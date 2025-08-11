Essay Contest 2025

వెల్లుల్లి, టమాటాలను కాల్చి ఇలా "రసం" పెట్టండి - డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్​తో భలే కమ్మగా ఉంటుంది! - NEW STYLE GARLIC RASAM RECIPE

కాల్చిన వెల్లుల్లి, టమాటాలతో అద్దిరిపోయే 'చారు' - వేడి వేడి అన్నంలోకి సూపర్!

New Style Garlic Rasam Recipe
Garlic Rasam Recipe (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 11, 2025 at 11:34 AM IST

3 Min Read

New Style Garlic Rasam Recipe : వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు వేడి వేడి అన్నంలో ఘాటుఘాటుగా, కారంకారంగా ఏదైనా రసం లేదా చారు పోసుకొని తింటుంటే కలిగే ఆ ఫీల్ అద్దిరిపోతుంది. చిన్నా, పెద్దా అందరికీ ఇలా తినడం నచ్చుతుంది. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ ఎప్పుడూ టమాటా రసం, చింతపండు రసం వంటివి ఎక్కువ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఎంత ఇష్టమైనప్పటికీ ఈ రసం రెసిపీలను ఎప్పుడూ ఒకేలా తినాలన్నా బోరింగ్​గా అనిపిస్తుంది. అందుకే మీకోసం ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, కాల్చిన వెల్లుల్లి, టమాటాలతో కమ్మని "రసం". ఈ స్టైల్​లో చేశారంటే డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్​తో రసం చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్భుతమైన రుచిని అందిస్తుంది. పైగా దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా తేలికే! మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ రసం రెసిపీకి అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Rasam Recipe
Garlic (Getty Images)

అవసరమైన పదార్థాలు :

వెల్లుల్లి పొడి కోసం :

  • మీడియం సైజ్ వెల్లుల్లి గడ్డ - ఒకటి
  • ఎండుమిర్చి - రెండు
  • టమాటాలు - రెండు(చిన్న సైజ్​వి)
  • జీలకర్ర - అరటీస్పూన్
  • మిరియాలు - అర చెంచా
  • మెంతులు - కొద్దిగా
  • ధనియాలు - అరటీస్పూన్
  • ఇంగువ - చిటికెడు
Rasam Recipe
Garlic (ETV Bharat)

రసం కోసం :

  • చింతపండు - చిన్న నిమ్మకాయంత
  • నూనె - ఒకట్రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - రెండు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పసుపు - పావుటీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

Rasam Recipe
Tomatoes (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఘుమఘుమలాడే ఈ రసం రెసిపీ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో చింతపండుని తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అది మునిగేవరకు వాటర్ పోసి పది నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • చింతపండు నానేలోపు స్టవ్ మీద ఒక స్టాండ్ ఉంచి దానిపై వెల్లుల్లి గడ్డను పట్టుకారుతో పట్టుకొని అన్ని వైపులా తిప్పుతూ పైన కొద్దిగా నల్లగా వచ్చేంత వరకు చక్కగా కాల్చుకొని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అదే స్టాండ్​పై టమాటాలను ఉంచి చుట్టూ తిప్పుతూ అన్ని వైపులాగా మంచిగా కాల్చుకొని వెల్లుల్లి గడ్డ ఉన్న ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. అలాగే, ఎండుమిర్చిని లైట్​గా కాల్చుకొని పక్కకు తీసుకోవాలి.
Rasam Recipe
Chintapandu (ETV Bharat)
  • అవన్నీ కాస్త చల్లారేలోపు పది నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకున్న చింతపండుని తీసుకొని పిప్పిని వేరు చేసి కావాల్సిన పరిమాణంలో రసం తీసుకొని పక్కనుంచాలి. ఇక్కడ మీరు తినే పులుపుని బట్టి రసంలో వాటర్ కన్సిస్టెన్సీని అడ్జస్ట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు చల్లారిన వెల్లుల్లి గడ్డను పాయలుగా విడదీసి పై పొట్టు తొలగించుకొని ఒక చిన్న గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో జీలకర్ర, మిరియాలు, ధనియాలు, మెంతులు, కాల్చిన ఎండుమిర్చి వేసుకొని మరీ మెత్తని పౌడర్​లా కాకుండా బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాక ఆ పొడిలో ఇంగువ, కాల్చి పొట్టు తీసుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకొని కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఆపై ఆ మసాలా మిశ్రమాన్ని ఒక చిన్న బౌల్​లోకి తీసుకొని పక్కనుంచాలి.

Rasam Recipe
Tomatoes (Getty Images)
  • అనంతరం అదే మిక్సీ జార్​లో కాల్చిన టమాటాలపై స్కిన్ తీసేసి వేసుకొని మరీ మెత్తని పేస్ట్​లా కాకుండా కచ్చాపచ్చాగా(రోట్లో దంచుకున్న విధంగా ఉండేలా) గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అంటే, ఒకట్రెండు పల్స్ ఇస్తే సరిపోతుంది. తర్వాత ఆ టమాటా పేస్ట్​ని ఒక చిన్న గిన్నెలోకి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు రసం తయారీ కోసం స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెను పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకొని కాస్త వేయించాలి.
Rasam Recipe
Pepper (Getty Images)
  • అవి లైట్​గా వేగాక పసుపు వేసి కలిపి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న వెల్లుల్లి మిశ్రమం జత చేసి లో ఫ్లేమ్​లో అందులోని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఒకట్రెండు నిమిషాలు మాడకుండా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆపై టమాటా పేస్ట్​ని యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి అంత బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అనంతరం ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం, పులుపు కన్సిస్టెన్సీని బట్టి తగినన్ని నీళ్లు పోసుకొని, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకొని మరోసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
  • తర్వాత స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి నాలుగైదు నిమిషాల పాటు బాగా మరగనివ్వాలి.
  • ఆవిధంగా మరిగించుకున్నాక చివర్లో కొత్తిమీర తరుగు వేసుకొని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే "చాలు. అంతే, మంచి ఫ్లేవర్​తో ఘుమఘుమలాడే "వెల్లుల్లి టమాటా రసం" రెడీ

పెరుగు వేసి ఇలా "టమాటా కర్రీ" చేయండి - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి భలే రుచిగా ఉంటుంది!

