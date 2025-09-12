ETV Bharat / offbeat

No Maida Samosa Recipe : వెదర్ కూల్​గా ఉన్నప్పుడు లేదా చల్లని సాయంత్రాలప్పుడు వేడి వేడిగా ఏదైనా స్నాక్ తినాలనిపించడం కామన్. అలాంటి సందర్భాల్లో చాలా మంది ఇష్టపడే వాటిల్లో "సమోసా" ముందు వరుసలో ఉంటుంది. పైన క్రిస్పీగా, లోపల స్టఫింగ్​తో కమ్మగా ఉండే వీటిని చిన్నా, పెద్దా అందరూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది సమోసాలను మైదా పిండితో ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. కానీ, మైదా ఆరోగ్యానికి ఎంత మంచిది కాదు. అందుకే, మీకోసం చల్లని వాతావరణం వేళ ఒక హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, గోధుమపిండితో కరకరలాడే "సమోసాలు". ఈ చిన్న టెక్నిక్ ఫాలో అవుతూ వీటిని చేసుకున్నారంటే పర్ఫెక్ట్ షేప్​లో స్ట్రీట్ స్టైల్ మాదిరిగా క్రిస్పీగా, మంచి రుచికరంగా వస్తాయి. బిగినర్స్ కూడా ఈ సమోసాలను పర్ఫెక్ట్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి, అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నాలుగు కప్పులు - గోధుమపిండి
  • నాలుగు టీస్పూన్లు - ఉప్మా రవ్వ
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - నెయ్యి
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
తయారీ విధానం :

  • ఈ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ సమోసా తయారీకి ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లో గోధుమపిండి, ఉప్మా రవ్వ, నెయ్యి, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకొని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ మరీ మెత్తగా, చపాతీ పిండిలా కాకుండా సెమీ సాఫ్ట్​గా పిండిని కలుపుకోవాలి.
  • అలా పిండిని కలిపిన తర్వాత గిన్నెపై మూతపెట్టి పావుగంట పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఆలోపు సమోసాలోకి స్టఫింగ్​ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
స్టఫింగ్ కోసం :

  • రెండు కప్పులు - సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు
  • అర కప్పు - అటుకులు
  • ఆరేడు - పచ్చిమిర్చి
  • తగినంత - కారం
  • రెండు టీస్పూన్లు - ధనియాల పొడి
  • ఒక టీస్పూన్ - గరంమసాలా
  • ఒక టీస్పూన్ - జీలకర్ర పొడి
  • ఒక టీస్పూన్ - చాట్ మసాలా
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • కొద్దిగా - పసుపు
  • రెండు పిడికెళ్ల - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు
  • స్టఫింగ్ కోసం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసకుని అందులో సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ తరుగు, అటుకులు, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసుకుని చేతితో బాగా ప్రెస్ చేస్తూ మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమాన్ని బాగా కలిపిన తర్వాత రుచికి తగినంత కారం, గరంమసాలా, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, చాట్ మసాలా, టేస్ట్​కి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని మరోసారి పదార్థాలన్నీ బాగా కలిసేలా కలిపి ఐదు నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
  • ఈలోపు సమోసాలు ఊడిపోకుండా ఉండడానికి ఒక చిన్న బౌల్​లో రెండు టీస్పూన్ల గోధుమపిండి, కొద్దిగా వాటర్ తీసుకుని ఉండలు లేకుండా పేస్ట్​లా కలిపి రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న గోధుమపిండిని తీసుకుని చేతితో వత్తుతూ మరోసారి బాగా కలపాలి. ఆపై ఆ పిండి ముద్దను నాలుగు సమాన ఉండలుగా చేయాలి.

  • తర్వాత ఒక పిండి ఉండను తీసుకుని పొడి పిండిలో అద్ది చపాతీ పీటపై వీలైనంత పల్చని చపాతీలా వత్తుకోవాలి.
  • ఆపై ఆ పల్చిన చపాతీని స్టవ్ మీద వేడెక్కిన పెనంపై వేసి రెండు వైపులా దోరగా కాల్చుకోవాలి.
  • "చపాతీని కాల్చి చేసుకోవడం"(ఈ ట్రిక్ ఫాలో అవడం) ద్వారా సమోసాలను చక్కగా ఫోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే, క్రిస్పీనెస్ కూడా ఎక్కువసేపు ఉంటుంది. అలాగే, నాలుగు పిండి ఉండలను వెడల్పాటి చపాతీల్లా చేసుకుని కాల్చుకోవాలి.
  • అన్ని చపాతీలను మంచిగా కాల్చుకున్నాక చాకుతో వాటి ఎడ్జెస్ కట్ చేయాలి. ఆపై స్క్వేర్ షేప్ చపాతీలను మీకు కావాల్సిన పరిమాణంలో సమోసా షీట్స్​లా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఒక్కో షీట్​ని తీసుకుని సమోసా షేప్ వచ్చేలా ఫోల్డ్ చేసి అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న స్టఫింగ్​ను సరిపడా నింపుకోవాలి.
  • తర్వాత అంచులు ఊడిపోకుండా ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న తడి పిండిని అప్లై చేసి అంచులను చక్కగా కవర్ చేసి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలాగే మిగతా షీట్స్​ను సమోసాల్లా చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి హీట్ చేయాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న సమోసాలను వేయించడానికి సరిపడా వేసుకోవాలి.
  • ఆపై కాసేపు కాలనిచ్చి తర్వాత అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో సమోసాలు క్రిస్పీగా, మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • అవి మంచిగా వేగి సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకొని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అంతే, గోధుమపిండితో కరకరలాడే "ఆనియన్ సమోసా" తయారవుతుంది!
  • వీటిని టమాటా సాస్, కొద్దిగా ఫ్రై చేసిన పచ్చిమిర్చితో కలిపి తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్ అద్భుతంగా ఉంటుంది.
చిట్కాలు :

  • ఈ రెసిపీలో కొద్దిగా ఉప్మా రవ్వ యాడ్ చేసుకోవడం ద్వారా సమోసాలు క్రిస్పీగా, మంచి రుచికరంగా వస్తాయి.
  • అలాగే, స్టఫింగ్​లో అటుకులు వేయడం ద్వారా ఉల్లిపాయల్లో ఊరే నీళ్లను అవి పీల్చుకొని సాఫ్ట్​గా అవుతాయి. స్టఫింగ్ కూడా తడిగా లేకుండా ఉండడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది.

