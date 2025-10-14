చుక్క నూనె లేకుండానే - కరకరలాడే "పోహా కట్లెట్స్" - పిల్లలకు చాలా బాగా నచ్చుతాయి!
-అటుకులు, ఆలూతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ - అప్పటికప్పుడు తక్కువ పదార్థాలతో రెడీ!
Published : October 14, 2025 at 1:50 PM IST
No Oil Poha Cutlet Recipe : నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో మెజార్టీ పీపుల్ ఇన్స్టంట్ ఫుడ్కు బాగా అలవాటు పడ్డారు. టిఫెన్స్ నుంచి స్నాక్స్ వరకు నిమిషాల్లో అయిపోయే వాటికే ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతున్నారు. అలాంటి వారందరి కోసం ఇప్పుడు ఒక రుచికరమైన స్నాక్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే, క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "అటుకుల కట్లెట్స్". ఎప్పుడూ అటుకులతో పోహా తిని బోరింగ్గా అనిపించిన వారికి ఇది మంచి రుచినిస్తుంది. పైగా వీటిని చుక్క నూనె లేకుండానే అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. జీరో ఆయిల్ అయినా టేస్ట్లో మాత్రం వంద మార్కులు కొట్టేస్తాయివి! తక్కువ పదార్థాలతో రెడీ అయ్యే వీటిని పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ సింపుల్ అంట్ టేస్టీ జీరో ఆయిల్ స్నాక్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
- ఒక కప్పు - అటుకులు
- మూడు - బంగాళదుంపలు
- పావు కప్పు - సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- మూడు చెంచాలు - పెరుగు
- రెండు చెంచాలు - ధనియాల పొడి
- అర చెంచా - పసుపు
- గుప్పెడు - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు
- అర చెంచా - నిమ్మరసం
- ఒక చెంచా - జీలకర్రపొడి
- ఒక చెంచా - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
- కారం - ఒక చెంచా
తయారీ విధానం :
- నూనె లేకుండా మంచి రుచికరంగా చేసుకునే ఈ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో అటుకులు, అర కప్పు నీళ్లు పోసి ఐదు నిమిషాల పాటు నాననివ్వాలి.
- అవి నానేలోపు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో బంగాళదుంపలను తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి.
- బంగాళదుంపలు ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయలను పావు కప్పు పరిమాణంలో సన్నగా తురుముకుని పక్కనుంచాలి. అలాగే, కొత్తిమీరను తరిగి పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మంచిగా ఉడికిన బంగాళదుంపలను వేడి నీరు వంపి పైన పొట్టు తొలగించి సన్నగా తురిమి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం ఐదు నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకున్న అటుకులను ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని ఆపై అందులో బంగాళదుంపల తురుము, కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, పెరుగు వేసుకుని ముందు ఒకసారి అవన్నీ కలిసేలా చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ బాగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు, కారం, జీలకర్రపొడి, పసుపు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, ధనియాలపొడి, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, నిమ్మరసం ఇలా ఒక్కొక్కటిగా యాడ్ చేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చక్కగా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న ముద్దలుగా చేసి కట్లెట్స్ మాదిరిగా వత్తుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం వాటిని నాన్స్టిక్ పాన్లో పరిచినట్లు పెట్టి సన్నని సెగ మీద కాలనివ్వాలి. అవి వన్ సైడ్ మంచిగా కాలి రంగు మారిన తర్వాత మరో వైపునకు తిరగేసి అటు వైపు కూడా కాల్చుకోవాలి.
- అవి రెండు వైపులా మంచిగా కాలాక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, చుక్క నూనె లేకుండానే మంచి రుచితో "అటుకుల కట్లెట్లు" రెడీ అవుతాయి!
- తర్వాత వీటిని టమాటా కెచప్ లేదా గ్రీన్ చట్నీతో తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్ లెవల్లో ఉంటుంది.
