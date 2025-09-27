నవరాత్రి స్పెషల్ "రవ్వ పాయసం" - 10 నిమిషాల్లో రెడీ - నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది!
- బొంబాయి రవ్వతో ఎన్నడూ చేయని పాయసం - ఒక్కసారి తింటే ఫ్యాన్ అయిపోతారు!
Published : September 27, 2025 at 11:18 AM IST
Navratri Special Rava Payasam: దేశవ్యాప్తంగా దేవీశరన్నవరాత్రులు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. రోజుకో రూపంలో దుర్గమ్మ భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. ఇక నవరాత్రుల ఉత్సవాలు అంటే అమ్మవారికి పూజలు చేయడమే కాకుండా పులిహోర, దద్దోజనం, పాయసం అంటూ రకరకాల ప్రసాదాలను నైవేద్యంగా సమర్పిస్తుంటారు. అందులో ఎక్కువ శాతం మంది పాయసం చేసి పెడుతుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ చేసే పాయసం కాకుండా ఓసారి బొంబాయి రవ్వతో చేయండి. ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. చాలా అంటే చాలా రుచికరంగా ఈ పాయసం తయారు చేసుకోవచ్చు. మొదటిసారి చేసినా సరే పాయసం పర్ఫెక్ట్గా కుదురుతుంది. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని రవ్వ పాయసం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నెయ్యి - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- జీడిపప్పు - కొన్ని
- కిస్మిస్ - కొన్ని
- బొంబాయి రవ్వ - పావు కప్పు
- చిక్కటి పాలు - అర లీటర్
- గసగసాలు - 1 టీస్పూన్
- పంచదార - అర కప్పు
- యాలకుల పొడి - 1 టీస్పూన్
- ఉప్పు - చిటికెడు
తయారీ విధానం:
- గసగసాలను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని కొన్ని వాటర్ పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి 3 చెంచాల నెయ్యి వేసి కరిగించాలి. ఘీ కరిగిన తర్వాత జీడిపప్పులు వేసి లో ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి.
- జీడిపప్పులు సగం మేర వేగిన తర్వాత కిస్మిస్ వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఈ డ్రైఫ్రూట్స్ పర్ఫెక్ట్గా వేగిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసి పక్కన పెట్టాలి.
- అదే నేతిలో పావు కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేసి లో ఫ్లేమ్లోనే కలుపుతూ వేయించాలి.
- రవ్వ వేగి మంచి వాసనతో పాటు లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత వెన్న తీయని చిక్కటి పాలు పోసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులోకి నానబెట్టిన గసగసాలు వేసి ఓ 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- అనంతరం అర కప్పు పంచదార, యాలకుల పొడి వేసి కలిపి సిమ్లోనే కుక్ చేసుకోవాలి.
- పంచదార కరిగి రవ్వ పాయసం కాస్త చిక్కబడిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చిటికెడు ఉప్పు వేసుకోవాలి.
- చివరగా వేయించిన జీడిపప్పు, కిస్మిస్ వేసి కలిపి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రవ్వ పాయసం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- రవ్వ పావు కప్పు తీసుకుంటే అర లీటర్ పాలు తీసుకోవాలి. అదే రవ్వ అర కప్పు తీసుకుంటే లీటర్ పాలు పోసుకోవాలి. ఎందుకుంటే ఈ పాయసం కోసం నీళ్లు ఉపయోగించం కాబట్టి పాలను ఎక్కువగా పోసుకోవాలి.
- పాయసం కోసం పంచదార బదులు బెల్లం పొడి కూడా వాడొచ్చు. కానీ రవ్వ పాయసం కాస్త చల్లారిన తర్వాత బెల్లం వేస్తే విరగకుండా ఉంటుంది.
- పాయసం మరీ దగ్గరపడేంతవరకు ఉడికించాల్సిన పనిలేదు. ఎందుకంటే చల్లారితే మరింత గట్టిపడుతుంది. గసగసాలు అనేది ఆప్షనల్ మాత్రమే. వద్దనుకుంటే స్కిప్ చేసుకోవచ్చు.
అందరూ రుచి చూడాల్సిన కొత్తరకం "టమాటా పచ్చడి" - అన్నం, టిఫెన్స్లోకి నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్!
"పులిహోర" ఇలా చేసి చూడండి - గుడిలో ప్రసాదంలా భలే రుచిగా ఉంటుంది!