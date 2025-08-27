ETV Bharat / offbeat

గణపతి నవరాత్రుల వేళ ఉల్లి, వెల్లుల్లి తినట్లేదా? - మీకోసమే సూపర్ "ఆలూ" రెసిపీ! - TASTY ALOO KURMA WITHOUT ONIONS

ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండానే కమ్మని "ఆలూ కుర్మా" - తక్కువ పదార్థాలతో ఎక్కువ రుచి!

Aloo Kurma Recipe without Onions
Aloo Kurma Recipe without Onions (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 27, 2025 at 6:48 PM IST

2 Min Read

Aloo Kurma Recipe without Onions : మనం డైలీ చేసుకునే ప్రతి కర్రీలోనూ ఉల్లి, వెల్లుల్లి, టమాటా వంటివి తప్పనిసరిగా వేస్తుంటాం. అవి వేస్తేనే కూర చిక్కగా, కాస్త ఘాటుతో మంచి రుచికరంగా వస్తుంది. అయితే, ఇవాళ్టి గణపతి నవరాత్రులు స్టార్ట్ కావడంతో చాలా మంది ఉల్లిపాయ, వెల్లుల్లిని తినరు. అలాంటి వారికోసం అవేమి లేకుండానే కమ్మగా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక సింపుల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "బంగాళదుంప కుర్మా". ఇది చాలా రుచికరంగా ఉండి చపాతీ, పుల్కా, పూరీ, రోటీల్లోకి సైడ్ డిష్​గా అద్దిరిపోతుంది. అలాగే, వేడివేడి అన్నంలోకి కూడా మంచి టేస్ట్​నిస్తుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. పైగా దీని తయారీ కోసం ఎక్కువ పదార్థాలు అవసరం లేదు. ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్​తోనే సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఉల్లి వెల్లుల్లి లేని ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ ఆలూ కుర్మాని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Aloo Kurma Recipe without Onions
Aloo (Getty Images)

అవసరమైన ఇంగ్రీడియంట్స్ :

  • బంగాళదుంపలు - మూడు(మీడియం సైజ్​వి)
  • నూనె - తగినంత
  • పసుపు - పావుటీస్పూన్
  • కారం - రుచికి సరిపడా
  • ధనియాల పొడి - పావుటీస్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - పావుటీస్పూన్
  • పెరుగు - పావు కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - రెండు
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • గరంమసాలా - కొద్దిగా
  • కసూరిమేతి - అరటీస్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

వినాయక చవితి స్పెషల్ : తుమ్మికూరతో కమ్మని "పప్పు" - సింపుల్​గా చేసుకోండిలా!

Aloo Kurma Recipe without Onions
Mirchi (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో బంగాళదుంపలను తీసుకొని తగినన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి. అవి మంచిగా ఉడికిన తర్వాత పొట్టు తీసుకొని వాటిల్లో రెండింటిని కచ్చాపచ్చాగా మాష్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి. ఒకదాన్ని మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద అందుకు అనుగుణంగా ఉండే పాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి.

ఈ కొలతలతో "పులిహోర" చేస్తే - గుడిలో ప్రసాదంలా కమ్మగా ఉంటుంది!

Aloo Kurma Recipe without Onions
Curd (Getty Images)
  • తర్వాత అందులో తాజా పెరుగుని యాడ్ చేసుకొని కలుపుతూ ఒక నిమిషం పాటు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక ఆ మిశ్రమంలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప ముక్కలు, మాష్ చేసుకున్న ఆలూ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం గ్రేవీకి సరిపడా వాటర్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని మరోసారి కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఆ మిశ్రమం కాస్త దగ్గర పడేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
Aloo Kurma Recipe without Onions
Spices (Getty Images)
  • అది చక్కగా ఉడికి దగ్గరపడి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు గరంమసాలా, కసూరి మేతిని యాడ్ చేసుకొని మొత్తం కలిసేలా ఒకసారి కలిపి మరో రెండు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో కొద్దిగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకొని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఉల్లి వెల్లుల్లి లేకుండానే సూపర్ టేస్టీగా ఉండే కమ్మని "ఆలూ కుర్మా" రెడీ అయిపోతుంది!
  • ఒకవేళ ఎక్కువ పరిమాణంలో ఈ కర్రీని చేసుకోవాలనుకుంటే ఆలూతో పాటు మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్​ని పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • మరి, నచ్చితే మీరూ వినాయక చవితి వేళ ఉల్లి, వెల్లుల్లికి దూరంగా ఉంటే ఓసారి ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి.
Aloo Kurma Recipe without Onions
Kothimeera (ETV Abhiruchi)

నిమిషాల్లో చేసుకునే "శనగల ప్రసాదం" - ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండానే టేస్ట్ సూపర్!

Aloo Kurma Recipe without Onions : మనం డైలీ చేసుకునే ప్రతి కర్రీలోనూ ఉల్లి, వెల్లుల్లి, టమాటా వంటివి తప్పనిసరిగా వేస్తుంటాం. అవి వేస్తేనే కూర చిక్కగా, కాస్త ఘాటుతో మంచి రుచికరంగా వస్తుంది. అయితే, ఇవాళ్టి గణపతి నవరాత్రులు స్టార్ట్ కావడంతో చాలా మంది ఉల్లిపాయ, వెల్లుల్లిని తినరు. అలాంటి వారికోసం అవేమి లేకుండానే కమ్మగా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక సింపుల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "బంగాళదుంప కుర్మా". ఇది చాలా రుచికరంగా ఉండి చపాతీ, పుల్కా, పూరీ, రోటీల్లోకి సైడ్ డిష్​గా అద్దిరిపోతుంది. అలాగే, వేడివేడి అన్నంలోకి కూడా మంచి టేస్ట్​నిస్తుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. పైగా దీని తయారీ కోసం ఎక్కువ పదార్థాలు అవసరం లేదు. ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్​తోనే సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఉల్లి వెల్లుల్లి లేని ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ ఆలూ కుర్మాని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Aloo Kurma Recipe without Onions
Aloo (Getty Images)

అవసరమైన ఇంగ్రీడియంట్స్ :

  • బంగాళదుంపలు - మూడు(మీడియం సైజ్​వి)
  • నూనె - తగినంత
  • పసుపు - పావుటీస్పూన్
  • కారం - రుచికి సరిపడా
  • ధనియాల పొడి - పావుటీస్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - పావుటీస్పూన్
  • పెరుగు - పావు కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - రెండు
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • గరంమసాలా - కొద్దిగా
  • కసూరిమేతి - అరటీస్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

వినాయక చవితి స్పెషల్ : తుమ్మికూరతో కమ్మని "పప్పు" - సింపుల్​గా చేసుకోండిలా!

Aloo Kurma Recipe without Onions
Mirchi (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో బంగాళదుంపలను తీసుకొని తగినన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి. అవి మంచిగా ఉడికిన తర్వాత పొట్టు తీసుకొని వాటిల్లో రెండింటిని కచ్చాపచ్చాగా మాష్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి. ఒకదాన్ని మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద అందుకు అనుగుణంగా ఉండే పాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి.

ఈ కొలతలతో "పులిహోర" చేస్తే - గుడిలో ప్రసాదంలా కమ్మగా ఉంటుంది!

Aloo Kurma Recipe without Onions
Curd (Getty Images)
  • తర్వాత అందులో తాజా పెరుగుని యాడ్ చేసుకొని కలుపుతూ ఒక నిమిషం పాటు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక ఆ మిశ్రమంలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప ముక్కలు, మాష్ చేసుకున్న ఆలూ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం గ్రేవీకి సరిపడా వాటర్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని మరోసారి కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఆ మిశ్రమం కాస్త దగ్గర పడేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
Aloo Kurma Recipe without Onions
Spices (Getty Images)
  • అది చక్కగా ఉడికి దగ్గరపడి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు గరంమసాలా, కసూరి మేతిని యాడ్ చేసుకొని మొత్తం కలిసేలా ఒకసారి కలిపి మరో రెండు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో కొద్దిగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకొని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఉల్లి వెల్లుల్లి లేకుండానే సూపర్ టేస్టీగా ఉండే కమ్మని "ఆలూ కుర్మా" రెడీ అయిపోతుంది!
  • ఒకవేళ ఎక్కువ పరిమాణంలో ఈ కర్రీని చేసుకోవాలనుకుంటే ఆలూతో పాటు మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్​ని పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • మరి, నచ్చితే మీరూ వినాయక చవితి వేళ ఉల్లి, వెల్లుల్లికి దూరంగా ఉంటే ఓసారి ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి.
Aloo Kurma Recipe without Onions
Kothimeera (ETV Abhiruchi)

నిమిషాల్లో చేసుకునే "శనగల ప్రసాదం" - ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండానే టేస్ట్ సూపర్!

For All Latest Updates

TAGGED:

ALOO KURMA MAKING PROCESSNO ONION NO GARLIC POTATO RECIPETASTY ALOO KURMA WITHOUT ONIONSఆలూ కుర్మా తయారీ విధానంTASTY ALOO KURMA WITHOUT ONIONS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

దాంపత్య సమస్యలా? - కఠిన నిర్ణయాలు వద్దు - అక్కడికి వెళితే అన్నీ సర్దుకుంటాయి!

చిలగడదుంపతో కమ్మని "పిజ్జా" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

తక్కువ ధరకే బంగారు నాణేలు అన్నారు - 'కోడి రక్తం'తో రూ.20 లక్షలు కొట్టేశారు

త్వరలోనే ఖమ్మం-దేవరపల్లి హైవేపై రయ్​ రయ్​ - చివరి దశకు చేరుకున్న పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.