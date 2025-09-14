సండే స్పెషల్ : పిల్లల కోసం సూపర్ "స్నాక్" - కూల్ వెదర్లో కమ్మగా కరకరలాడుతాయి!
Published : September 14, 2025 at 10:56 AM IST
Non Veg Snack Recipe for Kids : సండే పిల్లల కోసం ఏదైనా ప్రత్యేకమైన స్నాక్ ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా మంచి రుచికరమైనది కావాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకోసమే ఈ సూపర్ నాన్వెజ్ స్నాక్ రెసిపీ. అదే, కరకరలాడే "ప్రాన్ బాల్స్". సూపర్ టేస్టీగా ఉండే వీటిని రొయ్యలు అంటే నచ్చని వాళ్లూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా లాగిస్తారు. ఎవరైనా చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. మరి, చల్లటి సమయంలో వేడి వేడిగా నోరూరించే ఈ ప్రాన్ బాల్స్ను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అరకేజీ - రొయ్యలు
- రెండు చెంచాలు - వెల్లుల్లి తరుగు
- మూడు - పచ్చిమిర్చి
- ఒకటిన్నర చెంచా - సోయాసాస్
- రెండు చెంచాలు - కార్న్ఫ్లోర్
- ఒకటిన్నర చెంచా - కొత్తిమీర తరుగు
- రెండు చెంచాలు - ఉల్లికాడల తరుగు
- ఒక చెంచా - మిరియాల పొడి
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- అర కప్పు - బ్రెడ్ పొడి
- వేయించడానికి సరిపడా - నూనె
- నాలుగు చెంచాలు - టమాటా కెచప్
- రెండు చెంచాలు - చిల్లీ సాస్
తయారీ విధానం :
- సింపుల్ అండ్ టేస్టీ ఈ నాన్వెజ్ స్నాక్ తయారీకి ముందుగా రొయ్యలను నీట్గా శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఆపై వాటిని చాకుతో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, రెసీపిలోకి అవసరమైన పరిమాణంలో పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి, కొత్తిమీర, ఉల్లికాడల సన్నని తరుగుని రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న రొయ్యలు, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పచ్చిమిర్చి, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ తరుగు, వెల్లుల్లి, కొత్తిమీర తరుగులను వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, మిరియాల పొడి, సోయాసాస్, కార్న్ఫ్లోర్ కూడా యాడ్ చేసుకుని మరోసారి మిశ్రమాన్ని మొత్తం కలిసేలా బాగా కలపాలి.
- అనంతరం చేతికి కాస్త నూనె రాసుకుని ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న రొయ్యల మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి.
- అలా మిశ్రమం మొత్తాన్ని ఉండలుగా రెడీ చేసుకోవాలి. ఆపై వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పది నిమిషాల పాటు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచాలి.
- పది నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి హీట్ చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక మంటను తగ్గించి ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచిన ప్రాన్స్ బాల్స్ను బ్రెడ్ పొడిలో దొర్లించి అన్నీ వైపులా చక్కగా కోట్ చేసి కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే తిప్పేయకుండా కాసేపు వేగనిచ్చి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ అన్ని వైపులా ఎర్రగా వేయించుకోవాలి.
- అవి చక్కగా వేగిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, కమ్మగా కరకరలాడే "ప్రాన్ బాల్స్" రెడీ అవుతాయి!
- అనంతరం ఒక చిన్న గిన్నెలో టమాటా కెచప్, చిల్లీసాస్ వేసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే స్వీట్చిల్లీ సాస్ తయారవుతుంది.
- ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ప్రాన్ బాల్స్ను ఈ సాస్లో ముంచుకుని తింటుంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్ లెవల్లో ఉంటుంది.
