ఇడ్లీ, దోశల్లోకి అద్దిరిపోయే "చట్నీ" - పల్లీలు లేకుండానే టిఫెన్ సెంటర్ టేస్ట్!
- పుట్నాలు, పచ్చికొబ్బరి కాంబోలో కిర్రాక్ చట్నీ - కేవలం 10 నిమిషాల్లోనే రెడీ!
Published : October 8, 2025 at 2:16 PM IST
Tiffin Chutney without Peanut : మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి ఇడ్లీ, దోశ, బోండా ఇలా ఏ టిఫెన్ చేసుకున్నా అందులోకి రుచికరమైన చట్నీ ఉండాల్సిందే. అది కమ్మగా ఉంటేనే ఇంటిల్లిపాదీ తృప్తిగా టిఫెన్ తింటారు. అయితే, కొన్నిసార్లు ఎంత బాగా చేసినా చట్నీ రుచికరంగా కుదరదు. అలాంటి వారికోసమే ఒక సింపుల్ అండ్ టేస్టీ చట్నీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం.
పల్లీలు లేకుండానే టిఫెన్ సెంటర్ స్టైల్లో ఈ చట్నీని భలే రుచికరంగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఇడ్లీ, దోశ, బోండా ఇలా అన్నింటిలోకి సూపర్గా ఉంటుంది. పైగా, దీన్ని కేవలం 10 నిమిషాల్లోనే ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. తక్కువ పదార్థాలతో ఎక్కువ రుచికరంగా చేసుకునే ఈ చట్నీని బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఒక్కసారి చేసుకుంటే మళ్లీ మళ్లీ ఇదే పద్ధతిలో చేసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. మరి, స్ట్రీట్ స్టైల్లో నోరూరించే ఈ చట్నీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నూనె - నాలుగు టీస్పూన్లు
- ఉల్లిపాయలు - రెండు (మీడియం సైజ్వి)
- పచ్చిమిర్చి - 10 నుంచి 12
- అల్లం - రెండించుల ముక్క
- పుట్నాల పప్పు - ఒక కప్పు
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - రెండు కప్పులు
తయారీ విధానం :
- ఈ చట్నీ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేయాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తుంపలు, అల్లం ముక్క, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని లో ఫ్లేమ్లో ఆనియన్స్ పాయలుగా విడిపోయి కాస్త సాఫ్ట్గా మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆ విధంగా వేయించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఆ మిశ్రమాన్ని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన ఉల్లిపాయ మిశ్రమం, పుట్నాలపప్పు, సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక్కడ పుట్నాలపప్పు తీసుకున్న కప్పుతోనే సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు తీసుకోవాలి.
- తర్వాత మిక్సీ పట్టుకున్న చట్నీని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పల్చగా కావాలనుకునే వారు కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపు రెడీ చేసుకోవాలి.
పోపు కోసం :
- నూనె - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - ఒకటీ-స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - నాలుగు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసుకుని పోపును చక్కగా వేయించాలి.
- తాలింపు మంచిగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని ముందుగా రెడీ చేసుకున్న చట్నీలో వేసుకుని మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అంతే, పల్లీలు లేకుండానే మంచి రుచికరమైన "చట్నీ" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడు చేసుకునే రెగ్యులర్ చట్నీలు కాకుండా ఓసారి ఈ చట్నీని ట్రై చేసి చూడండి. సరికొత్త రుచితో అచ్చం టిఫెన్ సెంటర్లో తిన్న ఫీలింగ్ పొందుతారు. ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది.
