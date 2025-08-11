New Style Peanut Chutney: ఇడ్లీ, దోశ, వడ, ఊతప్పం ఇలా టిఫెన్ ఏదైనా మెజార్టీ పీపుల్కు వాటికి కాంబినేషన్గా పల్లీ చట్నీ ఉండాల్సిందే. నచ్చిన టిఫెన్ను పల్లీ చట్నీలో ముంచుకుని తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్ వేరే లెవల్. ఇక కొంత మంది అయితే చట్నీ బాగుందంటే టిఫెన్ కన్నా ఎక్కువ తినేస్తారు. అయితే పల్లీ చట్నీ చేయడం అందరికీ చేయడం రాదు. పల్లీలు సరిగ్గా వేగకపోయినా, మిర్చి ఘాటు తక్కువైనా రుచి వెంటనే మారుతుంది. అయితే ఇకపై అటువంటి టెన్షన్స్ లేకుండా చాలా సింపుల్గా పల్లీ చట్నీ చేసుకోవచ్చు. అది కూడా పల్లీలను నానబెట్టి. ఈ చట్నీ చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీనే. మరి లేట్ చేయకుండా పల్లీ చట్నీ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పల్లీలు - 1 కప్పు
- కొబ్బరి ముక్కలు - పావు కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 8
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
- అల్లం తరుగు - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - గుప్పెడు
- చింతపండు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - సరిపడా
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 2 టీస్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- శనగపప్పు - అర టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఎండుమిర్చి - 2
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
తయారీ విధానం:
- సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ పల్లీ చట్నీ కోసం ముందుగా ఓ గిన్నెలోకి కప్పు పల్లీలు తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వాటర్ పోసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఇలా రెండు మూడు సార్లు నీళ్లు పోసి క్లీన్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి సుమారు 8 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- పల్లీలు నానిన తర్వాత అందులోని నీటిని వంపేసి మరో రెండు సార్లు కడిగి పక్కన ఉంచాలి.
- మిక్సీజార్లోకి నానబెట్టిన పల్లీలు, కొబ్బరి ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తుంపలు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం తరుగు, కొత్తిమీర, చింతపండు వేసి ఓసారి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొన్ని వాటర్ పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా రుబ్బుకున్న పచ్చడిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
- ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మరికాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- చివరగా ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా వేయించిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఈ తాలింపును ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడిలో వేసి కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే పల్లీ చట్నీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ పచ్చడి కోసం పల్లీలు ఎంత బాగా నానితే రుచి అంతబాగుంటుంది. కాబట్టి ఎక్కువ సేపు నానేలా చూసుకోవాలి. ఒకవేళ ఈ చట్నీని ఉదయం చేసుకోవాలనుకుంటే ముందు రోజు రాత్రే నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. అదే సాయంత్రం అనుకుంటే అదే రోజు ఉదయం నానబెడితే చాలు.
- పచ్చి మిరపకాయలను పైన చెప్పిన కొలత ప్రకారం కాకుండా మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా కలుపుకోవాలి.
- చింతపండు వద్దనుకుంటే చట్నీ మరింత రుచికరంగా ఉండటానికి నిమ్మరసం అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- ఈ చట్నీని రోటీ, అన్నంలోకి కలుపుకుని తినాలనుకుంటే కాస్త బరకగా, అదే టిఫెన్స్లోకి అయితే మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
ప్రెషర్ కుక్కర్లో "పనీర్ బటర్ మసాలా" - చిక్కటి గ్రేవీతో కమ్మగా ఉంటుంది!
బ్రెడ్ స్లైసులతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "స్నాక్" - నూనె పీల్చకుండా, స్టఫ్ఫింగ్తో కమ్మగా!