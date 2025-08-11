ETV Bharat / offbeat

పల్లీలను నానబెట్టి "చట్నీ" చేసుకోండి - సూపర్​ టేస్ట్​ - ఏ టిఫెన్​కైనా పర్ఫెక్ట్​! - NEW STYLE PEANUT CHUTNEY

ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా పల్లీలను నానబెట్టి పచ్చడి చేయండి - మరీ మరీ ఇష్టంగా తింటారు!

New Style Peanut Chutney
New Style Peanut Chutney (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 11, 2025 at 7:30 PM IST

3 Min Read

New Style Peanut Chutney: ఇడ్లీ, దోశ, వడ, ఊతప్పం ఇలా టిఫెన్​ ఏదైనా మెజార్టీ పీపుల్​కు వాటికి కాంబినేషన్​గా పల్లీ చట్నీ ఉండాల్సిందే. నచ్చిన టిఫెన్​ను పల్లీ చట్నీలో ముంచుకుని తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్​ వేరే లెవల్​. ఇక కొంత మంది అయితే చట్నీ బాగుందంటే టిఫెన్​ కన్నా ఎక్కువ తినేస్తారు. అయితే పల్లీ చట్నీ చేయడం అందరికీ చేయడం రాదు. పల్లీలు సరిగ్గా వేగకపోయినా, మిర్చి ఘాటు తక్కువైనా రుచి వెంటనే మారుతుంది. అయితే ఇకపై అటువంటి టెన్షన్స్​ లేకుండా చాలా సింపుల్​గా పల్లీ చట్నీ చేసుకోవచ్చు. అది కూడా పల్లీలను నానబెట్టి. ఈ చట్నీ చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీనే. మరి లేట్​ చేయకుండా పల్లీ చట్నీ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Peanuts
పల్లీలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పల్లీలు - 1 కప్పు
  • కొబ్బరి ముక్కలు - పావు కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 8
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
  • అల్లం తరుగు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - గుప్పెడు
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - సరిపడా
Coconut
పచ్చి కొబ్బరి (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 2 టీస్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • శనగపప్పు - అర టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్​
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
Chilli
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • సూపర్​ టేస్టీ అండ్​ హెల్దీ పల్లీ చట్నీ కోసం ముందుగా ఓ గిన్నెలోకి కప్పు పల్లీలు తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వాటర్​ పోసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఇలా రెండు మూడు సార్లు నీళ్లు పోసి క్లీన్​ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి సుమారు 8 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • పల్లీలు నానిన తర్వాత అందులోని నీటిని వంపేసి మరో రెండు సార్లు కడిగి పక్కన ఉంచాలి.
Garlic
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • మిక్సీజార్​లోకి నానబెట్టిన పల్లీలు, కొబ్బరి ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తుంపలు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం తరుగు, కొత్తిమీర, చింతపండు వేసి ఓసారి బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొన్ని వాటర్​ పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. ఇలా రుబ్బుకున్న పచ్చడిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
Peanut Chutney
పల్లీ చట్నీ (ETV Bharat)
  • ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మరికాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • చివరగా ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా వేయించిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఈ తాలింపును ముందుగా గ్రైండ్​ చేసుకున్న పచ్చడిలో వేసి కలిపి సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే పల్లీ చట్నీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Peanut Chutney
పల్లీ చట్నీ (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • ఈ పచ్చడి కోసం పల్లీలు ఎంత బాగా నానితే రుచి అంతబాగుంటుంది. కాబట్టి ఎక్కువ సేపు నానేలా చూసుకోవాలి. ఒకవేళ ఈ చట్నీని ఉదయం చేసుకోవాలనుకుంటే ముందు రోజు రాత్రే నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. అదే సాయంత్రం అనుకుంటే అదే రోజు ఉదయం నానబెడితే చాలు.
  • పచ్చి మిరపకాయలను పైన చెప్పిన కొలత ప్రకారం కాకుండా మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా కలుపుకోవాలి.
  • చింతపండు వద్దనుకుంటే చట్నీ మరింత రుచికరంగా ఉండటానికి నిమ్మరసం అయినా యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • ఈ చట్నీని రోటీ, అన్నంలోకి కలుపుకుని తినాలనుకుంటే కాస్త బరకగా, అదే టిఫెన్స్​లోకి అయితే మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.

