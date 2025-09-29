చుక్క నూనె లేకుండానే రుచికరమైన "కబాబ్స్" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!
- పిల్లల కోసం సూపర్ స్నాక్ రెసిపీ - తక్కువ పదార్థాలతో ఎక్కువ రుచికరంగా!
Published : September 29, 2025 at 12:04 PM IST
No Oil Kabab Recipe : స్ట్రీట్ ఫుడ్లో చాలా మందికి ఇష్టమైన వాటిల్లో ఒకటి 'కబాబ్'. అయితే, నార్మల్గా కబాబ్ అనగానే ఎక్కువ మందికి చికెన్, మటన్ వంటి వాటితో ప్రిపేర్ చేసుకునేవే ముందుగా గుర్తొస్తాయి. కానీ, వెజిటేరియన్స్ కూడా సూపర్ టేస్టీగా తయారు చేసుకునే ఒక 'కబాబ్ రెసిపీ' ఉంది. నల్ల శనగలు, స్వీట్ కార్న్తో ప్రిపేర్ చేసుకునే ఈ కబాబ్స్ మంచి రుచికరంగా ఉంటాయి. అంతేకాదు, ఈ కబాబ్స్ను చుక్క నూనె లేకుండానే రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇవి ఆయిల్ లేకుండా చేసుకునేవైనా టేస్ట్లో ఏమాత్రం తేడా రాదు. అలాగే, వీటి తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలూ అవసరం లేదు. అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే ఇవి రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, నోరూరించే ఈ ఆయిల్ లెస్ కబాబ్లను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక కప్పు - నల్ల శనగలు
- పావు కప్పు - స్వీట్ కార్న్ గింజలు
- ముప్పావు కప్పు - సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు
- ఒక చెంచా - సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు
- గుప్పెడు - కొత్తిమీర తరుగు
- ఒక చెంచా - జీలకర్ర పొడి
- ఒక చెంచా - గరం మసాలా
- ఒక చెంచా - కారం
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
- రెండు చెంచాలు - నిమ్మరసం
తయారీ విధానం :
- ఈ ఆయిల్ లెస్ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో నల్ల శనగలు తీసుకుని ఒకసారి కడిగి ఆపై తగినన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
- అలాగే, మరో చిన్న బౌల్లో స్వీట్ కార్న్ గింజలను తీసుకుని వాటిని ఉడికించాలి.
- ఇవి ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి ముప్పావు కప్పు పరిమాణంలో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగుని సిద్ధం చేసుకోవాలి. అలాగే, వెల్లుల్లి తరుగు, కొత్తిమీర తరుగును రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు శనగలు మెత్తగా ఉడికాయనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని వేడి వాటర్ వడకట్టి ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని చల్లని నీళ్లు పోసి కాస్త చల్లారనివ్వాలి. అలాగే, స్వీట్ కార్న్ ఉడికిన తర్వాత వేడి నీళ్లు వంపేసి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో బాగా ఉడికించిన శనగలు వేసి మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, వెల్లుల్లి తరుగు, జీలకర్ర పొడి, గరంమసాలా, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, నిమ్మరసం, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, ఉడికించిన స్వీట్ కార్న్ యాడ్ చేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి. ఆపై ఒక్కోదాన్ని చేతిలోకి తీసుకుని కొంచెం అదిమి కబాబ్ షేప్ వచ్చేలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇలానే అన్ని ఉండలను కబాబ్స్లా చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ పెట్టుకుని అది వేడయ్యాక ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటిని వేయించడానికి అనుగుణంగా పాన్పై ఐదారు పెట్టుకుని కాల్చుకోవాలి.
- అవి వన్ సైడ్ మంచిగా కాలిన తర్వాత మరో వైపునకు తిరగేసి అటు వైపు కూడా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి.
- అలా అన్నింటిని వేయించుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, చుక్క నూనె లేకుండానే రుచికరమైన "కబాబ్స్" రెడీ అయిపోతాయి!
