ETV Bharat / offbeat

బిస్కెట్లతో ఫిదా చేసే "శాండ్​విచ్" - పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

- బిస్కెట్లతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే 'స్నాక్' - స్టఫింగ్​తో భలే రుచిగా!

New Snack Recipe with Biscuits
New Snack Recipe with Biscuits (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 28, 2025 at 12:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

New Snack Recipe with Biscuits : పిల్లల ఇష్టంగా తినే చిరుతిళ్లలో ఒకటి బిస్కెట్స్. ఈ క్రమంలోనే పేరెంట్స్ సూపర్ మార్కెట్స్​కి వెళ్లినప్పుడు చిన్నారుల కోసం ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ, బోర్ బర్న్, పార్లేజీ ఇలా రకరకాల ఫ్లేవర్స్​ బిస్కెట్స్ కొని తేస్తుంటారు. అయితే, నార్మల్​గా అందరూ వీటిని నేరుగా తినడం లేదంటే పాలు, టీలో ముంచుకుని తినడం చేస్తుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? అవే బిస్కెట్లతో సూపర్ స్నాక్​ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. రెగ్యులర్ స్నాక్ రెసిపీలు కాకుండా కొత్త ట్రై చేయాలనుకునే వారికి ఇది మంచి ఆప్షన్​.

తక్కువ టైమ్​లో ఇంట్లో ఉన్న బిస్కెట్లతో అప్పటికప్పుడు ఈ శాండ్​విచ్ స్నాక్​ని రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇవి సూపర్ టేస్టీగా ఉండడమే కాకుండా తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. పులుపు, ఉప్పు, కారం, తీపితో కూడిన స్టఫింగ్​తో భలే ఉంటాయి. పిల్లలకైతే ఇవి చాలా చాలా బాగా నచ్చుతాయి. బిస్కెట్లతో చేసే ఈ ​బైట్స్​ని పిల్లలే కాదు పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఈ బిస్కెట్ శాండ్​విచ్ తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలూ అవసరం లేదు. మరి, బిస్కెట్లతో ప్రిపేర్ చేసుకునే ఈ వెరైటీ స్నాక్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు? తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

New Snack Recipe with Biscuits
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బిస్కెట్లు - తగినన్ని
  • ఆనియన్స్ - రెండు(మీడియం సైజ్​వి)
  • క్యారెట్లు - రెండు
  • మిక్చర్ - 40 గ్రాములు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • పచ్చికొబ్బరి తురుము - కొద్దిగా
  • పల్లీల పొడి - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పసుపు - రెండు చిటికెళ్లు
  • కారం - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • మిరియాల పొడి - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • గరంమసాలా - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కరివేపాకు - ఒక రెమ్మ
  • ఆలుగడ్డలు - రెండు
  • చింతపండు రసం - ఒక చిన్న కప్పు

"పకోడీ" బండి మీద అమ్మేలా క్రిస్పీగా రావట్లేదా? - "పిండి" ఇలా కలిపితే సూపర్ టేస్ట్!

New Snack Recipe with Biscuits
ఆలుగడ్డలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో ఆలుగడ్డలు తీసుకుని మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
  • అవి ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయలను వీలైనంత సన్నని ముక్కలుగా తరుక్కొవాలి. అలాగే, క్యారెట్లను శుభ్రంగా కడిగి గ్రేటర్​తో సన్నగా తురమాలి. కొత్తిమీరను సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి.
  • బంగాళదుంపలు మంచిగా ఉడికిన తర్వాత పొట్టు తీసుకుని మెత్తగా మాష్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్ లేదా మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో మిక్చర్, ముందుగా కట్ చేసుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, క్యారెట్ తురుము, సన్నని పచ్చికొబ్బరి తురుము, పల్లీల పొడి వేసుకుని ఒకసారి చేతితో బాగా ప్రెస్ చేస్తూ అన్నీ కలిసేలా స్టఫింగ్​ని మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
New Snack Recipe with Biscuits
క్యారెట్ (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్​ పెట్టుకుని నాలుగైదు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ లైట్​గా వేడయ్యాక పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, మిరియాల పొడి, గరంమసాలా వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో కరివేపాకు, మెత్తగా మాష్ చేసి పెట్టుకున్న ఆలుగడ్డ మిశ్రమం వేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా గరిటెతో మాష్ చేస్తూ మిక్స్ చేసుకోవాలి.
New Snack Recipe with Biscuits
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఆపై ఒకట్రెండు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్​లో అలా మిక్స్ చేస్తూ వేయించాక అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ స్టఫింగ్ మిశ్రమంలో సగభాగం యాడ్ చేసుకుని మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
  • అనంతరం కొద్దిగా చిక్కని చింతపండు రసాన్ని జత చేసి మరోసారి స్టఫింగ్ అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేస్తూ మరో ఒకట్రెండు నిమిషాలు సన్నని సెగ మీద కలుపుతూ వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
New Snack Recipe with Biscuits
కొబ్బరి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఒక బిస్కెట్ తీసుకుని దానిపై ముందుగా రెడీ చేసుకున్న స్టఫింగ్​ని గరిటెతో కొద్దిగా వేసుకుని అన్ని వైపులా సమానంగా కవర్ చేయాలి.
  • తర్వాత దానిపై మరో బిస్కెట్​ను ఉంచి రెండు బిస్కెట్లు స్టఫింగ్​కి మంచిగా అత్తుకునేలా శాండ్​విచ్​లా వత్తుకోవాలి.
  • అనంతరం ప్లేట్​లో మిగిలిన ఉల్లిపాయ స్టఫింగ్​లో రెడీ చేసుకున్న బిస్కెట్ శాండ్​విచ్​ని అన్ని వైపులా తిప్పుతూ ఆనియన్ స్టఫింగ్ మంచిగా అంటుకునేలా డిప్ చేసుకోవాలి.
  • ఇలానే స్టఫింగ్ మొత్తాన్ని బిస్కెట్లతో శాండ్​విచ్​లా చేసుకుని ఆపై ఆనియన్ మిశ్రమంతో డిప్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, బిస్కెట్లతో అప్పటికప్పుడు రెడీ అయ్యే సూపర్ "స్నాక్" మీ ముందు ఉంటుంది!
  • ఇక్కడ మీరు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ బిస్కెట్లతో మాత్రమే కాదు మీకు అందుబాటులో ఉన్న బిస్కెట్లతోనూ ఈ స్నాక్ రెడీ చేసుకోవచ్చు.

బీరకాయతో కరకరలాడే "గారెలు" - అమ్మవారికి ప్రసాదంగానూ పెట్టొచ్చు! - నూనె పీల్చవు!

పల్లీ పొడితో రుచికరమైన "కోడిగుడ్డు కారం" - ఇలా చేస్తే కమ్మగా, కడుపునిండా తినేస్తారు!

For All Latest Updates

TAGGED:

BISCUITS SNACK RECIPEINSTANT SNACK RECIPESTUFFED BISCUITS SNACK RECIPEబిస్కెట్లతో సూపర్ స్నాక్ తయారీNEW SNACK RECIPE WITH BISCUITS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చల్లని వేళ అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "రసం" - ఘాటుగా గొంతులోకి దిగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు!

నవరాత్రి స్పెషల్ 'నైవేద్యం' - తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు"!

'జాక్' ఎఫెక్ట్- 4.75 కోట్లు రిటర్న్ ఇచ్చేసిన సిద్ధు- లోన్ తీసుకొని మరీ!

అందరూ రుచి చూడాల్సిన కొత్తరకం "టమాటా పచ్చడి" - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.