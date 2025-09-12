మైదా లేకుండానే "ఆనియన్ సమోసా" - ఈ టెక్నిక్తో కరకరలాడుతాయి!
స్ట్రీట్ ఫుడ్ టేస్ట్ ఎంజాయ్ చేస్తారు! - సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!
Published : September 12, 2025 at 10:09 AM IST
No Maida Samosa Recipe : వెదర్ కూల్గా ఉన్నప్పుడు లేదా చల్లని సాయంత్రాలప్పుడు వేడి వేడిగా ఏదైనా స్నాక్ తినాలనిపించడం కామన్. అలాంటి సందర్భాల్లో చాలా మంది ఇష్టపడే వాటిల్లో "సమోసా" ముందు వరుసలో ఉంటుంది. పైన క్రిస్పీగా, లోపల స్టఫింగ్తో కమ్మగా ఉండే వీటిని చిన్నా, పెద్దా అందరూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది సమోసాలను మైదా పిండితో ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. కానీ, మైదా ఆరోగ్యానికి ఎంత మంచిది కాదు. అందుకే, మీకోసం చల్లని వాతావరణం వేళ ఒక హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, గోధుమపిండితో కరకరలాడే "సమోసాలు". ఈ చిన్న టెక్నిక్ ఫాలో అవుతూ వీటిని చేసుకున్నారంటే పర్ఫెక్ట్ షేప్లో స్ట్రీట్ స్టైల్ మాదిరిగా క్రిస్పీగా, మంచి రుచికరంగా వస్తాయి. బిగినర్స్ కూడా ఈ సమోసాలను పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి, అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
"మిర్చీ బజ్జీలు" బండి మీద అమ్మే టేస్ట్ రావట్లేదా? - "పిండి" ఇలా కలిపితే సూపర్ వస్తాయి!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నాలుగు కప్పులు - గోధుమపిండి
- నాలుగు టీస్పూన్లు - ఉప్మా రవ్వ
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - నెయ్యి
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
తయారీ విధానం :
- ఈ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ సమోసా తయారీకి ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో గోధుమపిండి, ఉప్మా రవ్వ, నెయ్యి, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకొని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ మరీ మెత్తగా, చపాతీ పిండిలా కాకుండా సెమీ సాఫ్ట్గా పిండిని కలుపుకోవాలి.
- అలా పిండిని కలిపిన తర్వాత గిన్నెపై మూతపెట్టి పావుగంట పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఆలోపు సమోసాలోకి స్టఫింగ్ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
స్టఫింగ్ కోసం :
- రెండు కప్పులు - సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు
- అర కప్పు - అటుకులు
- ఆరేడు - పచ్చిమిర్చి
- తగినంత - కారం
- రెండు టీస్పూన్లు - ధనియాల పొడి
- ఒక టీస్పూన్ - గరంమసాలా
- ఒక టీస్పూన్ - జీలకర్ర పొడి
- ఒక టీస్పూన్ - చాట్ మసాలా
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- కొద్దిగా - పసుపు
- రెండు పిడికెళ్ల - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు
- స్టఫింగ్ కోసం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసకుని అందులో సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ తరుగు, అటుకులు, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసుకుని చేతితో బాగా ప్రెస్ చేస్తూ మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమాన్ని బాగా కలిపిన తర్వాత రుచికి తగినంత కారం, గరంమసాలా, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, చాట్ మసాలా, టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని మరోసారి పదార్థాలన్నీ బాగా కలిసేలా కలిపి ఐదు నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- ఈలోపు సమోసాలు ఊడిపోకుండా ఉండడానికి ఒక చిన్న బౌల్లో రెండు టీస్పూన్ల గోధుమపిండి, కొద్దిగా వాటర్ తీసుకుని ఉండలు లేకుండా పేస్ట్లా కలిపి రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న గోధుమపిండిని తీసుకుని చేతితో వత్తుతూ మరోసారి బాగా కలపాలి. ఆపై ఆ పిండి ముద్దను నాలుగు సమాన ఉండలుగా చేయాలి.
కేరళ స్పెషల్ "స్వీట్ వడలు" - నూనె పీల్చకుండా భలే కమ్మగా!
- తర్వాత ఒక పిండి ఉండను తీసుకుని పొడి పిండిలో అద్ది చపాతీ పీటపై వీలైనంత పల్చని చపాతీలా వత్తుకోవాలి.
- ఆపై ఆ పల్చిన చపాతీని స్టవ్ మీద వేడెక్కిన పెనంపై వేసి రెండు వైపులా దోరగా కాల్చుకోవాలి.
- "చపాతీని కాల్చి చేసుకోవడం"(ఈ ట్రిక్ ఫాలో అవడం) ద్వారా సమోసాలను చక్కగా ఫోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే, క్రిస్పీనెస్ కూడా ఎక్కువసేపు ఉంటుంది. అలాగే, నాలుగు పిండి ఉండలను వెడల్పాటి చపాతీల్లా చేసుకుని కాల్చుకోవాలి.
- అన్ని చపాతీలను మంచిగా కాల్చుకున్నాక చాకుతో వాటి ఎడ్జెస్ కట్ చేయాలి. ఆపై స్క్వేర్ షేప్ చపాతీలను మీకు కావాల్సిన పరిమాణంలో సమోసా షీట్స్లా కట్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఒక్కో షీట్ని తీసుకుని సమోసా షేప్ వచ్చేలా ఫోల్డ్ చేసి అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న స్టఫింగ్ను సరిపడా నింపుకోవాలి.
- తర్వాత అంచులు ఊడిపోకుండా ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న తడి పిండిని అప్లై చేసి అంచులను చక్కగా కవర్ చేసి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలాగే మిగతా షీట్స్ను సమోసాల్లా చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి హీట్ చేయాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న సమోసాలను వేయించడానికి సరిపడా వేసుకోవాలి.
- ఆపై కాసేపు కాలనిచ్చి తర్వాత అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్లో సమోసాలు క్రిస్పీగా, మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- అవి మంచిగా వేగి సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకొని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అంతే, గోధుమపిండితో కరకరలాడే "ఆనియన్ సమోసా" తయారవుతుంది!
- వీటిని టమాటా సాస్, కొద్దిగా ఫ్రై చేసిన పచ్చిమిర్చితో కలిపి తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్ అద్భుతంగా ఉంటుంది.
చిట్కాలు :
- ఈ రెసిపీలో కొద్దిగా ఉప్మా రవ్వ యాడ్ చేసుకోవడం ద్వారా సమోసాలు క్రిస్పీగా, మంచి రుచికరంగా వస్తాయి.
- అలాగే, స్టఫింగ్లో అటుకులు వేయడం ద్వారా ఉల్లిపాయల్లో ఊరే నీళ్లను అవి పీల్చుకొని సాఫ్ట్గా అవుతాయి. స్టఫింగ్ కూడా తడిగా లేకుండా ఉండడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది.
సొరకాయతో కరకరలాడే "పకోడీలు" - పావు గంటలో రెడీ - స్నాక్స్గా పర్ఫెక్ట్!