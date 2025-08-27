Aloo Kurma Recipe without Onions : మనం డైలీ చేసుకునే ప్రతి కర్రీలోనూ ఉల్లి, వెల్లుల్లి, టమాటా వంటివి తప్పనిసరిగా వేస్తుంటాం. అవి వేస్తేనే కూర చిక్కగా, కాస్త ఘాటుతో మంచి రుచికరంగా వస్తుంది. అయితే, ఇవాళ్టి గణపతి నవరాత్రులు స్టార్ట్ కావడంతో చాలా మంది ఉల్లిపాయ, వెల్లుల్లిని తినరు. అలాంటి వారికోసం అవేమి లేకుండానే కమ్మగా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక సింపుల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "బంగాళదుంప కుర్మా". ఇది చాలా రుచికరంగా ఉండి చపాతీ, పుల్కా, పూరీ, రోటీల్లోకి సైడ్ డిష్గా అద్దిరిపోతుంది. అలాగే, వేడివేడి అన్నంలోకి కూడా మంచి టేస్ట్నిస్తుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. పైగా దీని తయారీ కోసం ఎక్కువ పదార్థాలు అవసరం లేదు. ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఉల్లి వెల్లుల్లి లేని ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ ఆలూ కుర్మాని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అవసరమైన ఇంగ్రీడియంట్స్ :
- బంగాళదుంపలు - మూడు(మీడియం సైజ్వి)
- నూనె - తగినంత
- పసుపు - పావుటీస్పూన్
- కారం - రుచికి సరిపడా
- ధనియాల పొడి - పావుటీస్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - పావుటీస్పూన్
- పెరుగు - పావు కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - రెండు
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
- గరంమసాలా - కొద్దిగా
- కసూరిమేతి - అరటీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో బంగాళదుంపలను తీసుకొని తగినన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి. అవి మంచిగా ఉడికిన తర్వాత పొట్టు తీసుకొని వాటిల్లో రెండింటిని కచ్చాపచ్చాగా మాష్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి. ఒకదాన్ని మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద అందుకు అనుగుణంగా ఉండే పాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో తాజా పెరుగుని యాడ్ చేసుకొని కలుపుతూ ఒక నిమిషం పాటు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక ఆ మిశ్రమంలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప ముక్కలు, మాష్ చేసుకున్న ఆలూ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం గ్రేవీకి సరిపడా వాటర్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని మరోసారి కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఆ మిశ్రమం కాస్త దగ్గర పడేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- అది చక్కగా ఉడికి దగ్గరపడి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు గరంమసాలా, కసూరి మేతిని యాడ్ చేసుకొని మొత్తం కలిసేలా ఒకసారి కలిపి మరో రెండు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో కొద్దిగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకొని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఉల్లి వెల్లుల్లి లేకుండానే సూపర్ టేస్టీగా ఉండే కమ్మని "ఆలూ కుర్మా" రెడీ అయిపోతుంది!
- ఒకవేళ ఎక్కువ పరిమాణంలో ఈ కర్రీని చేసుకోవాలనుకుంటే ఆలూతో పాటు మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ని పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
- మరి, నచ్చితే మీరూ వినాయక చవితి వేళ ఉల్లి, వెల్లుల్లికి దూరంగా ఉంటే ఓసారి ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి.
