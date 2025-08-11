New Style Garlic Rasam Recipe : వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు వేడి వేడి అన్నంలో ఘాటుఘాటుగా, కారంకారంగా ఏదైనా రసం లేదా చారు పోసుకొని తింటుంటే కలిగే ఆ ఫీల్ అద్దిరిపోతుంది. చిన్నా, పెద్దా అందరికీ ఇలా తినడం నచ్చుతుంది. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ ఎప్పుడూ టమాటా రసం, చింతపండు రసం వంటివి ఎక్కువ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఎంత ఇష్టమైనప్పటికీ ఈ రసం రెసిపీలను ఎప్పుడూ ఒకేలా తినాలన్నా బోరింగ్గా అనిపిస్తుంది. అందుకే మీకోసం ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, కాల్చిన వెల్లుల్లి, టమాటాలతో కమ్మని "రసం". ఈ స్టైల్లో చేశారంటే డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్తో రసం చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్భుతమైన రుచిని అందిస్తుంది. పైగా దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా తేలికే! మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ రసం రెసిపీకి అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
వెల్లుల్లి పొడి కోసం :
- మీడియం సైజ్ వెల్లుల్లి గడ్డ - ఒకటి
- ఎండుమిర్చి - రెండు
- టమాటాలు - రెండు(చిన్న సైజ్వి)
- జీలకర్ర - అరటీస్పూన్
- మిరియాలు - అర చెంచా
- మెంతులు - కొద్దిగా
- ధనియాలు - అరటీస్పూన్
- ఇంగువ - చిటికెడు
రసం కోసం :
- చింతపండు - చిన్న నిమ్మకాయంత
- నూనె - ఒకట్రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - రెండు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - పావుటీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఘుమఘుమలాడే ఈ రసం రెసిపీ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో చింతపండుని తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అది మునిగేవరకు వాటర్ పోసి పది నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- చింతపండు నానేలోపు స్టవ్ మీద ఒక స్టాండ్ ఉంచి దానిపై వెల్లుల్లి గడ్డను పట్టుకారుతో పట్టుకొని అన్ని వైపులా తిప్పుతూ పైన కొద్దిగా నల్లగా వచ్చేంత వరకు చక్కగా కాల్చుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అదే స్టాండ్పై టమాటాలను ఉంచి చుట్టూ తిప్పుతూ అన్ని వైపులాగా మంచిగా కాల్చుకొని వెల్లుల్లి గడ్డ ఉన్న ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. అలాగే, ఎండుమిర్చిని లైట్గా కాల్చుకొని పక్కకు తీసుకోవాలి.
- అవన్నీ కాస్త చల్లారేలోపు పది నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకున్న చింతపండుని తీసుకొని పిప్పిని వేరు చేసి కావాల్సిన పరిమాణంలో రసం తీసుకొని పక్కనుంచాలి. ఇక్కడ మీరు తినే పులుపుని బట్టి రసంలో వాటర్ కన్సిస్టెన్సీని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు చల్లారిన వెల్లుల్లి గడ్డను పాయలుగా విడదీసి పై పొట్టు తొలగించుకొని ఒక చిన్న గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో జీలకర్ర, మిరియాలు, ధనియాలు, మెంతులు, కాల్చిన ఎండుమిర్చి వేసుకొని మరీ మెత్తని పౌడర్లా కాకుండా బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆవిధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాక ఆ పొడిలో ఇంగువ, కాల్చి పొట్టు తీసుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకొని కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఆపై ఆ మసాలా మిశ్రమాన్ని ఒక చిన్న బౌల్లోకి తీసుకొని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం అదే మిక్సీ జార్లో కాల్చిన టమాటాలపై స్కిన్ తీసేసి వేసుకొని మరీ మెత్తని పేస్ట్లా కాకుండా కచ్చాపచ్చాగా(రోట్లో దంచుకున్న విధంగా ఉండేలా) గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అంటే, ఒకట్రెండు పల్స్ ఇస్తే సరిపోతుంది. తర్వాత ఆ టమాటా పేస్ట్ని ఒక చిన్న గిన్నెలోకి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు రసం తయారీ కోసం స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెను పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకొని కాస్త వేయించాలి.
- అవి లైట్గా వేగాక పసుపు వేసి కలిపి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న వెల్లుల్లి మిశ్రమం జత చేసి లో ఫ్లేమ్లో అందులోని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఒకట్రెండు నిమిషాలు మాడకుండా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆపై టమాటా పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి అంత బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అనంతరం ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం, పులుపు కన్సిస్టెన్సీని బట్టి తగినన్ని నీళ్లు పోసుకొని, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకొని మరోసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి నాలుగైదు నిమిషాల పాటు బాగా మరగనివ్వాలి.
- ఆవిధంగా మరిగించుకున్నాక చివర్లో కొత్తిమీర తరుగు వేసుకొని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే "చాలు. అంతే, మంచి ఫ్లేవర్తో ఘుమఘుమలాడే "వెల్లుల్లి టమాటా రసం" రెడీ
