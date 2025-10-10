నార్త్ ఇండియన్ "దబేలి" - బ్రెడ్తో చేసే ఈ స్నాక్ను పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు!
పావ్ భాజీ బ్రెడ్, ఆలూ స్టఫింగ్తో అద్దిరిపోయే స్నాక్ - అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు!
Published : October 10, 2025 at 12:30 PM IST
North Indian Style Dabeli Snack Recipe : పిల్లలు బడి నుంచి రాగానే తినడానికి స్నాక్స్ అడుగుతుంటారు. అలాంటి టైమ్లో ఎప్పుడూ ఒకే రకమైనవి కాకుండా సరికొత్తగా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకోసమే ఈ వెరైటీ స్నాక్ రెసిపీ. అదే, నార్త్ ఇండియన్ స్పెషల్ "దబేలి". పావ్ భాజీ బ్రెడ్, ఆలూ స్టఫింగ్తో ఈ స్నాక్ను అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. రెగ్యులర్ స్నాక్ రెసిపీలను మించిన టేస్ట్తో భలే కమ్మగా ఉంటుంది. స్టఫింగ్తో కూడిన దీన్ని పిల్లలైతే చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. పిల్లలే కాదు పెద్దలూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. మరి, ఈ నోరూరించే స్నాక్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
స్టఫింగ్ కోసం :
- బంగాళదుంపలు - అరకిలో
- టమాటా కెచప్ - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- చాట్ మసాలా - అర టీస్పూన్
- సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు - రెండు గుప్పెళ్లు
- వేయించిన పల్లీలు - రెండు గుప్పెళ్లు
గ్రీన్ చట్నీ కోసం :
- పుదీనా - ఒక పెద్ద కట్ట
- కొత్తిమీర - ఒక పెద్ద కట్ట
- పచ్చిమిర్చి - 10 నుంచి 12
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
- జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
- నిమ్మరసం - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
స్నాక్ కోసం :
- పావ్ భాజీ బ్రెడ్లు - 25 నుంచి 30
- సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు - కొన్ని
- దానిమ్మ గింజలు - కొన్ని
- నెయ్యి - కొద్దిగా
- ఎండుమిర్చి - కొన్ని(చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కోసం)
తయారీ విధానం :
- రుచికరమైన ఈ వెరైటీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టఫింగ్ను రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం బంగాళదుంపలను శుభ్రంగా కడిగి పెద్ద సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత ఒక గిన్నెలో కట్ చేసుకున్న బంగాళదుంపలు, కొద్దిగా ఉప్పు, తగినన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికాక చల్లార్చుకుని పై పొట్టు తీసేసి చేతితో మెత్తగా మాష్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని పచ్చిమిర్చి వేసి కాస్త తడి పోయే వరకు వేయించుకున్నాక కొద్దిగా నూనె వేసి వాటిపై తెల్ల మచ్చలు ఏర్పడే వరకు వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- తర్వాత చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కోసం మిక్సీ జార్లో కొన్ని ఎండుమిర్చి వేసుకుని పల్స్ మోడ్లో ఫ్లేక్స్లా గ్రైండ్ చేసుకుని చిన్న ప్లేట్లో తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం అదే మిక్సీ జార్లో తాజా పుదీనా, కొత్తిమీర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర, వేయించిన పచ్చిమిర్చి, నిమ్మరసం, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని వాటర్ వేయకుండా మెత్తగా చిక్కని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకుంటే 'గ్రీన్ చట్నీ' రెడీ అవుతుంది. ఒకవేళ బరకగా అనిపిస్తే లైట్గా వాటర్ వేసుకుని మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో మాష్ చేసుకున్న ఆలూ, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న గ్రీన్ చట్నీ, టమాటా కెచప్, చాట్ మసాలా వేసుకుని అంతా కలిసేలా బాగా కలపాలి.
- అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్నాక చివర్లో వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, వేయించి బద్దలుగా చేసుకున్న పల్లీలు వేసుకుని మరోసారి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. 'స్టఫింగ్' రెడీ అవుతుంది.
- అనంతరం ఒక పావ్ భాజీ బ్రెడ్ తీసుకుని స్టఫ్ చేసుకునేలా మధ్యలోకి కట్ చేసి ఒకవైపు కొద్దిగా టమాటా కెచప్, మరో వైపు కాస్త తేనెను అప్లై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఆలూ స్టఫింగ్ ఒక చెంచా పెట్టుకుని సమానంగా సర్దాలి. ఆపై దాని మీద కొన్ని సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, దానిమ్మ గింజలు ఉంచి బర్గర్గా వత్తుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే ప్రాసెస్లో మిగతా పావ్ భాజీ బ్రెడ్లను రెడీ చేసుకోవాలి.
- అన్నీ చేసుకున్నాక స్టవ్ మీద దోశ పాన్ లేదా ఐరన్ పెనం పెట్టుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
- అది వేడయ్యాక కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని స్టఫ్ చేసుకున్న పావ్ భాజీ బ్రెడ్ను అన్ని వైపులా మంచిగా కాల్చుకుని చివరగా పైన ముందుగా రెడీ చేసుకున్న చిల్లీ ఫ్లేక్స్, కొత్తిమీర తరుగుతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకోండి.
- అంతే, నార్త్ ఇండియన్ స్టైల్లో నోరూరించే "దబేలి స్నాక్" రెడీ అవుతుంది!
- ఒకవేళ పావ్ భాజీ బ్రెడ్ అందుబాటులో లేనట్లయితే నార్మల్ బ్రెడ్తో కూడా ఇదే ప్రాసెస్లో ఈ స్నాక్ను తయారు చేసుకోవచ్చు.
- మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ స్నాక్ రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇంగ్రీడియంట్స్ను తగ్గించి తక్కువ స్టఫింగ్ చేసుకుని దానితో దబేలి రెడీ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
