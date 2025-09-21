చుక్క నూనె లేకుండానే - ఘుమఘుమలాడే "వెజిటబుల్ పులావ్"! - నిమిషాల్లోనే రెడీ!
- అప్పటికప్పుడు చేసుకునే టేస్టీ "రైస్" రెసిపీ - మధుమేహులకు సూపర్ ఆప్షన్!
Published : September 21, 2025 at 10:46 AM IST
No Oil Vegetable Pulao Recipe : వీకెండ్ని చాలా మంది బిర్యానీ, నాన్ వెజ్ రెసిపీలు, మసాలా కూరలు, ఫ్రైడ్ రైస్ ఇలా రకరకాల రుచులతో ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. అయితే, ఇవన్నీ మంచి రుచికరంగా రావాలంటే వాటిల్లో నూనె తప్పనిసరిగా వాడాల్సిందే. కానీ, మీకు తెలుసా? 'చుక్క నూనె' వాడకుండా కూడా సూపర్ టేస్టీగా "పులావ్ని" ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు, ఆయిల్ లేకుండా పులావ్ రుచి తగ్గుతుందన్న సందేహమూ అక్కర్లేదు. ముఖ్యంగా మధుమేహంతో బాధపడుతున్న వాళ్లు ఆయిల్ వీలైనంత తగ్గించి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాంటి వారికి ఈ రెసిపీ సూపర్ ఆప్షన్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. పైగా దీన్ని చాలా తక్కువ టైమ్లో ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలతో పాటు పెద్దలూ ఈ వెజిటబుల్ రైస్ని చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మరి, చుక్క నూనె లేకుండానే ఈ నోరూరించే వెజిటబుల్ పులావ్ని ఎలా చేసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - అరకిలో
- సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - గుప్పెడు
- టమాటా ముక్కలు - పావు కప్పు
- పచ్చి బఠాణీలు - గుప్పెడు
- ఆలుగడ్డలు - ఒకట్రెండు
- క్యాలీఫ్లవర్ - ఒక పువ్వులో పావు భాగం
- పచ్చిమిర్చి - మూడు
- కొత్తిమీర తరుగు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- పుదీనా - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
- నిమ్మరసం - ఒక చెంచా
- గరంమసాలా - అర చెంచా
- సోంపు - అర చెంచా
- సాంబార్పొడి - ఒక చెంచా
- జీలకర్ర - అర చెంచా
- పసుపు - అర చెంచా
- కారం - ఒక చెంచా
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
తెలంగాణ స్పెషల్ "చికెన్ చట్నీ పులావ్" - ఈ సండే ఇలా చేశారంటే కుమ్మేస్తారంతే!
తయారీ విధానం :
- సూపర్ టేస్టీగా ఉండే ఈ ఆయిల్ లెస్ వెజ్ పులావ్ తయారీకి ముందుగా బంగాళదుంపను పొట్టు తీసి క్యూబ్స్లా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే, రెసిపీలోకి అవసరమైన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయ, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా, ఒక గిన్నెలో బియ్యాన్ని తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద అడుగుభాగం మందంగా ఉండే పాన్ పెట్టుకుని అందులో జీలకర్ర, సోంపు వేసి లో ఫ్లేమ్లో కాస్త వేయించాలి.
- అవి వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ తురుగుని వేసి లేత గోధుమ రంగులోకి వచ్చేంత వరకు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
ఈ చట్నీ "నెల రోజులు" నిల్వ ఉంటుంది! - ఇడ్లీ, దోశల్లోకి సూపర్ కాంబో - సూపర్ టేస్టీ
- ఆనియన్స్ను ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి పుదీనా, పసుపు, సాంబార్పొడి, గరంమసాలా, కారం, రుచికి తగినంత ఉప్పు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలిసేలా కలియతిప్పాలి.
- అవన్నీ చక్కగా కలిసి లైట్గా వేగి మంచి వాసన వస్తున్నప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, బంగాళదుంప ముక్కలు, క్యాలీఫ్లవర్, పచ్చి బఠాణీలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో అవన్నీ పచ్చివాసన పోయేంత కాసేపు కలుపుతూ వేయించాలి.
- అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో కడిగి పెట్టుకున్న బియ్యం, అవి ఉడకడానికి తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని మరోసారి అంతా కలిసేలా కలపాలి.
- ఆపై మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఆ మిశ్రమం మంచిగా ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- అది చక్కగా ఉడికిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దింపి నిమ్మరసం పిండి, కొత్తిమీర తరుగుతో గార్నిష్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, నూనె లేకుండానే మంచి ఫ్లేవర్తో నోరూరించే "వెజిటబుల్ పులావ్" మీ ముందు ఉంటుంది!
నవరాత్రుల్లో మొదటి రోజు ప్రసాదం - కమ్మని "కట్టె పొంగలి"! - ఈజీగా చేసుకోండిలా!