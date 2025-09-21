చుక్క నూనె లేకుండానే - ఘుమఘుమలాడే "వెజిటబుల్ పులావ్"! - నిమిషాల్లోనే రెడీ!

ETV Bharat / offbeat

No Oil Vegetable Pulao Recipe
No Oil Vegetable Pulao Recipe (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 21, 2025 at 10:46 AM IST

No Oil Vegetable Pulao Recipe : వీకెండ్​ని చాలా మంది బిర్యానీ, నాన్​ వెజ్ రెసిపీలు, మసాలా కూరలు, ఫ్రైడ్ రైస్ ఇలా రకరకాల రుచులతో ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. అయితే, ఇవన్నీ మంచి రుచికరంగా రావాలంటే వాటిల్లో నూనె తప్పనిసరిగా వాడాల్సిందే. కానీ, మీకు తెలుసా? 'చుక్క నూనె' వాడకుండా కూడా సూపర్ టేస్టీగా "పులావ్​ని" ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు, ఆయిల్ లేకుండా పులావ్ రుచి తగ్గుతుందన్న సందేహమూ అక్కర్లేదు. ముఖ్యంగా మధుమేహంతో బాధపడుతున్న వాళ్లు ఆయిల్​ వీలైనంత తగ్గించి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాంటి వారికి ఈ రెసిపీ సూపర్ ఆప్షన్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. పైగా దీన్ని చాలా తక్కువ టైమ్​లో ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలతో పాటు పెద్దలూ ఈ వెజిటబుల్ రైస్​ని చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మరి, చుక్క నూనె లేకుండానే ఈ నోరూరించే వెజిటబుల్ పులావ్​ని ఎలా చేసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

No Oil Vegetable Pulao Recipe
Onions (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - అరకిలో
  • సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - గుప్పెడు
  • టమాటా ముక్కలు - పావు కప్పు
  • పచ్చి బఠాణీలు - గుప్పెడు
  • ఆలుగడ్డలు - ఒకట్రెండు
  • క్యాలీఫ్లవర్ - ఒక పువ్వులో పావు భాగం
  • పచ్చిమిర్చి - మూడు
  • కొత్తిమీర తరుగు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పుదీనా - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • నిమ్మరసం - ఒక చెంచా
  • గరంమసాలా - అర చెంచా
  • సోంపు - అర చెంచా
  • సాంబార్​పొడి - ఒక చెంచా
  • జీలకర్ర - అర చెంచా
  • పసుపు - అర చెంచా
  • కారం - ఒక చెంచా
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక చెంచా

No Oil Vegetable Pulao Recipe
Tomatoes (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • సూపర్ టేస్టీగా ఉండే ఈ ఆయిల్ లెస్ వెజ్ పులావ్​ తయారీకి ముందుగా బంగాళదుంపను పొట్టు తీసి క్యూబ్స్​లా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే, రెసిపీలోకి అవసరమైన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయ, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా, ఒక గిన్నెలో బియ్యాన్ని తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద అడుగుభాగం మందంగా ఉండే పాన్​ పెట్టుకుని అందులో జీలకర్ర, సోంపు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో కాస్త వేయించాలి.
  • అవి వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ తురుగుని వేసి లేత గోధుమ రంగులోకి వచ్చేంత వరకు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.

No Oil Vegetable Pulao Recipe
Green Peas (Getty Images)
  • ఆనియన్స్​ను ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పుదీనా, పసుపు, సాంబార్​పొడి, గరంమసాలా, కారం, రుచికి తగినంత ఉప్పు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలిసేలా కలియతిప్పాలి.
  • అవన్నీ చక్కగా కలిసి లైట్​గా వేగి మంచి వాసన వస్తున్నప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, బంగాళదుంప ముక్కలు, క్యాలీఫ్లవర్, పచ్చి బఠాణీలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి ఒకసారి బాగా కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో అవన్నీ పచ్చివాసన పోయేంత కాసేపు కలుపుతూ వేయించాలి.
No Oil Vegetable Pulao Recipe
spices (Getty Images)
  • అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో కడిగి పెట్టుకున్న బియ్యం, అవి ఉడకడానికి తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని మరోసారి అంతా కలిసేలా కలపాలి.
  • ఆపై మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఆ మిశ్రమం మంచిగా ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • అది చక్కగా ఉడికిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దింపి నిమ్మరసం పిండి, కొత్తిమీర తరుగుతో గార్నిష్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, నూనె లేకుండానే మంచి ఫ్లేవర్​తో నోరూరించే "వెజిటబుల్ పులావ్" మీ ముందు ఉంటుంది!
No Oil Vegetable Pulao Recipe
Kothimeera (ETV Abhiruchi)

