జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
  • నిమ్మరసం - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత

స్నాక్ కోసం :

  • పావ్ భాజీ బ్రెడ్​లు - 25 నుంచి 30
  • సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు - కొన్ని
  • దానిమ్మ గింజలు - కొన్ని
  • నెయ్యి - కొద్దిగా
  • ఎండుమిర్చి - కొన్ని(చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కోసం)

మంగళూరు ఫేమస్ "సెట్ దోశలు" - ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!

North Indian Style Dabeli Snack
కొత్తిమీర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • రుచికరమైన ఈ వెరైటీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టఫింగ్​ను రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం బంగాళదుంపలను శుభ్రంగా కడిగి పెద్ద సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఒక గిన్నెలో కట్ చేసుకున్న బంగాళదుంపలు, కొద్దిగా ఉప్పు, తగినన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
  • అవి ఉడికాక చల్లార్చుకుని పై పొట్టు తీసేసి చేతితో మెత్తగా మాష్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
North Indian Style Dabeli Snack
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని పచ్చిమిర్చి వేసి కాస్త తడి పోయే వరకు వేయించుకున్నాక కొద్దిగా నూనె వేసి వాటిపై తెల్ల మచ్చలు ఏర్పడే వరకు వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కోసం మిక్సీ జార్​లో కొన్ని ఎండుమిర్చి వేసుకుని పల్స్ మోడ్​లో ఫ్లేక్స్​లా గ్రైండ్ చేసుకుని చిన్న ప్లేట్​లో తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం అదే మిక్సీ జార్​లో తాజా పుదీనా, కొత్తిమీర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర, వేయించిన పచ్చిమిర్చి, నిమ్మరసం, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని వాటర్ వేయకుండా మెత్తగా చిక్కని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసుకుంటే 'గ్రీన్ చట్నీ' రెడీ అవుతుంది. ఒకవేళ బరకగా అనిపిస్తే లైట్​గా వాటర్ వేసుకుని మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
North Indian Style Dabeli
ఉల్లిపాయ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో మాష్ చేసుకున్న ఆలూ, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న గ్రీన్ చట్నీ, టమాటా కెచప్, చాట్ మసాలా వేసుకుని అంతా కలిసేలా బాగా కలపాలి.
  • అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్నాక చివర్లో వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, వేయించి బద్దలుగా చేసుకున్న పల్లీలు వేసుకుని మరోసారి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. 'స్టఫింగ్' రెడీ అవుతుంది.

చీరాల ఫేమస్ "కట్ మిర్చీ బజ్జీ చాట్" - తక్కువ నూనెతో కరకరలాడుతూ అద్దిరిపోతుంది!

North Indian Style Dabeli Snack
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • అనంతరం ఒక పావ్ భాజీ బ్రెడ్ తీసుకుని స్టఫ్ చేసుకునేలా మధ్యలోకి కట్ చేసి ఒకవైపు కొద్దిగా టమాటా కెచప్, మరో వైపు కాస్త తేనెను అప్లై చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఆలూ స్టఫింగ్ ఒక చెంచా పెట్టుకుని సమానంగా సర్దాలి. ఆపై దాని మీద కొన్ని సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, దానిమ్మ గింజలు ఉంచి బర్గర్​గా వత్తుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇదే ప్రాసెస్​లో మిగతా పావ్ భాజీ బ్రెడ్​లను రెడీ చేసుకోవాలి.
North Indian Style Dabeli Snack
పల్లీలు (Getty Images)
  • అన్నీ చేసుకున్నాక స్టవ్ మీద దోశ పాన్ లేదా ఐరన్ పెనం పెట్టుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
  • అది వేడయ్యాక కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని స్టఫ్ చేసుకున్న పావ్ భాజీ బ్రెడ్​ను అన్ని వైపులా మంచిగా కాల్చుకుని చివరగా పైన ముందుగా రెడీ చేసుకున్న చిల్లీ ఫ్లేక్స్, కొత్తిమీర తరుగుతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకోండి.
  • అంతే, నార్త్ ఇండియన్ స్టైల్​లో నోరూరించే "దబేలి స్నాక్" రెడీ అవుతుంది!
  • ఒకవేళ పావ్ భాజీ బ్రెడ్ అందుబాటులో లేనట్లయితే నార్మల్​ బ్రెడ్​తో కూడా ఇదే ప్రాసెస్​లో ఈ స్నాక్​ను తయారు చేసుకోవచ్చు.
  • మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ స్నాక్ రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇంగ్రీడియంట్స్​ను తగ్గించి తక్కువ స్టఫింగ్ చేసుకుని దానితో దబేలి రెడీ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.

కరకరలాడే "రవ్వ పునుగులు" - అరగంటలో రెడీ - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​!

