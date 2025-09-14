ETV Bharat / offbeat

సండే స్పెషల్ : పిల్లల కోసం సూపర్ "స్నాక్" - కూల్ వెదర్​లో కమ్మగా కరకరలాడుతాయి!

మీ పిల్లలకు రొయ్యలంటే నచ్చట్లేదా? - ఇలా 'స్నాక్' చేసి పెట్టారంటే లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!

Non Veg Snack Recipe for Kids
Non Veg Snack Recipe for Kids (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2025 at 10:56 AM IST

Non Veg Snack Recipe for Kids : సండే పిల్లల కోసం ఏదైనా ప్రత్యేకమైన స్నాక్ ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా మంచి రుచికరమైనది కావాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకోసమే ఈ సూపర్ నాన్​వెజ్ స్నాక్ రెసిపీ. అదే, కరకరలాడే "ప్రాన్ బాల్స్". సూపర్ టేస్టీగా ఉండే వీటిని రొయ్యలు అంటే నచ్చని వాళ్లూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా లాగిస్తారు. ఎవరైనా చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. మరి, చల్లటి సమయంలో వేడి వేడిగా నోరూరించే ఈ ప్రాన్ బాల్స్​ను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Non Veg Snack Recipe for Kids
Prawns (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అరకేజీ - రొయ్యలు
  • రెండు చెంచాలు - వెల్లుల్లి తరుగు
  • మూడు - పచ్చిమిర్చి
  • ఒకటిన్నర చెంచా - సోయాసాస్
  • రెండు చెంచాలు - కార్న్​ఫ్లోర్
  • ఒకటిన్నర చెంచా - కొత్తిమీర తరుగు
  • రెండు చెంచాలు - ఉల్లికాడల తరుగు
  • ఒక చెంచా - మిరియాల పొడి
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • అర కప్పు - బ్రెడ్ పొడి
  • వేయించడానికి సరిపడా - నూనె
  • నాలుగు చెంచాలు - టమాటా కెచప్
  • రెండు చెంచాలు - చిల్లీ సాస్

ఘుమాయించే "చికెన్ కర్రీ" - చల్లని వేళ వేడివేడి అన్నంలోకి అదుర్స్​!

Non Veg Snack Recipe for Kids
Garlic (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • సింపుల్ అండ్ టేస్టీ ఈ నాన్​వెజ్ స్నాక్ తయారీకి ముందుగా రొయ్యలను నీట్​గా శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఆపై వాటిని చాకుతో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, రెసీపిలోకి అవసరమైన పరిమాణంలో పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి, కొత్తిమీర, ఉల్లికాడల సన్నని తరుగుని రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న రొయ్యలు, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పచ్చిమిర్చి, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ తరుగు, వెల్లుల్లి, కొత్తిమీర తరుగులను వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, మిరియాల పొడి, సోయాసాస్, కార్న్​ఫ్లోర్ కూడా యాడ్ చేసుకుని మరోసారి మిశ్రమాన్ని మొత్తం కలిసేలా బాగా కలపాలి.
Non Veg Snack Recipe for Kids
Mirchi (Getty Images)
  • అనంతరం చేతికి కాస్త నూనె రాసుకుని ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న రొయ్యల మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి.
  • అలా మిశ్రమం మొత్తాన్ని ఉండలుగా రెడీ చేసుకోవాలి. ఆపై వాటిని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పది నిమిషాల పాటు ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచాలి.
  • పది నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి హీట్ చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక మంటను తగ్గించి ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచిన ప్రాన్స్ బాల్స్​ను బ్రెడ్ పొడిలో దొర్లించి అన్నీ వైపులా చక్కగా కోట్ చేసి కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
Non Veg Snack Recipe for Kids
Kothimeera (Getty Images)
  • పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే తిప్పేయకుండా కాసేపు వేగనిచ్చి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ అన్ని వైపులా ఎర్రగా వేయించుకోవాలి.
  • అవి చక్కగా వేగిన తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, కమ్మగా కరకరలాడే "ప్రాన్ బాల్స్" రెడీ అవుతాయి!
  • అనంతరం ఒక చిన్న గిన్నెలో టమాటా కెచప్, చిల్లీసాస్​ వేసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే స్వీట్​చిల్లీ సాస్ తయారవుతుంది.
  • ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ప్రాన్ ​బాల్స్​ను ఈ సాస్​లో ముంచుకుని తింటుంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్ లెవల్​లో ఉంటుంది.
Non Veg Snack Recipe for Kids
Tomato Ketchup (Getty Images)

పిల్లలకు నచ్చే "బ్రెడ్​ మంచూరియా" - పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా అద్దిరిపోతాయి!

మరమరాలతో "గుంత పొంగనాలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - ఇడ్లీ, దోశ పిండితో పనిలేదు!

