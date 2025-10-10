ETV Bharat / offbeat

ఇంటికి ఇలాంటి తాళం ఉంటే దొంగలు పారిపోతారు! - ట్రెండింగ్​లో "డిజిటల్ కీ"

డిజిటల్ తాళాలు ట్రెండింగ్ - ఎప్పటికప్పుడు అలర్ట్ మెసేజ్​లు పంపిస్తుంది!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 3:11 PM IST

2 Min Read
Digital Key for House : దొంగలు తాళం పగులగొట్టారనో, ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో అపరిచితులు ప్రవేశించారనో లేక ఎవరో నకిలీ తాళం చెవితో ఇంటి తాళం తెరిచి అన్నీ దోచుకున్నారనో తరచూ వింటుంటాం. కానీ, ఇకపై ఇలా జరగదు. "అదేంటీ! దొంగలు మనసు మార్చుకున్నారా? " అని అనుకుంటున్నారా? అదేం లేదు. తాళమే కొత్తది. కానీ, అది దొంగలకు కనిపించదు. మాయావిగా వ్యవహరిస్తుంది. అనుమతి లేకుండా ఎవరైనా తీయాలనుకున్నా, ఇంట్లోకి ఎవరైనా ప్రవేశించాలనుకున్నా ఇట్టే పసిగడుతుంది.

digital_key_for_house
digital_key_for_house (Getty images)

మార్కెట్లోకి డిజి కెమెరా డోర్‌ లాక్స్‌ కొత్తగా వస్తున్నాయి. చాలా మంది ఇంటి నిర్మాణంలో ఇంటీరియర్​కు ప్రాధాన్యమిస్తూ భారీగా ఖర్చుచేస్తున్నారు. అందుకే ఇళ్ల నిర్మాణ వ్యయం అంచనాలను మించుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో లక్షలు పెట్టి నిర్మించుకున్న కలల సౌధం రక్షణ విషయంలో డిజిటల్‌ టెక్నాలజీ పాత్ర పెరుగుతోంది. వేలి ముద్ర (బయోమెట్రిక్‌), పిన్, స్మార్ట్‌ కార్డ్, యాప్, సాధారణ తాళం, ఓటీపీ, ఫేస్ రీడింగ్, వాయిస్‌ అసిస్టెన్స్‌ వంటి ఫీచర్లతో డిజిటల్‌ తాళాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వీటిలో ముఖ కవళిక గుర్తింపు, వాయిస్‌ అసిస్టెన్స్‌ తాళాల ఖరీదు ఎక్కువే. ఈ డిజిటల్ తాళాలు బ్యాటరీలతో పనిచేస్తాయి, వీటిని రీచార్జ్ కూడా చేసుకుని వెసులుబాటు ఉంటుంది. బ్యాటరీలు, లేదా యూఎస్‌బీ పోర్ట్‌తోనూ రీఛార్జ్‌ చేసుకునే వీలుంటుంది. తాళం లోపలి వైపు మెమొరీ కార్డు, ప్రాసెసర్, సిమ్ కార్డు, వైఫై నెట్‌వర్క్స్‌తో అనుసంధానమై పనిచేస్తుంటాయి.

ఎలా పనిచేస్తాయంటే!

  • ఇంటి యజమాని బయోమెట్రిక్‌ పద్ధతిలో వేలి ముద్రలు స్కాన్‌ చేసి తాళం తెరవొచ్చు. లేదంటే నాలుగు, ఆరు, ఎనిమిది అంకెల పిన్ నంబర్ క్రియేట్ చేసి ఉపయోగించవచ్చు.
  • స్మార్ట్‌ కార్డ్‌ను స్కాన్‌ చేయడం, ఫోన్‌లో యాప్‌ డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని వైఫై లేదా బ్లూటూత్‌ ద్వారా వాడుకోవచ్చు. ఇపుడు చాలా డిజిటల్ కీస్ ఫేస్‌ రికగ్నైజేషన్‌ విధానంలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
  • యజమాని దూర ప్రాంతాల్లో ఉన్న సమయంలో ఏదైనా అవసరం వచ్చి తలుపు తెరవాలంటే ఓటీపీ లేదా వాయిస్ ద్వారా రికార్డు చేసి కమాండ్‌ ఇవ్వవచ్చు.

ఇంటి ముందు ఎవరు?

డిజిటల్ తాళాల్లో కెమెరా ఫీచర్ కొత్తగా వచ్చింది. ఇన్నాళ్లూ ఇంటి తలుపు తట్టిన శబ్దం వస్తే సీసీ కెమెరా లేదా తలుపు మధ్యలో ఏర్పాటు చేసిన అద్దంలో చూసి వచ్చిన వారెవరో గుర్తించే వారు. కానీ, ఇపుడు అలా ఉండదు. అవతలి వ్యక్తి తలుపు తట్టగానే కెమెరా కూడా పని చేస్తుంది. ఇంటి లోపల ఉన్న స్క్రీన్‌పై వారి వీడియో కనిపిస్తుంది. ఒక వేళ మీరు ఇంట్లో లేకుంటే ఫోన్‌లో ఉండే యాప్‌లోనూ కనిపిస్తుంది. కాలింగ్‌ బెల్‌ మాదిరి వీడియో బెల్‌ కూడా వచ్చేసింది.

అలర్ట్‌ మెసేజ్‌

డిజిటల్‌ తాళాల్లో ఫీచర్‌ అలర్ట్స్‌ మరో అద్భుతం అనే చెప్పుకోవచ్చు. ఎవరైనా తాళాన్ని బలవంతంగా తెరిచే ప్రయత్నం చేస్తే. అది పూర్తిగా లాక్‌ అవుతుంది. దీంతో పాటు యజమాని ఫోన్‌కు మెసేజ్‌ అలర్ట్‌ వెళ్తుంది. తాళంలో అలారం నమోదు చేసి ఉంటే వెంటనే గట్టిగా మోగుతుంది. ఆ శబ్దానికి ఇరుగు, పొరుగు అప్రమత్తమవుతారు. దీంతో దొంగలు పారిపోవాల్సిందే.

