Nimmakaya Karam in Telugu : సాధారణంగా నిమ్మకాయలతో రుచికరమైన పులిహోర చేస్తుంటారు. పండుగలు, వ్రతాలు, నోములు వంటి సమయాల్లో పులిహోర ప్రసాదంగా చేస్తుంటాం. అలాగే బాగా పండిన నిమ్మకాయలతో నిల్వ పచ్చడి కూడా పెడుతుంటారు. కానీ, నిమ్మకాయలతో మీరు ఎప్పుడైనా ఇలా " ఇన్స్టంట్ చట్నీ" ప్రిపేర్ చేశారా? వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ నిమ్మకాయ చట్నీ పుల్లపుల్లగా, కారంగా ఎంతో బాగుంటుంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ చట్నీని నిమ్మకాయ కారం అని కూడా అంటారు. ఒక్కసారి ఈ నిమ్మకాయ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే నెల రోజుల వరకు తాజాగా ఉంటుంది.
"కాకరకాయ కూర" నచ్చడం లేదా? - 'ఇలా' చేస్తే పిల్లలైనా సరే మళ్లీ కావాలంటారు!
నిమ్మకాయ కారం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు
- నిమ్మకాయలు - 5
- ఎండుమిర్చి - 15
- చిటికెడు - మెంతులు
- టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
- అర టీ స్పూన్ -ఆవాలు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తాలింపు కోసం
- టీ స్పూన్ - ఆయిల్
- అర టీ స్పూన్ - ఆవాలు
- అర టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
- అర టీ స్పూన్ - మినప్పప్పు
- అర టీ స్పూన్ - శనగపప్పు
- చిటికెడు - ఇంగువ
- కరివేపాకు - 2
- ఎండుమిర్చి - 2
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ముందుగా నిమ్మకాయలు శుభ్రంగా కడిగి రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆపై ఒక చిన్న గిన్నెలోకి గింజలు లేకుండా నిమ్మరసం పిండుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న నిమ్మరసం పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్పై కడాయి పెట్టి చిటికెడు మెంతులు వేసి వేయించండి. మెంతులు కాస్త ఎర్రగా ఫ్రై అయ్యాక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఎండుమిర్చి వేసి వేయించండి. ఈ నిమ్మకాయ కారంలోకి ఎండుమిర్చి కాస్త ఎక్కువగా ఉంటేనే రుచి బాగుంటుంది.
- ఎండుమిర్చి దోరగా ఫ్రై అయ్యాక ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఎండుమిర్చి మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఒక మిక్సీ గిన్నెలోకి తీసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక్కడ మీరు రోలులో కూడా ఎండుమిర్చి మిశ్రమం మెత్తగా రుబ్బుకోవచ్చు.
- గ్రైండ్ చేసిన ఎండుమిర్చి మిశ్రమం ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోండి. ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపండి. తర్వాత ఇందులో నిమ్మరసం వేసి బాగా కలపండి. ఈ స్టేజ్లోనే నిమ్మకాయ కారంలో ఉప్పు టేస్ట్ చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ నిమ్మకాయ కారం మరీ ఎక్కువ పులుపుగా అనిపిస్తే కొద్దిగా ఉప్పు, కారం వేసి మిక్స్ చేసుకోండి.
- ఇప్పుడు తాలింపు పెట్టడం కోసం స్టవ్ పై కడాయి పెట్టండి. ఇందులో టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక అర టీ స్పూన్ చొప్పున ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసి వేయించండి.
- తాలింపు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక చిటికెడు ఇంగువ, కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి వేసి వేయించి నిమ్మకాయ కారంలో వేసి కలపండి.
అంతే ఇలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన నిమ్మకాయ కారం మీ ముందుంటుంది. ఈ నిమ్మకాయ కారం ఎయిర్టైట్ గాజు సీసాలో స్టోర్ చేసుకుంటే తాజాగా ఉంటుంది. ఈ నిమ్మకాయం వేడివేడి అన్నంతో తినొచ్చు. అలాగే ఇడ్లీ, దోసె వంటి టిఫిన్స్లోకి కూడా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. టేస్టీ నిమ్మకాయ కారం తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి తప్పక ట్రై చేయండి!
మైదా లేకుండా పిల్లలకు ఎంతో ఇష్టమైన "కప్ కేక్స్" - ఎగ్ కలపకుండా రుచికరంగా ఇలా ట్రై చేయండి!
అసలైన "వెల్లులి చారు" - నాన్వెజ్ కర్రీలు, ఫ్రైతో అన్నంలోకి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!