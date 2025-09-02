ETV Bharat / offbeat

ఎన్నడూ చేయని నయా స్టైల్ "వంకాయ కూర" - పల్లీ పొడితో ఇలా చేశారంటే టేస్ట్ అద్భుతం! - NEW STYLE VANKAYA CURRY RECIPE

వంకాయతో నోరూరించే 'కర్రీ' - అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది!

New Style Vankaya Curry Recipe
New Style Vankaya Curry Recipe (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 2, 2025 at 12:05 PM IST

3 Min Read

New Style Vankaya Curry Recipe : కూరగాయల్లో రారాజుగా చెప్పుకునే వంకాయతో ఎలాంటి వంటకాలు చేసినా అద్భుతమైన రుచితో నోరూరిస్తాయి. అయితే, నార్మల్​గా చాలా మంది వంకాయతో గుత్తొంకాయ కర్రీ, పచ్చడి, పులుసు వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. ఎంత ఇష్టమైనప్పటికీ వంకాయతో ఎప్పుడూ ఒకే రకమైన వంటలు తినాలంటే ఎవరికైనా బోరింగ్​గానే అనిపిస్తుంది. అందుకే, మీకోసం ఒక నయా స్టైల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, పల్లీ మసాలా పొడితో నోరూరించే "వంకాయ కూర". ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఎన్నడూ తినని సరికొత్త రుచిని ఆస్వాదిస్తారు. ఈ కర్రీ పిల్లలతో పాటు వంకాయ అంటే నచ్చని వాళ్లకు కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ఇది వేడివేడి అన్నంతో పాటు చపాతీ, రోటీ ఇలా దేనిలోకైనా సూపర్​ కాంబినేషన్​గా నిలుస్తుంది. మరి, ఈ నోరూరించే కొత్తరకం వంకాయ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

New Style Vankaya Curry Recipe
వంకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ :

  • గుండ్రటి వంకాయలు - 10 నుంచి 12
  • నూనె - తగినంత
  • ఉల్లిపాయలు - మూడ్నాలుగు(చిన్న సైజ్​వి)
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • చింతపండు గుజ్జు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
New Style Vankaya Curry Recipe
పల్లీలు (Getty Images)

పల్లీ మసాలా పొడి కోసం :

  • పల్లీలు - కొన్ని
  • కొబ్బరి తురుము - రెండు చెంచాలు
  • ఆవాలు - పావు చెంచా
  • జీలకర్ర - పావు చెంచా
  • ధనియాలు - పావు చెంచా
  • నువ్వులు - రెండు చెంచాలు

New Style Vankaya Curry Recipe
నువ్వులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ నోరూరించే వంకాయ కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా పర్పుల్ కలర్​ తాజా గుండ్రటి వంకాయలను తీసుకొని చాకుతో అక్కక్కడ గాట్లు పెట్టుకోవాలి.
  • ఆపై ఒక గిన్నెలో నీళ్లు తీసుకుని అందులో ఉప్పు, గాట్లు పెట్టిన వంకాయలను వేసి రెండు మూడు నిమిషాల పాటు ఉండనివ్వాలి.
  • ఆలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన పల్లీ మసాలా పొడిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ముందుగా స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని పల్లీలను వేసి దోరగా వేయించాలి.
  • అవి వేగిన తర్వాత అందులోనే కొబ్బరి తురుము, ఆవాలు, జీలకర్ర, ధనియాలు, తెల్ల నువ్వులు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో అన్నింటినీ 5 నిమిషాల పాటు వేయించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లార్చుకోవాలి.
  • తర్వాత మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో చల్లారిన పల్లీల మిశ్రమాన్ని వేసి మెత్తని పొడిలా మిక్సీ పట్టుకొని పక్కనుంచాలి.
New Style Vankaya Curry Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కర్రీ తయారీ కోసం కడాయి పెట్టుకొని నాలుగైదు చెంచాల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్​ లైట్​గా హీట్ అయ్యాక గాట్లు పెట్టుకున్న వంకాయలను వేసుకొని రెండు వైపులా చక్కగా కాల్చుకొని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం అదే పాన్‌లో మీడియం సైజ్​లో కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వేయించాలి. ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక వాటిని మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకొని మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకొని పక్కనుంచాలి.

New Style Vankaya Curry Recipe
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • తర్వాత అదే కడాయిలో కర్రీ కోసం అదనంగా మరికొద్దిగా నూనె వేసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత జీలకర్ర, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసుకొని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు మగ్గనివ్వాలి.
  • అవి మగ్గిన తర్వాత పసుపు, టేస్ట్​కి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి. ఆపై ముందుగా మిక్సీ పట్టుకొని పక్కనుంచిన ఉల్లిపాయ పేస్ట్, పల్లీ మసాలా పొడి మిశ్రమం, కొద్దిగా చింతపండు గుజ్జు యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక్కడ చింతపండు గుజ్జుని మీరు తినే పలుపుని బట్టి ఎక్కువ లేదా తక్కువ యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
New Style Vankaya Curry Recipe
చింతపండు (Getty Images)
  • మిశ్రమం మొత్తాన్ని చక్కగా మిక్స్ చేసిన తర్వాత కలుపుతూ ఒక నిమిషం పాటు వేయించాలి.
  • ఆ వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న వంకాయలు, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు సన్నని సెగపై ఉడికించుకొని దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, కమ్మని రుచితో నోరూరించే "వంకాయ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!

