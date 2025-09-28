బిస్కెట్లతో ఫిదా చేసే "శాండ్విచ్" - పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
- బిస్కెట్లతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే 'స్నాక్' - స్టఫింగ్తో భలే రుచిగా!
Published : September 28, 2025 at 12:30 PM IST
New Snack Recipe with Biscuits : పిల్లల ఇష్టంగా తినే చిరుతిళ్లలో ఒకటి బిస్కెట్స్. ఈ క్రమంలోనే పేరెంట్స్ సూపర్ మార్కెట్స్కి వెళ్లినప్పుడు చిన్నారుల కోసం ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ, బోర్ బర్న్, పార్లేజీ ఇలా రకరకాల ఫ్లేవర్స్ బిస్కెట్స్ కొని తేస్తుంటారు. అయితే, నార్మల్గా అందరూ వీటిని నేరుగా తినడం లేదంటే పాలు, టీలో ముంచుకుని తినడం చేస్తుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? అవే బిస్కెట్లతో సూపర్ స్నాక్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. రెగ్యులర్ స్నాక్ రెసిపీలు కాకుండా కొత్త ట్రై చేయాలనుకునే వారికి ఇది మంచి ఆప్షన్.
తక్కువ టైమ్లో ఇంట్లో ఉన్న బిస్కెట్లతో అప్పటికప్పుడు ఈ శాండ్విచ్ స్నాక్ని రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇవి సూపర్ టేస్టీగా ఉండడమే కాకుండా తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. పులుపు, ఉప్పు, కారం, తీపితో కూడిన స్టఫింగ్తో భలే ఉంటాయి. పిల్లలకైతే ఇవి చాలా చాలా బాగా నచ్చుతాయి. బిస్కెట్లతో చేసే ఈ బైట్స్ని పిల్లలే కాదు పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఈ బిస్కెట్ శాండ్విచ్ తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలూ అవసరం లేదు. మరి, బిస్కెట్లతో ప్రిపేర్ చేసుకునే ఈ వెరైటీ స్నాక్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు? తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బిస్కెట్లు - తగినన్ని
- ఆనియన్స్ - రెండు(మీడియం సైజ్వి)
- క్యారెట్లు - రెండు
- మిక్చర్ - 40 గ్రాములు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- పచ్చికొబ్బరి తురుము - కొద్దిగా
- పల్లీల పొడి - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- పసుపు - రెండు చిటికెళ్లు
- కారం - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- మిరియాల పొడి - ఒక టేబుల్స్పూన్
- గరంమసాలా - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కరివేపాకు - ఒక రెమ్మ
- ఆలుగడ్డలు - రెండు
- చింతపండు రసం - ఒక చిన్న కప్పు
"పకోడీ" బండి మీద అమ్మేలా క్రిస్పీగా రావట్లేదా? - "పిండి" ఇలా కలిపితే సూపర్ టేస్ట్!
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో ఆలుగడ్డలు తీసుకుని మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయలను వీలైనంత సన్నని ముక్కలుగా తరుక్కొవాలి. అలాగే, క్యారెట్లను శుభ్రంగా కడిగి గ్రేటర్తో సన్నగా తురమాలి. కొత్తిమీరను సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి.
- బంగాళదుంపలు మంచిగా ఉడికిన తర్వాత పొట్టు తీసుకుని మెత్తగా మాష్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్ లేదా మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో మిక్చర్, ముందుగా కట్ చేసుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, క్యారెట్ తురుము, సన్నని పచ్చికొబ్బరి తురుము, పల్లీల పొడి వేసుకుని ఒకసారి చేతితో బాగా ప్రెస్ చేస్తూ అన్నీ కలిసేలా స్టఫింగ్ని మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని నాలుగైదు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ లైట్గా వేడయ్యాక పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, మిరియాల పొడి, గరంమసాలా వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో కరివేపాకు, మెత్తగా మాష్ చేసి పెట్టుకున్న ఆలుగడ్డ మిశ్రమం వేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా గరిటెతో మాష్ చేస్తూ మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై ఒకట్రెండు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో అలా మిక్స్ చేస్తూ వేయించాక అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ స్టఫింగ్ మిశ్రమంలో సగభాగం యాడ్ చేసుకుని మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
- అనంతరం కొద్దిగా చిక్కని చింతపండు రసాన్ని జత చేసి మరోసారి స్టఫింగ్ అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేస్తూ మరో ఒకట్రెండు నిమిషాలు సన్నని సెగ మీద కలుపుతూ వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఒక బిస్కెట్ తీసుకుని దానిపై ముందుగా రెడీ చేసుకున్న స్టఫింగ్ని గరిటెతో కొద్దిగా వేసుకుని అన్ని వైపులా సమానంగా కవర్ చేయాలి.
- తర్వాత దానిపై మరో బిస్కెట్ను ఉంచి రెండు బిస్కెట్లు స్టఫింగ్కి మంచిగా అత్తుకునేలా శాండ్విచ్లా వత్తుకోవాలి.
- అనంతరం ప్లేట్లో మిగిలిన ఉల్లిపాయ స్టఫింగ్లో రెడీ చేసుకున్న బిస్కెట్ శాండ్విచ్ని అన్ని వైపులా తిప్పుతూ ఆనియన్ స్టఫింగ్ మంచిగా అంటుకునేలా డిప్ చేసుకోవాలి.
- ఇలానే స్టఫింగ్ మొత్తాన్ని బిస్కెట్లతో శాండ్విచ్లా చేసుకుని ఆపై ఆనియన్ మిశ్రమంతో డిప్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, బిస్కెట్లతో అప్పటికప్పుడు రెడీ అయ్యే సూపర్ "స్నాక్" మీ ముందు ఉంటుంది!
- ఇక్కడ మీరు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ బిస్కెట్లతో మాత్రమే కాదు మీకు అందుబాటులో ఉన్న బిస్కెట్లతోనూ ఈ స్నాక్ రెడీ చేసుకోవచ్చు.
బీరకాయతో కరకరలాడే "గారెలు" - అమ్మవారికి ప్రసాదంగానూ పెట్టొచ్చు! - నూనె పీల్చవు!
పల్లీ పొడితో రుచికరమైన "కోడిగుడ్డు కారం" - ఇలా చేస్తే కమ్మగా, కడుపునిండా తినేస్తారు!