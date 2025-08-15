ETV Bharat / offbeat

అప్పటికప్పుడు 15 నిమిషాల్లో "నిమ్మకాయ చట్నీ" -పుల్లపుల్లగా, కారంగా ఎంతో రుచి -నెల రోజులు నిల్వ! - NIMMAKAYA KARAM RECIPE

నిమ్మకాయలతో పులిహోర మాత్రమే కాదు -ఇలా రుచికరమైన నిమ్మకాయ కారం కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!

Nimmakaya Karam in Telugu
Nimmakaya Karam in Telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 10:49 AM IST

Nimmakaya Karam in Telugu : సాధారణంగా నిమ్మకాయలతో రుచికరమైన పులిహోర చేస్తుంటారు. పండుగలు, వ్రతాలు, నోములు వంటి సమయాల్లో పులిహోర ప్రసాదంగా చేస్తుంటాం. అలాగే బాగా పండిన నిమ్మకాయలతో నిల్వ పచ్చడి కూడా పెడుతుంటారు. కానీ, నిమ్మకాయలతో మీరు ఎప్పుడైనా ఇలా " ఇన్​స్టంట్​ చట్నీ" ప్రిపేర్ చేశారా? వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ నిమ్మకాయ చట్నీ పుల్లపుల్లగా, కారంగా ఎంతో బాగుంటుంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ చట్నీని నిమ్మకాయ కారం అని కూడా అంటారు. ఒక్కసారి ఈ నిమ్మకాయ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే నెల రోజుల వరకు తాజాగా ఉంటుంది.

నిమ్మకాయలు
నిమ్మకాయలు (getty images)

నిమ్మకాయ కారం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు

  • నిమ్మకాయలు - 5
  • ఎండుమిర్చి - 15
  • చిటికెడు - మెంతులు
  • టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
  • అర టీ స్పూన్ -ఆవాలు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
red chilli
red chilli (getty images)

తాలింపు కోసం

  • టీ స్పూన్ - ఆయిల్
  • అర టీ స్పూన్ - ఆవాలు
  • అర టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
  • అర టీ స్పూన్ - మినప్పప్పు
  • అర టీ స్పూన్ - శనగపప్పు
  • చిటికెడు - ఇంగువ
  • కరివేపాకు - 2
  • ఎండుమిర్చి - 2
జీలకర్ర
జీలకర్ర (getty images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ముందుగా నిమ్మకాయలు శుభ్రంగా కడిగి రెండు ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. ఆపై ఒక చిన్న గిన్నెలోకి గింజలు లేకుండా నిమ్మరసం పిండుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న నిమ్మరసం పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​పై కడాయి పెట్టి చిటికెడు మెంతులు వేసి వేయించండి. మెంతులు కాస్త ఎర్రగా ఫ్రై అయ్యాక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఎండుమిర్చి వేసి వేయించండి. ఈ నిమ్మకాయ కారంలోకి ఎండుమిర్చి కాస్త ఎక్కువగా ఉంటేనే రుచి బాగుంటుంది.
  • ఎండుమిర్చి దోరగా ఫ్రై అయ్యాక ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఎండుమిర్చి మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఒక మిక్సీ గిన్నెలోకి తీసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
curry leaves
curry leaves (getty images)
  • ఇక్కడ మీరు రోలులో కూడా ఎండుమిర్చి మిశ్రమం మెత్తగా రుబ్బుకోవచ్చు.
  • గ్రైండ్ చేసిన ఎండుమిర్చి మిశ్రమం ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోండి. ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపండి. తర్వాత ఇందులో నిమ్మరసం వేసి బాగా కలపండి. ఈ స్టేజ్​లోనే నిమ్మకాయ కారంలో ఉప్పు టేస్ట్ చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ నిమ్మకాయ కారం మరీ ఎక్కువ పులుపుగా అనిపిస్తే కొద్దిగా ఉప్పు, కారం వేసి మిక్స్ చేసుకోండి.
  • ఇప్పుడు తాలింపు పెట్టడం కోసం స్టవ్​ పై కడాయి పెట్టండి. ఇందులో టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక అర టీ స్పూన్ చొప్పున ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసి వేయించండి.
  • తాలింపు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక చిటికెడు ఇంగువ, కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి వేసి వేయించి నిమ్మకాయ కారంలో వేసి కలపండి.
ఆవాలు
ఆవాలు (getty images)

అంతే ఇలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన నిమ్మకాయ కారం మీ ముందుంటుంది. ఈ నిమ్మకాయ కారం ఎయిర్​టైట్​ గాజు సీసాలో స్టోర్ చేసుకుంటే తాజాగా ఉంటుంది. ఈ నిమ్మకాయం వేడివేడి అన్నంతో తినొచ్చు. అలాగే ఇడ్లీ, దోసె వంటి టిఫిన్స్​లోకి కూడా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. టేస్టీ నిమ్మకాయ కారం తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి తప్పక ట్రై చేయండి!

