ETV Bharat / offbeat

చుక్క నూనె లేకుండానే - కరకరలాడే "పోహా కట్​లెట్స్"​ - పిల్లలకు చాలా బాగా నచ్చుతాయి!

-అటుకులు, ఆలూతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్​ - అప్పటికప్పుడు తక్కువ పదార్థాలతో రెడీ!

No Oil Poha Cutlet Recipe
No Oil Poha Cutlet Recipe (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 14, 2025 at 1:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

No Oil Poha Cutlet Recipe : నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో మెజార్టీ పీపుల్ ఇన్​స్టంట్​ ఫుడ్​కు బాగా అలవాటు పడ్డారు. టిఫెన్స్ నుంచి స్నాక్స్ వరకు నిమిషాల్లో అయిపోయే వాటికే ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతున్నారు. అలాంటి వారందరి కోసం ఇప్పుడు ఒక రుచికరమైన స్నాక్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే, క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "అటుకుల కట్​లెట్స్​​". ఎప్పుడూ అటుకులతో పోహా తిని బోరింగ్​గా అనిపించిన వారికి ఇది మంచి రుచినిస్తుంది. పైగా వీటిని చుక్క నూనె లేకుండానే అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. జీరో ఆయిల్‌ అయినా టేస్ట్​లో మాత్రం వంద మార్కులు కొట్టేస్తాయివి! తక్కువ పదార్థాలతో రెడీ అయ్యే వీటిని పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ సింపుల్ అంట్ టేస్టీ జీరో ఆయిల్ స్నాక్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

No Oil Poha Cutlet Recipe
ఆలుగడ్డలు (Getty Images)

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • ఒక కప్పు - అటుకులు
  • మూడు - బంగాళదుంపలు
  • పావు కప్పు - సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • మూడు చెంచాలు - పెరుగు
  • రెండు చెంచాలు - ధనియాల పొడి
  • అర చెంచా - పసుపు
  • గుప్పెడు - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు
  • అర చెంచా - నిమ్మరసం
  • ఒక చెంచా - జీలకర్రపొడి
  • ఒక చెంచా - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
  • కారం - ఒక చెంచా

సేమియాతో పాయసం రొటీన్ - ఇలా "బోండాలు" చేయండి! - క్రిస్పీగా, టేస్టీగా అద్దిరిపోతాయి!

No Oil Poha Cutlet Recipe
అటుకులు (ETV Abhiruchi)

తయారీ విధానం :

  • నూనె లేకుండా మంచి రుచికరంగా చేసుకునే ఈ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో అటుకులు, అర కప్పు నీళ్లు పోసి ఐదు నిమిషాల పాటు నాననివ్వాలి.
  • అవి నానేలోపు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో బంగాళదుంపలను తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి.
  • బంగాళదుంపలు ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయలను పావు కప్పు పరిమాణంలో సన్నగా తురుముకుని పక్కనుంచాలి. అలాగే, కొత్తిమీరను తరిగి పెట్టుకోవాలి.
No Oil Poha Cutlet Recipe
పెరుగు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మంచిగా ఉడికిన బంగాళదుంపలను వేడి నీరు వంపి పైన పొట్టు తొలగించి సన్నగా తురిమి పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం ఐదు నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకున్న అటుకులను ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకుని ఆపై అందులో బంగాళదుంపల తురుము, కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, పెరుగు వేసుకుని ముందు ఒకసారి అవన్నీ కలిసేలా చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ బాగా కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో టేస్ట్​కి సరిపడా ఉప్పు, కారం, జీలకర్రపొడి, పసుపు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, ధనియాలపొడి, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, నిమ్మరసం ఇలా ఒక్కొక్కటిగా యాడ్ చేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్​ అన్నీ చక్కగా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న ముద్దలుగా చేసి కట్​లెట్స్​​ మాదిరిగా వత్తుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
No Oil Poha Cutlet Recipe
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)
  • అనంతరం వాటిని నాన్​స్టిక్ పాన్​లో పరిచినట్లు పెట్టి సన్నని సెగ మీద కాలనివ్వాలి. అవి వన్ సైడ్ మంచిగా కాలి రంగు మారిన తర్వాత మరో వైపునకు తిరగేసి అటు వైపు కూడా కాల్చుకోవాలి.
  • అవి రెండు వైపులా మంచిగా కాలాక సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, చుక్క నూనె లేకుండానే మంచి రుచితో "అటుకుల కట్లెట్లు" రెడీ అవుతాయి!
  • తర్వాత వీటిని టమాటా కెచప్ లేదా గ్రీన్ చట్నీతో తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్​ నెక్ట్​ లెవల్​లో ఉంటుంది.
No Oil Poha Cutlet Recipe
కొత్తిమీర (Getty Images)

టేస్టీ అండ్​ స్పైసీ "టమాటా నూడుల్స్​" - 10 నిమిషాల్లో రెడీ - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, స్నాక్స్​గా బెస్ట్​!

రాత్రి మిగిలిన అన్నంతో - పొద్దున్నే ఇలా "దోశలు" వేయండి! - సూపర్ టేస్ట్!

TAGGED:

INSTANT SNACK RECIPE
ZERO OIL SNACK RECIPE
EASY AND TASTY SNACK RECIPE
నూనె లేకుండానే టేస్టీ కట్​లెట్స్
NO OIL POHA CUTLET RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

తెలంగాణలో టూరిస్ట్​ పోలీసులు - పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ఇక ఫుల్​ సేఫ్టీ

నోరూరించే "ఎండు చేపలు - చింతచిగురు" - ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!

రాగిపిండితో రుచికరమైన "కుకీస్" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

ఇంజినీరింగ్‌ కొత్త ఫీజులు ఓ కొలిక్కి! - త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.